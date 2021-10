Dinosauren «Big John» gikk nesten 50 millioner kroner over «takst»

– Det er ny rekord i Europa, konstaterer auksjonarius Alexandre

Giquello i det franske auksjonshuset Binoche et Giquello til nyhetsbyrået Reuters.

Han forteller til at markedet for dinosaurfossiler har tatt av de siste årene, og at prisene speiler dette.

Hornene på plass

Skjelettet som ble solgt i Paris torsdag ettermiddag, er av dinosaurtypen triceratops, som levde for mellom 66 og 68 millioner år siden.

Kjennetegnet for triceratops er de tre hornene – derav navnet. To av hornene satt over øynene mens ett satt på snuten. I tillegg hadde de en stor beinkam bak på hodet.

På eksemplaret som var til salgs i Paris, var to av hornene intakt, det samme var store deler av kroppen.

– Vanligvis finner vi små biter fra bein, tenner og horn. Det å finne en hel dinosaur er nesten ufattelig, forteller Iacopo Briano, ekspert på fossiler, til France Télévision.

Briano har bistått auksjonshuset under salget av det litt uvanlige objektet.

De første delene av skjelettet ble funnet i 2014, i den amerikanske delstaten Sør-Dakota.

Siden ble del etter del gravd frem, og vel ett år senere var 60 prosent av skjelettet funnet. Delene ble deretter fraktet til Italia og møysommelig satt sammen bit for bit.

Ekspertene oppdaget underveis i arbeidet at dyret hadde en skade i hodeskallen, trolig som følge av et angrep bakfra fra en annen triceratops.

Dinosauren fikk navnet «Big John», etter mannen som eide eiendommen beinrestene ble funnet på.

Men navnet står godt til størrelsen på dyret. «Big John» er det største eksemplaret som paleontologer noen gang har funnet av en triceratops. Skjelettet er 2,62 meter i langt og 2 meter bredt – altså ikke noe som passer rett inn i stua.

Siden 31. august har «Big John» vært på utstilling hos auksjonshuset Binoche et Giquello i Paris. Nå skal han hjem til USA. Foto: Lewis Joly / AP

Henrykt samler

Kjøperen er en amerikansk samler, ifølge auksjonshuset.

– Kjøperen er absolutt henrykt over å få dette objektet, sier Djuan Rivers, som representerer samleren til nyhetsbyrået Reuters.

Det var konkurranse om å sikre seg dinosauren. Amerikaneren fikk tilslaget på 5,5 millioner euro. I tillegg kommer betalingen til auksjonshuset og andre kostnader, slik at sluttsummen ender på 6.651.100 euro, eller rundt 64,3 millioner norske kroner.

– Vedkommende fikk se dette skjelettet og ble veldig begeistret. Historien bak funnet og arbeidet med å sette det sammen er imponerende, så det å få muligheten til å ta vare på et slikt objekt, som i tillegg ble funnet i USA og Sør-Dakota, er ekstremt spesiell, sier Rivers.

Det er en krevende jobb å sette sammen en dinosaur. Foto: Lewis Joly / AP

Vet ikke hvor den skal stå

Auksjonshuset har foreløpig ikke fått noen leveringsadresse.

Fossileksperten Iacopo Briano skal uansett i gang med å demontere det store skjelettet og klargjøre det for transporten over Atlanterhavet. Han vil også bistå med monteringen når det er fremme, men aner ikke om det blir på et museum eller en privat eiendom.

Representanten for kjøperen sier hensikten å plassere triceratops-skjelettet på et sted hvor også andre kan ta det i øyesyn og bli like begeistret som han selv over det historiske synet.