Difor vil Ron DeSantis endre korleis amerikanarar snakkar om slaveriet

Slik det ser ut i dag, ligg det ikkje i korta for DeSantis å bli den neste amerikanske presidenten.

Etter at han meldte sitt kandidatur på Twitter med store tekniske problem, meinte fleire at valkampen hans hadde feila før den hadde kome skikkeleg i gang.

Likevel har han utmerka seg på heimebane. DeSantis hevdar at den tidlegare svingstaten Florida i dag er fortroppen for den konservative rørsla i USA.

Det stemmer at DeSantis har «leidd flokken» med konservative lovendringar innanfor utdanning og LHBT+-personar sine rettar, skriv politikknettstaden FiveThirtyEight.

Enn så lenge har DeSantis venta med å kritisere Trump, sjølv om dei er motstandarar i primærvalet. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Men når det gjelder våpenbruk og abort, som begge er høgt på prioritetslista til konservative veljarar, har Florida-guvernøren til no vore mildare enn raude statar flest.

Så kva står DeSantis for, eigentleg? Og kva fortel Florida oss om framtida til andre raude statar?

«Anti-woke» læreplan om slavefortid

For å følge opp «Stopp woke»-lova som blei vedteke i fjor, har DeSantis og støttespelaren hans godkjent ein ny læreplan i Florida.

Blant læringspunkta der er at USA sine «slavar utvikla ferdigheiter som, i nokre tilfelle, kunne brukast til deira personlege fordel».

«Les bannlyste bøker», står det på øyredobben til ein universitetstilsett i Coral Gables, Florida. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Dei nye forventningane for utdanning blei einstemmig støtta av det statlege utdanningsstyret i Florida.

Då den nye læreplanen blei annonsert, la Harris umiddelbart planar om å reise til Florida, skriv The New York Times. Foto: SAUL LOEB / AFP

Men kritiske stemmer ber staten om å endre på den nye læreplanen, fordi den «berre fortel halve historia og halve sanninga», melder Politico.

Det er spesielt dette som visepresident Kamala Harris reagerer på.

– Korleis har det seg at nokon kan seie at det var nokon som helst fordel i å bli behandla som mindre enn eit menneske, i tida då desse avskyelege gjerningane blei utførte?

– Treffer ganske mange

Under DeSantis har Florida forbode undervising av kritisk raseteori, som i akademiske sirklar anerkjenner at strukturell rasisme finst i USA.

Han har tidlegare sagt til CNN at denne teorien vil lære elevar at «landet er ròte og at institusjonane våre er illegitime».

Eirik Løkke er rådgivar i Civita. Foto: Tobias Prosch Simonsen

– Han vil appellere til dei som meiner at USA står for noko positivt. At USA si historie, med sine negative sider, trass alt har stått for noko godt, seier USA-kjennar Eirik Løkke i Civita til NRK.

– Dei er leie av ei woke-rørsle som ofte er veldig høglydt og som ofte har base i Ivy league-universiteta. Dei snakkar om at «USA veit vi er skuldige i alt som er vondt og vanskeleg».

Woke-rørsla ser DeSantis på som ein trugsel mot det USA han vil ha, seier Løkke, og viser til talen han heldt då han blei nyvald i Florida:

«Florida er dit woke kjem for å døy».

– Dette treffer ganske mange amerikanarar.

Mot slutten av juli har DeSantis 20 prosent av stemmene på dei republikanske meiningsmålingane, bak Trump som har nesten 51. Foto: OCTAVIO JONES / Reuters

Forbod mot å lære barn om kjønnsidentitet

Ein gong i tida skal han ha avvist partiet sine konservative syn på seksualitet, ifølge New York Times Magazine.

No har identitetspolitikken i Florida blitt del av DeSantis si merkevare.

Som del av den omstridde utdanningsreforma, har han også innført forbod mot undervising av seksuell orientering og spørsmål om kjønnsidentitet for alle alderstrinn.

Florida har eitt av dei strengaste statlege lovverka i landet når det gjeld slik undervisning, og har blitt brukt som eksempel i den forstand av andre statar, skriv FiveThirtyEight vidare.

Deltakarar på årets pride-parade i Florida demonstrerte også mot DeSantis sine lovendringar. Foto: Jefferee Woo / AP

Kritikarar har kalla den nye lovendringa «Ikkje sei homo»-lova («Don't say gay»).

Fleire organisasjonar i USA har sidan åtvara svarte og skeive personar om å reise til delstaten. NAACP seier Florida no er «openlyst fiendtleg» mot dei.

Ein barneskulelærar, Meghan Mayer, snakka med CNN etter at ho måtte ta ned pride-flagget som hang i klasserommet hennar i Sarasota, Florida.

– Eg meiner at det er eit angrep. Ikkje berre på lærarar, spesielt lærarar som er LHBT+, men det er eit angrep på barna våre, sa ho.

– Når du nektar eitt barn, nektar du alle barn.

Vil gjere USA til eit stort Florida

Skulle han trasse meiningsmålingane og bli den neste presidenten i USA, seier DeSantis at han vil forvandle heile landet slik han har forvandla Florida.

Dette er ikkje ein realistisk ambisjon, meiner Løkke.

– USA er for stort, for mangfaldig, og det er for mange interesser som står mot kvarandre.

DeSantis har tidlegare sagt at han vil prøve å gjere heile USA som Florida dersom han blir president. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

– Delstatar som California og New York har for mykje motmakt. Men det er klart at han kan påverke dersom han skulle bli president.

Men enn så lenge verkar det lite sannsynleg at han blir vald til sjefsjobben, seier Løkke vidare.

– Alle desse tiltalane og spørsmåla og rettssakene kring tek ut alt av oksygen. Så det er ingen andre kandidatar som får høvet til å snakke enn Trump.

– Men sjølv dei som støttar Trump mislikar ikkje DeSantis. Så han har ein slags plan, enn så lenge, om å vere den som overtek veljarane til Trump når Trump forsvinn, som er noko han håpar på.