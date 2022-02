Diskuterte Ukraina-krisen og Norges naboskap med Russland

De to politikerne møttes i den franske byen Brest, helt vest i Frankrike i dag. Der foregår havtoppmøtet One Ocean, men da Støre og Macron møttes handlet store deler av samtalen om den russiske opptrappingen ved grensen til Ukraina.

Ville høre om norske erfaringer

Støre sier Macron snakket om hvordan to naboer skal kunne leve trygt sammen. Og var opptatt av å få høre om norske erfaringer.

Macron var i Moskva tidligere denne uka for å snakke ansikt til ansikt med Russlands president Vladimir Putin. Deretter dro han videre til Kiev for samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Macron ba meg redegjøre i detalj om delelinjeforhandlingene om situasjonen ved grensen nord i Norge ved Russland. Og det er jo en viktig historie og lærdom av å leve ved siden av Russland, sa Støre til NRK.

Etter samtalene gjentok han at det er liten tvil om at situasjonen er alvorlig.

– Det er en militær opptrapping rundt Ukraina. Det er store øvelser på gang, og det er et fravær av gode, diplomatiske samtaler. Men Macron er en aktiv bidragsyter til at det skal være politisk dialog, at det skal komme i gang forhandlinger.

En ukrainsk soldat patruljerer nær separasjonslinjen i Donetsk. Foto: OLEKSANDR KLYMENKO / Reuters

– En militær løsning er farlig

Han sier dette er spørsmål som man må kunne løse rundt et forhandlingsbord.

– En militær løsning er farlig og ikke på noen måte ønskelig.

Det samme sa sjefen for Den norske etterretningstjenesten til NRK tidligere i dag. Et eventuelt russisk angrep vil få store konsekvenser, sa han.

– Ukraina vil få betydelig problemer med å stå imot, sa Nils Andreas Stensønes. Han påpekte Russlands veldige overlegenhet militært.

Kan gi store tap

Etterretningssjefen Nils Andreas Stensønes sa at Russland har alt de trenger for en full invasjon av Ukraina.

– Dette vil medføre store menneskelige tap på begge sider.

Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes sier det er flere år siden situasjonen har vært så alvorlig som nå. Foto: NRK

Han ser ingen tegn til at Russland skulle ønske å spre konflikten og tror dermed at den ikke vil få noen umiddelbar konsekvens for Norge.

– Det er heller ikke i Natos interesse at dette sprer seg til andre områder, sa han.

– Hva vil det ha å si for forholdet mellom Norge og Russland og Nato og Russland?

– Det er allerede kraftig endret. Det som pågår nå er jo et veldig, veldig tydelig tvangsdiplomati.

– Russland viser vilje til å bruke makt

Stensønes mener man ikke har sett slik tvang siden slutten av den kalde krigen.

– Russland viser vilje til å bruke makt. Enten true eller bruke fysisk bruke makt for å oppnå sine interesser.

Hans analyse er dette er en skjerpet og mer alvorlig situasjon nå enn det var for få år siden.