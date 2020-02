Ni mennesker ble onsdag kveld skutt og drept i den tyske byen Hanau. Angrepene blir etterforsket som terror.

Dette er saken: Ni mennesker skutt og drept i Tyskland.

Torsdag formiddag uttalte Tysklands innenriksminister at gjerningsmannen var en 43 år gammel tysker.

Den mistenkte mannen, som er identifisert i flere medier, postet både en YouTube-video og et manifest på sin egen nettside i forkant av angrepene.

NRK har sett manifestet og YouTubevideoen før de ble fjernet fra internett.

Mannen ble torsdag natt funnet død i hjemmet sitt sammen med sin mor.

Bild som er Tysklands største avis, skriver at gjerningsmannen er en tysk statsborger.

I videoen, på litt under to minutter, kommer han med konspiratoriske påstander mot et angivelig hemmelig amerikansk overvåkingsselskap. Selskapet skal ifølge den terrormistenkte blant annet drive med hjernevasking og torturering av barn.

Manifestet er en blanding av konspirasjonsteorier, rasisme og personlige historier, hvor den mistenkte blant annet oppfordrer til folkemord på en rekke ikke-vestlige nasjonaliteter.

Det tyske nyhetsbyrået DPA skriver at den mistenkte også skal ha lagt igjen et tilståelsesbrev og en lengre video i forkant av skytingen.

I videoen, som er betydelig lengre enn den NRK har sett, uttrykker mannen igjen sine negative holdninger til innvandrere fra arabiske land og Tyrkia.

Han formidler også sine konspirasjonsteorier om at Tyskland styres av en hemmelig organisasjon med stor makt.

Angrep mot vannpipe-barer

Angrepet skjedde ved 22-tiden onsdag kveld, mot flere barer i Hanau som ligger i delstaten Hessen sentralt i Tyskland.

Først ble tre mennesker skutt og drept i et angrep på en Peter Beuth

Deretter ble fem andre skutt og drept i en annen bar.

Enda en person ble torsdag morgen bekreftet død etter skytingene, meldte tysk politi i en pressemelding torsdag morgen.

Ifølge avisen Bild har flere av de drepte kurdisk opphav.

Det er fortsatt uklart om den niende personen er en av dem som tidligere ble omtalt som såret.

ÅSTEDET: Lys og blomster ved en av barene i Kesselstadt, vest i Tyskland, hvor flere mennesker ble skutt og drept onsdag kveld. Foto: THOMAS LOHNES / AFP

Slik fant de den mistenkte gjerningspersonen

Flere vitner skal ha opplyst at skuddene ble avfyrt fra en bil som forsvant fra åstedet.

I et tv-intervju med ARD sier en talsmann for politiet at vitner fortalte at gjerningspersonen kjørte en bil. De undersøkte hvem som eide bilen, og reiste så med spesialstyrker til eierens hjemmeadresse. Der fant de den antatte gjerningsperson og moren død.

Ifølge Bild ligger leiligheten like ved en av kafeene som ble beskutt.

Byen Hanau har om lag 98.000 innbyggere, og ligger om lag 25 km øst for Frankfurt am Main.

Lytt: Sidestiller faren for høyreekstrem terror med faren for islamistisk terror