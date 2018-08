Dette vet vi om mannen som kjørte inn i fotgjengere utenfor Westminster

29-åringen er identifisert som Salih Khater fra Birmingham. Han er britisk statsborger, men har opprinnelse i Sudan.

Politiet mistenker ham for terror og har også siktet ham for drapsforsøk, etter at han meide ned en gruppe syklister som ventet på rødt lys utenfor det britiske parlamentet tirsdag.

En kvinnelig syklist ble alvorlig skadet, to andre lettere skadet.

Kriminalteknikere undersøker 29-åringens bil som endte sin ferd i en veisperring ikke langt fra publikumsinngangen til det britiske parlamentet i Westminster-palasset tirsdag. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Et ekko av terrorangrepet i mars i fjor

Mandag kveld satte 29-åringen seg i bilen og reiste fra Birmingham til London. Han parkerte bilen sin, en liten sølvgrå Ford Fiesta, i bydelen Soho for natten.

På morgenkvisten tirsdag viser overvåkingsbilder at han kjørte rundt i Westminster-området i halvannen time, før han så braste inn i syklistene. Ferden endte i en veisperring der han raskt ble pågrepet av tungt bevæpnet politi.

Politiet har en teori om at han kan ha hatt et ønske om å kopiere fjorårets dødelige angrep ved Westminster, da fire mennesker ble drept og over 50 mennesker ble skadet.

Khalid Masood som stod bak det angrepet, bodde bare ti minutter unna 29-åringen i Birmingham. Politiet undersøker om det er en sammenheng.

Statsminister Theresa May har uttalt at hun er forferdet over at det er andre gang Westminster, som hun sier er selve symbolet på demokrati og frihet, blir angrepet på kort tid.

Samarbeider ikke med politiet

En annen teori er at han kan ha fått panikk da han plutselig oppdager en ambulanse med fulle sirener bak seg, og at det simpelthen kan ha forårsaket krasjen, ifølge The Daily Telegraph.

Visepolitimester Neil Basu leder etterforskningen etter det mistenkte terrorangrepet mot Westminster tirsdag. Så langt har den siktede 29-åringen ikke samarbeidet med politiet, ifølge Basu. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Han er kjent fra før for politiet, men er derimot ikke kjent for etterretningsorganisasjonen MI5. Tirsdag kom det fram at han ikke var samarbeidsvillig med politiet.

Politiet har ransaket flere leiligheter

Salih Khater arbeider i butikk og bor i en leilighet over en internettkafe i Birmingham.

Politiet undersøker denne leiligheten samt ytterlige en leilighet i Birmingham, og en i Nottingham der Khater har bodd. Nabolaget ser ikke på ham som noen potensiell terrorist.

– Han var en fin fyr og er ikke typen som du vil tenke er en terrorist, sier kafeeieren til Sky News.

Ifølge moskeen som 29-åringen pleier å gå, så var han i London for å fornye passet sitt.