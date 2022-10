Den siste tiden har det vært ulike spekulasjoner om Russlands president Putin vil bruke atomvåpen i Ukraina. Sverre Diesen sier at Putin bør bekymre seg for at bruk av kjernevåpen vil legitimere at vestlige land går inn i krigen i Ukraina.

– Intervensjonen vil ha en helt ødeleggende effekt på den russiske hæren. Da er den ferdig.

Diesen håper at amerikanerne har forklart Putin at et slikt angrep vil bli gjengjeldt på en måte som er ødeleggende for Russland.

– Jeg tror at amerikanerne forstår at den største risikoen for at disse våpnene skal bli brukt, ligger i at Putin tror han kan slippe unna med det, at det ikke vil bli gjengjeldt.

Tirsdag ettermiddag uttalte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til NRK at alliansen har vært klar i budskapet til Putin.

– Det Russland vet er at det vil få alvorlige konsekvenser for Russland. Hvis de bruker mindre kjernefysiske våpen mot Ukraina, vil vi vurdere hva slags type våpen og hvordan de bruker dem før vi vurderer et svar, sier han.

Unngår eskalering

Diesen tror ikke amerikanerne kommer til å svare med atomvåpen, men med andre, tunge våpen. Angrepet vil nok ikke komme mot et mål i Russland, men mot russiske styrker i Ukraina.

– På den måten vil Vesten unngå en umiddelbar eskalering. Ved å gjengjelde konvensjonelt, vil man stigmatisere den russiske bruken av kjernevåpen ytterligere, sier den tidligere forsvarssjefen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at Norge må fortsette å støtte Ukraina med våpen for vår egen sikkerhets skyld.

– Det er i vår egen interesse at den type adferd som Russland har i Ukraina, ikke vinner frem.

Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Nederlag krever handling

De russiske nederlagene i Ukraina har satt et press på Putin.

Putin har forsøkt å komme kritikerne i møte med den delvise mobiliseringen og tvangsinnlemmelsen av de fire ukrainske områdene. Dette har ikke vært vellykket.

– Hvis terror mot vårt territorium fortsetter, vil Russlands respons være hard. Den vil stå i forhold til den trussel som den russiske føderasjon utsettes for. Ingen skal være i tvil om det, sa Russlands president Vladimir Putin i TV-sendt tale mandag.

Diesen er bekymret for at Putin ved gjentatte atomvåpentrusler maler seg inn i et hjørne. – Hans egen retorikk vil tvinge ham til å gjøre noe han ellers ikke ville gjort. Putin vil jo miste troverdighet jo oftere han gjentar atomvåpen.

«Putin is not joking» – han tuller ikke når han kommer med disse truslene om atomvåpenbruk, sa USAs president sist uke. Foto: STEFANI REYNOLDS / AFP

Antydet bruk av atomvåpen

Mandag ble flere ukrainske byer rammet av kraftige eksplosjoner. Angrepene var Russlands hevnaksjon etter eksplosjonene på Kertsjbroen.

I flere sammenhenger er Putin blitt tolket som om han er villig til å bruke taktiske atomvåpen. Før helgen sa USAs president Joe Biden at «Putin is not joking» – han tuller ikke når han kommer med disse truslene. Putins tale 21. september fikk også oppmerksomhet – da han varslet en «delvis mobilisering» i Russland. Der ble uttalelsene hans tolket som at den russiske presidenten antydet mulig bruk av atomvåpen.

Putin har nå en indre opposisjon i egen krets, som begynner å bli misfornøyd og som har mennesker blant seg som ønsker bruk av taktisk kjernevåpen. Foto: CHINGIS KONDAROV / Reuters

Enkelte i Putins indre krets har også snakket høyt om bruk av taktiske kjernevåpen.

En av de mest høylytte er Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov. Han har flere ganger skrevet at Russland i stedet for å trekke seg tilbake fra områder i Donbas, heller bør intensivere kampen ved å ta i bruk taktiske kjernevåpen.

– Terskelen for å bruke taktiske atomvåpen er lavere, de store strategiske atomvåpnene de kan man ikke tenke å bruke, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Foto: HANDOUT / AFP

Ikke tegn til bruk av atomvåpen

Sjefen for det britiske etterretningssenteret GCHQ sier tirsdag til BBC at det foreløpig ikke er tegn til at Russland vurderer å bruke atomvåpen i konflikten med Ukraina. Jeremy Fleming understreker at de ikke ser noen «mistenkelig aktivitet». Han understreker samtidig at alt snakk om atomvåpen kan være farlig, og ber om varsomhet.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, sa også tirsdag at alliansen ikke ser noen vesentlige endringer i Russlands oppstilling av atomvåpen.

– Vi vil fortsette å overvåke, sa Stoltenberg på en pressekonferanse.

Kjernevåpen kan beskrives og kategoriseres på ulike måter avhengig av formålet med diskusjonen. En vanlig inndeling er i kategoriene strategiske og ikke-strategiske, også kjent som taktiske kjernevåpen.

Strategiske og taktiske kjernevåpen Foto: Det amerikanske forsvarsdepartementet / Wikimedia Commons Ekspandér faktaboks Taktiske kjernevåpen er våpensystemer som med begrenset rekkevidde som kan levere mindre kjernefysiske sprengladninger. Disse mindre kjernevåpnene er i utgangspunktet tenkt til bruk på slagmarken, men vil allikevel ramme langt større områder med stråling og askeskyer. Generelt betegnes kjernevåpen med en sprengkraft på under 50-100 kilotonn med dynamitt som taktiske. Til sammenlikning hadde atombomben som rammet Hiroshima i 1945 en sprengkaft tilsvarende 21 kilotonn med dynamitt. Det minste kjernevåpnet noen gang laget ble kalt Davy Crockett (se bilde over), og hadde en sprengladning på 10 tonn med dynamitt, men er ikke lenger i bruk. Strategiske kjernevåpen har større sprengkraft og brukes for å avskrekke andre fra å bruke atomvåpen, hovedsakelig ved å ha evnen til å utslette hele storbyer. De aller fleste strategiske atomvåpen leveres ved hjelp av missiler, enten ballistiske (som går i bane rundt jorden før de når målet sitt) eller kryssermissiler (rakettdrevnemissiler som kan fly lavere enn ballistiske). Det er disse våpnene, som ofte står klare til å avfyres i løpet av minutter, som omfattes av den såkalte «atomknappen» til de amerikanske og russiske presidentene. Det finnes mange andre måter å utføre et atomangrep, blant annet med torpedoer fra en ubåt eller ved å slippe bomber fra et fly. Det er ingen klar grense for hva som er et taktisk atomvåpen og et strategisk atomvåpen, og klassifisering varierer hos forskjellige aktører.

– Terskelen for å bruke taktiske atomvåpen er lavere, de store strategiske atomvåpnene de kan man ikke tenke å bruke, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

– De strategiske eksisterer bare for å ha en så ødeleggende effekt, at det er helt meningsløst å bruke de, sier Diesen.

Også mindre taktiske ha en voldsomt ødeleggende kraft.