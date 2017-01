Direktesendte mishandling på Facebook

Videoen viser en skremt mann som fånyttes prøver å beskytte seg der han kryper sammen i et hjørne. Hendene er bundet. Munnen er tapet igjen.

En av overgriperne filmer. De andre kutter mannens skjorte med kniv, og så bytter de på å slå ham. De hakker 18-åringen i håret og i pannen. Han blør.

Gjerningsmennene sender det hele direkte på Facebook i 30 minutter.

– Kvalmende

– Det er kvalmende, sier politisjefen i Chicago Eddie Johnson.

Nå er de fire siktet for hatkriminalitet og risikerer minst ett år hver i fengsel. De risikerer også straff for bortføring, mishandling og innbrudd. En av dem er også mistenkt for ran, og for å være i besittelse av et stjålet kjøretøy.

En av overgriperne skal ha gått på skole sammen med offeret, skriver Chicago Tribune.

Politiet mener overgriperne har holdt offeret fanget i minst ett, og kanskje to døgn.

De fant offeret gående i nabolaget der han ble mishandlet. Han skal være i bedring, men er traumatisert etter hendelsen.

Meldt savnet

Mannen ble meldt savnet av sine foreldre på mandag. De fikk senere tekstmeldinger om at sønnen deres ble holdt til fange.

Chicago Tribune skriver at overgriperne på videoen ser ut til å være svarte og at offeret er en hvit person, men politiet vil ikke si noe om rase på hverken overgripere eller mannen som ble mishandlet.

På videoen høres det skjellsord mot hvite og Donald Trump, men politiets talsperson sier til Chicago Tribune at de mener mannen ble utsatt for volden på grunn av hans handikap, og ikke fordi han var hvit.