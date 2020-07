Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ingen vet helt hvor mange mennesker som bor i Dharavi-slummen i Mumbai. Anslagene går ut på at opp mot en million mennesker er trengt sammen på 2,1 kvadratkilometer.

Det gjør slummen, kjent fra filmen «Slumdog Millionaire» til ett av de tettest befolkede i verden.

Åtte til ti personer bor i boliger på under 10 kvadratmeter. Rundt 80 prosent av innbyggerne bruker offentlige toaletter.

Trange smug skiller hjem fra fabrikker der folk jobber tett på hverandre. Få lager mat hjemme, men spiser mat som selges fra traller og boder på gaten.

Alt lå tilsynelatende til rette for at koronaviruset skulle få herje fritt i Dharavi-slummen.

Portforbudet har tvunget voksne og barn til å holde seg inne i Dharavi-slummen. Foto: INDRANIL MUKHERJEE / INDRANIL MUKHERJEE

Tredje hardest rammet

India innførte portforbud for sine 1,3 milliarder innbyggere 24.mars. Med kjepper og batonger ble folk jaget hjem.

En stund så tiltakene ut til å virke, men de siste to månedene er situasjonen blitt stadig verre.

Tirsdag passerte India 700.000 koronasmittede. Dagen før passerte landet Russland i antall smittede.

India er nå det tredje hardest rammede landet i verden målt i smittetilfeller. Bare USA og Brasil har flere tilfeller.

Færre syke i slummen

Mens antall smittede har vokst kraftig i India, har det vært en nedgang i Dharavi-slummen.

I april økte antall smittede med 12 prosent, mens veksten i mai var nede i 4,3 prosent, skriver Hindustan Times.

For juni måned var veksten nede i 1,02 prosent. Totalt er det registrert 86 døde av covid-19.

Det gode nyhetene kommer til tross for at slummen ligger i Maharashtra, delstaten med flest tilfeller i India.

Ellers i Mumbai har sykehus vært nødt til å avvise covid-19-syke fordi det har vært fullt, skriver Los Angeles Times.

Åtte til ti mennesker bor i mange av de 10 kvadratmeter store skurene i Dharavi-slummen. Foto: Rajanish Kakade / Rajanish Kakade

Dør-til-dør-testing

Suksessen i slummen er et resultat av at det er satt inn en rekke tiltak, skriver BBC.

Offentlig ansatte har testet innbyggernes temperatur og oksygen-nivå i blodet. De som har vist antydning til symptomer for covid-19 er blitt testet på stedet.

Til å begynne med gikk tester fra dør til dør og testet.

Etter at det er blitt varmere og fuktigere var det ikke lenger mulig å gå fra dør til dør i heldekkende beskyttende utstyr. Det er derfor satt opp test-stasjoner flere steder i slummen.

Alle som tester positivt blir isolert. Skoler, idrettshaller og bryllupslokaler er gjort om til steder der folk holdes i karantene. Over 10.000 er så langt satt i karantene.

Samtidig er det delt ut gratis mat til alle under portforbudet. Det har gjort at folk har kunnet holde seg innendørs, i stedet for å gå ut for å skaffe seg mat.

Kiran Dighavkar arbeider for Mumbai by og er ansvarlig for slummen.

Han sier at de har klart å stoppe smitten uten å ty til sosial distanse, rett og slett fordi det ikke var plass nok til at folk kunne holde avstand.

Samtidig er ikke faren over for innbyggerne i slummen.

– Krigen er ikke over. Ikke før viruset er borte for godt, sier Dighavkar.