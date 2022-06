Rundt 20 land har hentet hjem sine ambassadører fra India. Nå krever de en offentlig beklagelse fra statsminister Narendra Modi.

Både i India og andre land med store muslimske befolkninger har det vært voldsomme demonstrasjoner. Demonstrantene har satt fyr på bygninger, dukker og flagg.

Fredag ble to personer skutt og drept av politiet under en av demonstrasjonene, i den byen Ranchi, øst i India, ifølge NTB. Mer enn 130 personer skal også ha blitt arrestert.

Urolighetene blusset opp på grunn av kommentarer fra en talsperson for regjeringspartiet Bharatiya Janata Party, eller «BJP».

TV-STJERNE: Frem til hun ble kastet ut av partiet, var Nupur Sharma (37) ofte å se på indiske TV-skjermer, der hun forsvarte statsminister Modi og BJPs politikk Foto: - / AFP

Kommenterte moské-krangel

Nupur Sharma (37) kom med de støtende uttalelsene under en fjernsynsdebatt. Den handlet om en moské i helligbyen Varanasi i slutten av mai.

Hinduer i området gikk til sak for å få lov til å be i Gyanvapi-moskéen. De hevder at Mogul-keiseren Aurangzeb i år 1669 skal ha bygd moskéen over ruinene til et hinduistisk tempel fra 1500-tallet.

HELLIG BY: Gyanvapi-moskéen (til venstre) ligger i hinduenes helligste by Varanasi, vegg i vegg med hinduenes Kashi Vishwanath tempel og langs elven Ganges. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP

Sharmas kommentarer har nå blitt fjernet fra nettet. Det er uklart hva talspersonen konkret sa, men hun skal ha omtalt profeten Muhammed og hans mindreårige kone Aisha.

Får støtte på nettet

Sharma har trukket uttalelsene uten betingelser. Hun forsvarte seg derimot med at de kom som et svar til «kontinuerlige angrep mot hindu-guden Shiva».

En annen talsperson for BJP, Naveen Jindal, ble avskjediget for å ha delt en skjermdump av kommentaren på Twitter.

HYLLEST: En twittermelding med over 5000 retweets og 15.000 likerklikk hyller Nupur Sharma for å ha «rystet den muslimske verdenen».

Sharma sier nå at hun blir «bombardert med trusler om voldtekt og drap».

Samtidig har mange tatt til orde i Sharmas forsvar på sosiale medier. Den tidligere talspersonen oppnådde stjernestatus med sine jevnlige TV-opptredener.

Mange deler nå et klipp av henne der hun kaller en motdebattant for «en forbasket hykler og løgner», og ber ham om å «holde munn». Sharmas støttespillere beskriver henne som «en løvinne og en fryktløs kriger».

OMRINGET: Kartet viser de litt under muslimske landene som har fordømt uttalelser fra indisk regjeringspartis talsperson Nupur Sharma. Kilde: The Wire India.

Muslimske land i harnisk

En rekke muslimske land har fordømt uttalelsene og forlanger handling fra Indias regjering.

Blant dem er flere av Indias viktigste samarbeidspartnere, som Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene.

Rundt 20 land har lagt inn formelle klager hos lokale indiske ambassader. De har også hentet hjem ambassadørene sine fra India.

Mange muslimer ber om en boikott av indiske varer på sosiale medier. Flere indiske medier har også vist frem et brev – angivelig fra Al Qaida – som truer med å utføre terrorangrep i hevn.

I tillegg til å avskjedige Sharma og Jindal, har indiske myndigheter svart at uttalelsene ikke reflekterer regjeringens syn. De har også strammet inn sikkerheten i flere store byer.

HINDUER FØRST: Indias statsminister Narendra Modi tar et bad i den hellige elven Ganges under valgkampen i delstaten Uttar Pradesh i februar 2019. Modis parti er kjent for å prioritere det hinduistiske flertallet i landet. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP

Vanskelig valg for statsminister Modi

Regjeringspartiet BJP, kom først til makten på slutten av 1990-tallet. Det klarte de blant annet ved å spille på hindunasjonalistisk retorikk.

Siden nåværende statsminister Narendra Modi ble valgt inn i 2014, har han blitt kraftig kritisert for å ikke ta nok avstand fra islamofobiske deler av partiet.

Samtidig er India økonomisk og geopolitisk avhengig av å ha et godt forhold til de muslimske landene.

SAMARBEID: Indias visepresident Venkaiah Naidu deltar på et forretningsmøte med Qatars næringsminister Mohammed Bin Hamad Bin Qassim al-Abdullah al-Thani i Doha, 5. juni. Foto: MUSTAFA ABUMUNES / AFP

I perioden 2020–2021 handlet India med Golf-statene for 90 milliarder dollar. Millioner av indere lever og arbeider i arabiske land for å sende penger hjem. India trenger arabisk olje for å møte sine energibehov.

Modi står altså overfor et valg mellom å distansere seg fra en stor del av sitt eget parti, eller å skade forholdet til noen av Indias viktigste partnere.