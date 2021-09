Libyas tidligere diktator, Muammar Gaddafi, ble drept under det NATO-støttede opprøret i 2011, men flere av familiemedlemmene hans overlevde.

Søndag ble en av Gaddafis sønner, Saadi (47), løslatt fra et fengsel i Tripoli.

– Saadi Moamer Gaddafi har blitt løslatt fra fengsel, bekreftet en kilde i det libyske justisdepartementet til nyhetsbyrået AFP og pekte på en tre år gammel domstolsavgjørelse.

Samlingsregjeringen som nå styrer landet sa i en uttalelse at de håper at løslatelsen kan bidra til forsoning i landet.

Libya har vært preget av kaos og konflikt siden Muammar Gaddafis fall.

Også Gaddafis tidligere etterretningssjef og regjeringssjef Ahmad Ramadan ble løslatt sammen med Saadi Gaddafi. Ramadan gikk under kallenavnet «Den svarte boksen» fordi han var kjent for å passe diktatorens hemmeligheter.

Saadi Gaddafi avbildet under en rettshøring i Tripoli 7. februar 2016. I helgen ble han løslatt fra fengselet. Foto: Ismail Zetouni / Reuters

Skal ha dratt til Tyrkia

Etter løslatelsen kunne Saadi Gaddafi fritt oppholde seg i Libya, men flere medier har meldt at han valgte å dra til Tyrkia.

Det tyrkiske utenriksdepartementet har imidlertid ingen opplysninger om en ankomst til Istanbul, skriver AFP.

Saadi Gaddafi flyktet gjennom Sahara til Niger etter at regimet ble styrtet. I 2014 ble han utvist fra Niger og fengslet i Tripoli.

Den tidligere fotballspilleren var tiltalt for forbrytelser mot demonstranter under opprøret i 2011 og for drapet på den libyske fotballtreneren Bashir al-Rayani.

Det endte med at Saadi Gaddafi, som var kaptein på det libyske landslaget, eide en av landets største klubber og ledet landets fotballforbund, ble frikjent for drapet på treneren.

Saadi var kjent for å leve som en playboy da faren var diktator og var i perioder mer omtalt for festing og sitt alkohol- og narkotikaforbruk enn ballbehandling.

Karrieren som profesjonell fotballspiller i den italienske toppligaen ble begrenset til ett år.

Seif al-Islam Gaddafi ble tatt til fange i november 2011, dette bildet er tatt kort tid etter. Foto: AP

Politisk comeback?

Saadis bror, Seif al-Islam, ble tatt til fange i Libya i november 2011.

Han ble i 2015 dømt til dødsstraff for forbrytelser begått under opprøret. Men i 2017 opplyste gruppen som fanget ham at han ville bli løslatt.

Han er fortsatt etterlyst for forbrytelser mot menneskeheten av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

I juli i år viste han seg for offentligheten.

Han fortalte da The New York Times at han planla et politisk comeback, og utelukket ikke at han stiller til valg som etter planen skal holdes i desember.

Han påpekte at han ikke lenger var fange.

– Mennene som pleide å være mine vakter, er nå mine venner, sa han til avisen.

Ønsket er å ta tilbake Libya, som siden 2011 har vært preget av kaos og politisk uro.

En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land lenge kjempet om makten.

En våpenhvile i 2020 gjorde slutt på krigen og banet vei for fredssamtaler og dannelsen av en overgangsregjering i mars i år og planlagte valg i desember.

Saif al-Islam Gaddafi var en av de mektigste og synligste i Gaddafi-familien og bodde delvis i London. Han ble lenge regnet som den som muligens kom til å etterfølge faren som Libyas hersker. Nå varsler han «comeback". Foto: Scanpix/Reuters

Likte penger og damer

I likhet med Saadi var Seif al-Islam kjent for sin vestlige livsstil og høye pengeforbruk.

Han var en personlig venn av britiske prins Andrew, skal flere ganger ha vært gjest i Buckingham Palace, eide et herskapshus midt i London og gikk helst i britiske skreddersydde dresser.

Seif al-Islam ble også knyttet til en rekke kvinner, blant annet en israelsk såpestjerne, noe som ikke falt i god jord blant de konservative hjemme.

Gaddafi-familien var ikke fremmed for luksus. De hadde privatfly, luksusbiler og superyacht. Her prøver en opprører ut en av sengene i ett av privatflyet etter regimets fall. Foto: Patrick Baz / AFP

De siste årene var han Gaddafi-regimets ansikt utad og ledet landets forhandlinger med omverdenen. Innad kjempet han for modernisering, reformer og for å normalisere forholdet til Vesten, noe som førte ham på kollisjonskurs med to av brødrene og den tradisjonelle delen av regimet.

Flere ganger ganger skal en arkitektutdannede sønnen ha falt i unåde hos faren, men endte alltid med å komme inn i varmen igjen.

Seif al-Islam ble etter hvert sett på som en mulig arvtaker og endte opp som farens fremste forsvarer.

Saadi og Hannibal Gaddafi ser på en av brødrene lede en militærparade i Tripoli i 2011. Foto: Abdel Magid Al-fergany / AP

Tre sønner drept, andre i eksil

Under opptøyene i 2011 ble tre av Muammar Gaddafis andre sønner drept.

Mutassim Gaddafi var oberst i den libyske hæren og landets sikkerhetsrådgiver. Han ble drept i farens fødeby Sirte 20. oktober 2011, samme dag som faren.

Seif al-Arab døde under et NATO-luftangrep samme år, mens Khamis døde under kamper fire måneder senere.

Resten av familiemedlemmene overlevde, inkludert Gaddafis kone Safiya, datteren Aisha, sønnen Hannibal samt eldstesønnen Mohammed fra diktatorens første ekteskap.

De fleste av dem lever fortsatt i eksil sammen med sine familier, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Aisha Gaddafi under en støttedemonstrasjon for farens styre i Tripoli i april 2011. Det er få offentlige tilgjengelige bilder av henne de siste årene. Foto: Louafi Larbi / Reuters

Etter opprøret i august 2011 rømte Safiya, Mohammed og Aisha til nabolandet Algerie, som nektet å utlevere dem til hjemlandet.

De fikk senere opphold i Oman, på betingelse av at de ikke skulle drive med politisk virksomhet.

Aisha, som er utdannet advokat og tidligere FNs goodwillambassadør, hadde vært del av et internasjonalt forsvarerteam for Saddam Hussein etter at den irakiske lederen ble styrtet i den USA-ledede invasjonen i 2003.

Hun ble fratatt sin rolle som goodwillambassadør i 2011 og har holdt en lav profil etter at regimet falt.

Krangel med Sveits

Hannibal Gaddafi og kona Aline Skaf ble kjent for omverdenen etter en diplomatisk krangel med Sveits i 2008. Ekteparet ble pågrepet på et luksushotell i Genève, mistenkt for å ha mishandlet hushjelper.

Hannibal Gaddafi skal være fengslet i Libanon. Foto: Ismail Zitouni / Reuters

Saken ble henlagt, men forholdet til Sveits forble surt.

Hannibal søkte i likhet med flere i familien tilflukt i Algerie etter opprøret, før han prøvde å snike seg tilbake for å gjenforenes med kona, den libanesiske modellen Aline Skaf.

Det endte med at myndighetene i Libanon arresterte og siktet ham i 2015 for å tilbakeholde informasjon om sjiamuslimen Mussa Sadr, som forsvant i 1978 under et besøk i Libya.

Han er fortsatt varetektsfengslet i Beirut, mens kona og barna bor i Damaskus i Syria, ifølge nettstedet Middle East Monitor.

Tidligere i år ble hun forsøkt arrestert for fyllekjøring. Hun skal ha reagert med å kjøre på to politimenn og tre forbipasserende på et et fortau etter at politiet forsøkte å pågripe henne. Og truet med å kjøre på enda flere hvis de ikke lot henne gå. Livvaktene som fulgte henne gikk løs på politimennene.

Likevel, en syrisk embetsmann som ble tiltalt og beordret de lokale politimennen til å la henne kjøre videre. Episoden har skapt sinne både i Syria og Libya.