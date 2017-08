Dette vet vi om avdøde Kim Wall

I et Facebook-innlegg skriver Kim Walls mor: Det er med grenseløs sorg og forferdelse vi har mottatt beskjeden om at levningene etter vår datter og søster Kim Wall, har blitt funnet. Størrelsen av katastrofen er ennå ikke klar for oss, og mange spørsmål må besvares. Tragedien har ikke bare rammet oss og øvrig familie, men også venner og kolleger over hele verden. Under de forferdelige dagene som har gått siden Kim forsvant har vi fått utallige bevis på hvor høyt elsket og verdsatt hun var, som menneske og venn så vel som profesjonell journalist. Fra alle verdens hjørner kommer bevis på Kims evne til å være en person som utgjør en forskjell. Hun har funnet og fortalt historier fra ulike deler av jordkloden, historier som måtte fortelles. Kim reiste flere måneder i Stillehavet for å la verden få vite hva som skjer med befolkningen på øyene som rammes av atomprøvesprengninger. Hun har latt oss følge med til jordskjelvrammede Haiti, til Idi Aminis torturkamre i Uganda og minefeltene på Sri Lanka. Hun ga en stemme til de svake, de utsatte og de marginaliserte menneskene.

Foto: Skjermdump, Facebook