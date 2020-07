Diplomatisk krise mellom supermaktene: Mener USA forsøker å skape splid mellom Russland og Kina

I en tale torsdag kom utenriksminister Mike Pompeo med nye knallharde angrep mot det han konsekvent kaller «Kommunist-Kina». Der tok han til orde for en ny allianse mellom demokratiske land, og utelukket ikke Russland som alliansepartner.

Russisk UD svarer med å hevde at Moskva og Beijing har blitt hovedmålene i en informasjonskrig ledet av vestlige medier.

– Det er et forsøk på å provosere et offentlig sammenstøt mellom Russland og Kina, sier Maria Zakharova, talskvinne for Russlands utenriksdepartementet.

PEKER MOT USA: Maria Zakharova, talskvinne for russisk UD, mener vestlige medier fører en informasjonskrig mot Kina og Russland. USA mener hun står bak det hele. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Anklager USA

Den oppsiktsvekkende anklagen kom under et videomøte mellom russisk og kinesisk UD fredag, melder nyhetsbyrået AP.

– Det er aggressiv retorikk, etterfulgt av like aggressive handlinger, sier Zakharova.

Hun mener den såkalte «mediekrigen» vestlige medier fører mot Kina og Russland har blitt initiert av USA.

– Jeg kan garantere for at de ikke vil lykkes med dette, sier Zakharova.

IKKE NÅDIG: USAs utenriksminister Mike Pompeo har ikke vært nådig i sine uttalelser om kinesiske myndigheter den siste tiden. Foto: Pool New / Reuters

Kraftsalven fra russisk UD kommer i kjølvannet av Mike Pompeos utspill torsdag.

Pompeo ba verden om å bekjempe trusselen han kaller «Kinas nye tyranni», og oppfordret europeiske land til å gå sammen i en allianse mot nettopp Kina.

Den amerikanske utenriksministeren talte etter at Kina hadde beordret å stenge USAs konsulat i Chengdu, vest i Kina. Det kom som et svar på at USA ba Kina stenge sitt konsulat i Houston.

Men russiske myndigheter avviste blankt frieriet.

– Russland deltar ikke i noen allianser mot noen. Kina er vår allierte og partner, det er et land vi utvikler et betydelig partnerskap med, sier Kreml-talsmann Dmitry Peskov.

Dette bildet er ifølge USAs justisdepartement av Tang Juan iført uniformen til den kinesiske frigjøringshæren. Foto: USAs justisdepartement / AP

Spionasjeanklager

Fredag stilles den kinesiske forskeren Tang Juan for amerikansk rett.

Hun er én av fire kinesiske forskere som ble pågrepet av FBI torsdag. De er siktet for visumsvindel, og anklages for å ha tette bånd med det kinesiske militæret og Kinas kommunistparti.

Tang Juan flyktet til det kinesiske konsulat i San Francisco. Hvordan hun ble pågrepet er ukjent, men hun skal ikke ha fått diplomatisk immunitet.

HAR SVARET: Kinas utenriksminister Wang Yi mener å vite hvem som har skyld i det dårlige forholdet mellom USA og Kina. Foto: Carlos Garcia Rawlins

Hvem som har skylden for den siste tids disputt mellom USA og Kina er det ikke tvil om, ifølge kinesisk UD.

– De nåværende vanskene i forholdet mellom Kina og USA er helt forårsaket av USA, sa den kinesiske utenriksministeren Wang Yi fredag.

Det var under en videokonferanse med sin tyske kollega, Heiko Mass, at Wang svarte på spørsmål om forholdet mellom Kina og USA.

– USAs formål er å fullstendig forstyrre Kinas utviklingsprosess, sa Wang.

ANSPENT: Forholdet mellom USA og Kina blir stadig mer anspent. Her fra et møte mellom USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping i 2018. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

USA: – Russland gir våpen til opprørere

I tillegg til det stadig dårligere forholdet til Kina, er det en rekke konflikter mellom USA og Russland også.

Fredag beskyldte USA Russland for omfattende våpenleveranser til opprørere i Libya.

Etter diktatoren Muammar al-Gaddafi ble styrtet i 2011 har landet vært preget av kaos og borgerkrig.

Nå påstår amerikanske myndigheter at deres russiske kollegaer forer opprørerne i Libya med blant annet jagerfly, luftvernraketter, landminer og stridsvogner.

KRIG: Libya har vært herjet av krig i flere år. Nå påstår USA at Russland leverer våpen til en opprørsgruppe i landet. Bildet er fra kamphandlinger mellom den FN-støttede regjeringens opprørere og IS-soldater i 2016. Foto: GORAN TOMASEVIC / Reuters

USAs forsvarsdepartement mener at Russland benytter et mellomledd i forsyningen, i form av den paramilitære organisasjonen Wagner Group.

Pentagon la også fram satellittbilder, som de sier viser utstyret i bruk ved fronten av krigen.

USA sier bildene viser at Russland bygger opp sin tilstedeværelse i Libya med støtte til opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som kjemper mot den FN-støttede nasjonale samlingsregjeringen i Tripoli.

ANKLAGENE NÅR VERDENSROMMET: Supermaktene beskylder ikke bare hverandre for diverse forhold på jorda, nå har USA anklaget Russland for å teste våpen i verdensrommet. Foto: EUMETSAT

Beskyldningene når verdensrommet

Den siste tid beskyldnings-føljetong strekker seg så langt som ut av vår egen atmosfære.

USA, med Storbritannia på laget, beskylder også Russland for å ha skutt opp våpen som skal ødelegge satellitter.

Det såkalte anti-satellittvåpenet skal ifølge amerikanske myndigheter ha blitt skutt opp under en test 15. juli.

Russland på sin side avfeier påstandene, og kaller det propaganda.

De sier at satellitten ble skutt opp for å undersøke tilstanden til en annen russisk satellitt, ifølge BBC.

– Vi ber våre amerikanske og britiske kolleger om å vise profesjonalitet, skriver russisk UD i en uttalelse. Departementet skriver videre at de i stedet for beskyldninger heller ønsker samtaler med USA og Storbritannia.

Det hvite hus opplyser om at USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin hadde en telefonsamtale om våpenkontroll torsdag.

Det er ikke kjent om satellittesten var et av temaene som ble diskutert.

Men i uke 31 vil Russland og USA gjennomføre den første formelle, bilaterale samtalen om romfartssikkerhet siden 2013