Dieselens dager er talte hos Volkswagen

Den tyske bilprodusenten sier den siste generasjonen bensin- og dieselbiler begynner å rulle ut fra samlebåndene om åtte år.

– Våre folk jobber allerede med den siste bilplattformen som ikke er CO2-nøytral. Vi skal gradvis kutte bruken av forbrenningsmotorer til et absolutt minimum, sa Jost på en industrikonferanse i forbindelse med at planen ble lansert.

Samtidig anslår strategisjef Michael Jost at den siste bilen med forbrenningsmotor bak VW-logoen i grillen blir solgt en gang rundt 2040.

Skal oppfylle Paris-avtalen

Forrige måned la selskapet fram en plan om å bruke 44 milliarder euro på en elbiloffensiv innen 2023. Beløpet tilsvarer godt over 400 milliarder kroner etter dagens kurs.

Mens selskapet i dag har seks elbil-modeller, er meningen at VW-eide merker som Skoda, Porsche, Audi, Seat og selvfølgelig Volkswagen skal tilby over 50 elektriske modeller innen 2025.

Målet med den gjennomgripende omleggingen er å oppfylle utslippskravene i Parisavtalen innen 2050.

Bratt nedgang i diesel-salget

Nyheten om Volkswagens nye strategi, kommer samme dag som en ny rapport om bilsalget i Storbritannia. I rapporten heter det at salget av nye biler i Storbritannia gikk tilbake med tre prosent i november, sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Reuters.

Nedgangen i dieselsalget er enda større, og er ifølge nyhetsbyrået på et tosifret prosenttall. Den endelige rapporten legges først frem senere onsdag.

Reuters skriver at noe av grunnen til nedgangen er strengere utslippskrav, som har påvirket bilindustrien i hele Europa.

Utslippsjuks

Volkswagen har de siste årene vært i hardt vær, etter at det i 2015 ble avslørt omfattende manipulasjon av tallene for utslipp av nitrogendioksid fra flere av selskapets biler. Dette ble gjort for å komme under de amerikanske utslippskravene.

Saken førte blant annet til at Thomas Steg, en av toppsjefene i konsernet, måtte trekke seg i januar i år.

I august måtte Volkswagen trekke tilbake 700.000 biler av typene Tiguan og Touran, på grunn av problemer knyttet til panorama-soltaket.