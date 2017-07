Dialog eller nye protester i Venezuela?

Venezuelas sterke mann, president Nicolás Maduro, er ikke kjent for sin kompromissvilje. Men sist helg kom han med et utspill som overrasket alle som har fulgt utviklingen i landet.

Opposisjonslederen Leopoldo Lopez ble løslatt fra det beryktede militærfengselet Ramo Verde og overført til husarrest. Offisielt ble han løslatt av helsemessige grunner, men det er ingen grunn til å feste lit til en slik forklaring.

"En folkefiende"

Leopoldo Lopez ble arrestert i 2014, anklaget for oppvigleri i forbindelse med de voldsomme gateopptøyene i Caracas, som kostet mer enn 40 mennesker livet.

President Nicolás Maduro overrasket alle ved å overføre Leopoldo Lopez fra fengsel til husarrest. Nå håper han at opposisjonen vil være villig til å avslutte gateprotestene som har pågått i mer enn 100 dager. Foto: FEDERICO PARRA / AFP

Rettssaken mot ham er blitt kraftig kritisert av menneskerettsgrupper og politiske ledere i flere land, og de fleste uavhengige observatører mener straffen på nær 14 års fengsel var en politisk dom.

Maduro-regimet har også ved flere anledninger kommet med voldsomme utfall mot Lopez, og stemplet ham som en fiende av det venezuelanske folk.

Et politisk kort

Det er altså en betydelig retrett fra regimet at Leopoldo Lopez er satt fri fra fengselet, og president Maduro legger ikke skjul på at han håper å innkassere en politisk gevinst av dette.

I en TV-tale i helgen oppfordret han Lopez til å bidra til fred og forsoning i Venezuela. Men de første reaksjonene fra opposisjonen kan tyde på at han blir sittende med svarteper i dette politiske spillet.

En partifelle av Lopez, parlamentarikeren Freddy Guevara, sier det slik:

– Jeg står fast i min motstand mot dette regimet, og jeg står fast i min overbevisning om å kjempe videre for ekte frihet og for endring i dette landet.

En oppmuntring

Og Guevara er ikke alene om å vende tommelen ned for regimets invitasjon til dialog. Flere kommentatorer mener at frigivelsen av Leopoldo Lopez viser at opposisjonens protester virker, og at presidenten og hans støttespillere er på vikende front.

Søndag gjennomførte opposisjonen sine demonstrasjoner for 100. dag på rad, etter at protestene startet i april i år. Og det er foreløpig ikke noe som tyder på at presset fra gatene vil opphøre.

Gateprotestene i Caracas har nå pågått i mer enn hundre dager, og de har brakt store ofre: Mer enn 90 mennesker er drept og rundt 1.500 er blitt såret. Foto: FEDERICO PARRA / AFP

Mange krav

Selv om frigivelsen av Leopoldo Lopez er en viktig seier for Venezuelas opposisjon, så er dette bare ett av svært mange stridsspørsmål i det kriserammede landet.

Opposisjonen har i lang tid krevd nyvalg til presidentembetet, noe regimet har greid å unngå ved å bruke de fleste kjente og ukjente politisk tricks. Maduro og hans støttespillere har også greid å utmanøvrere parlamentet, der opposisjonen har flertall.

Men det viktigste spørsmålet er selvsagt den katastrofale økonomiske og sosiale situasjonen i landet.

Mangler alt

I Venezuela lider millioner av mennesker under en akutt mangel på mat, medisiner og forbruksvarer. En stor del av befolkningen bruker det meste av sin tid til å jakte på det som måtte finnes av mat til en overkommelig pris.

I tillegg er sikkerhetssituasjonen i landet dramatisk forverret de siste årene. Hovedstaden Caracas har den høyeste drapsrate i verden, og det store flertallet av befolkningen våger seg knapt ut av sine hjem etter mørkets frembrudd.

Millioner av venezuelanere lever på sultegrensen, og er avhengige av tilbud som gis av frivillige. Regimet påstår et det er økonomiske sabotasje fra høyresiden som er årsaken til krisa, men dette avvises av uavhengige eksperter. Foto: HENRY ROMERO / Reuters

Og mer enn en million venezuelanere har gitt opp den daglige kampen, og flyktet til Colombia, Brasil og andre land i Sør-Amerika

Dypt upopulær

På denne bakgrunnen mener opposisjonen at det eneste som kan gi håp for fortvilte venezuelanere er at Nicolás Maduro og hans regjering trekker seg.

Regimet hevder riktignok at det er økonomisk sabotasje fra høyresiden og USA som er grunnen til elendigheten, men så godt som samtlige eksperter avviser dette, og mener det er regjeringens egen politikk som er forklaringen.

Og Venezuelas velgere er ikke i tvil. Mer enn 70 prosent av dem mener at den eneste løsningen for landet er at det sittende regimet blir fjernet.