Diplomatikrigen mellom USA og Russland: – Amerikanerne må ta til fornuften

I den russiske hovedstaden Moskva har den amerikanske ambassaden nå bare noen timer på seg før de må være ute av to lokaliteter de har disponert i mange år.

– Amerikanerne må ta til fornuften, sier pensjonisten Alla, som mener det er USA som har skylden for krisen.

NRK treffer Alla og hennes venninne på vei til bussen som skal ta dem ut av Serebrenij Bor – Sølvskogen – et kjent rekreasjonsområde ved Moskvaelven vest i Moskva.

Bare hundre menter fra bussholdeplassen har den amerikanske ambassaden disponert en større eiendom på Tamasjnajagaten i mange år, til bruk for rekreasjon og avslapping.

KIKKEREN: NRKs korrespondent utenfor det amerikanske feriestedet i Moskva som nå må stenge. Foto: Jurij Linkevitsj

I dag er det stille og utdødd foran den store inngangsporten til Tamasjnajagaten 107 A, der vi gjennom et lite hull kan se inn på det store området som amerikanerne kunne bruke som sin egen eiendom – fram til i dag.

Bare et par russiske TV-team er på plass for å følge med.

– Jeg synes det er veldig synd det som nå skjer, sier Tamara, som raker vekk kvister og rusk på fortauet rett overfor det amerikanske feriestedet.

Tamara er lei seg for at forholdet mellom USA og Russland nå er så dårlig. Foto: Jurij Linkevitsj

– Vi burde klare å unngå å havne i en situasjon som denne, sier hun, uten at hun vil gå inn i noen større diskusjon om hvem som er skyld i det som har skjedd.

Direkte på TV

– Her har det ikke skjedd noe i dag, sier en av de tekniske medarbeiderne til NRK.

Han sørger for at det ligger levende bilder ute til bruk for russisk TV, der dramaet rundt den diplomatiske krigen mellom USA og Russland fortsatt dominerer nyhetsbildet.

Det var fredag at russisk UD, i en ferdiginnspilt video på russisk og engelsk, ga beskjed om at USA må redusere personellet ved de diplomatiske representasjonene i Russland til 455 – det samme tallet som Russland har ved sine ambassader og konsulater i USA.

I tillegg fikk de tre dager på seg til å forlate feriestedet, også kjent som «datsjaen», i Sølvskogen samt et større lager på Dorozjnajagaten sør i Moskva.

Da NRK mandag ettermiddag besøkte lageret, var det tydelig at tømmingen var i full gang.

Lastebiler og andre biler med røde diplomatskilt kjørte inn og ut av den godt bevoktede porten, også her behørig dokumentert av hele kobbelet av russiske TV-stasjoner. Men trolig hadde den amerikanske ambassaden vært forberedt på at noe slik kunne skje.

Russisk TV på plass utenfor lageret i Moskva som den amerikanske ambassaden nå må tømme. Foto: Morten Jentoft

Ventet reaksjon

Allerede i romjulen antydet russiske myndigheter at de ville stenge lageret og feriestedet, som et svar på at USA hadde stengt to feriesteder som russiske diplomater brukte på den amerikanske østkysten.

I tillegg ble 35 russiske diplomater utvist, etter beskyldninger om innblanding fra Russland i den amerikanske valgkampen.

Den russiske presidenten Vladimir Putin valgte overraskende ikke å gjengjelde de amerikanske straffetiltakene den gangen. Han ønsket å gi den nye amerikanske presidentadministrasjonen en sjanse til å rette opp forholdet til Russland igjen.

Men nå var det slutt på Putins tålmodighet, og det som fikk begeret til å renne over var vedtaket i Kongressen og Senatet om nye straffetiltak.

Selv om disse ennå ikke er underskrevet av president Donald Trump, valgte Russland å reagere som om de er innført. I tillegg til å stenge feriestedet og lageret, må mer enn 750 ansatte ved de diplomatiske representasjonene som USA har i landet, ut.

Vi russere er gode mennesker

– Den amerikanske siden har – uten å bli provosert – foretatt seg tiltak som forverrer forholdet mellom USA og Russland sa den russiske presidenten Vladimir Putin i et TV-intervju søndag kveld, der han la til at han ikke har tro på at forholdet mellom USA og Russland blir bedre med det første.

Alla mener det er USA som er skyld i den diplomatiske krisen med Russland Foto: Jurij Linkevitsj

Ute i Sølvskogen mener Alla at det som nå skjer er uforståelig.

– Hvis amerikanerne hadde vært fornuftige, så hadde de sluttet å bli sint på Russland. Russland og vi russere er gode mennesker. Vi vil ikke ha noe krig, vi har aldri startet en krig opp gjennom historien.

– Så det er USA som er skyldig i denne situasjonen?

– Ja, selvfølgelig er det det.