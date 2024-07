Dette vet vi om 17-åringen mistenkt for barneknivstikkingen

England er i sjokk etter det brutale knivangrepet i den lille havnebyen i Southport i England mandag.

Tre barn er drept, og fem kritisk skadet. I tillegg til barna er tilstanden til to voksne kritisk.

De tre døde barna er jenter på ni, sju og seks år.

Barna var på en dansetime for aldersgruppen seks til elleve år, ifølge Sky news.

Temaet for timen var Taylor Swift.

Superstjerna gikk selv ut tirsdag på sin egen Instagram med en melding til ofrene:

– Grusomhetene av gårsdagens angrep i Southport skyller over meg hele tiden, og jeg er fullstendig i sjokk, skriver stjernen.

– Dette var bare små barn på en dansetime, skriver hun videre.

Etterforskningen er fremdeles i en tidlig fase. Politiet har avhørt gutten tirsdag.

Gjerningsmannen

Politiet har sagt at gjerningspersonen er en 17 år gammel gutt. Navnet hans er ikke kjent.

I Storbritannia skal ikke barn som har gjort noe kriminelt identifiseres utenom rettssalen.

Gutten er fra nabobyen Banks i Lancashire, og ble født i Cardiff i Wales.

En video ITV News har fått tak i viser gutten idet han forlater hjemmet sitt, like før angrepet.

Han har på seg en grønn hettegenser, med hetten over hodet, og munnbind.

En ung jente leverer blomster og en bamse så politibetjenten kan sette det innenfor politisperringene. Foto: Temilade Adelaja / Reuters

Colin Parry, som eier et bilverksted, rett ved der hendelsen fant sted, hevder han møtte den antatte gjerningsmannen bare minutter før angrepet. Det skriver The Guardian.

– Han kom i en taxi han ikke betalte for. Dette konfronterte jeg han med. Han var veldig aggressiv og svarte: hva skal du gjøre med det?

Også en kunde hos verkstedet konfronterte den antatte knivstikkeren ifølge Parry. Men gutten gikk bare videre.

Tirsdag morgen sitter gutten i avhør med politiet, skriver flere britiske medier. Han er mistenkt for drap og drapsforsøk.

Motivet

Under en pressekonferanse mandag kveld opplyste politisjef ved Merseyside politiet, Serena Kennedy, at motivet for handlingen fortsatt var ukjent.

– Etterforskningen er fortsatt på et tidlig stadium.

Hun forteller at de også har fått tilbudt bistand fra anti-terror-eksperter fra North-West Police, men politiet ser ikke på hendelsen som et terrorangrep.

Flere har kommet til stedet i South Port for å vise sin støtte til ofrene. Foto: Temilade Adelaja / Reuters

Ofrene

To barn ble drept og ni skadet i angrepet. Seks av dem er kritisk skadde.

I tillegg er to voksne kritisk skadd.

– Vi tror de voksne som ble skadet tappert forsøkte å beskytte barna som ble angrepet, sa politisjef Kennedy på en pressekonferanse mandag.

Det er ikke klart hvor gamle barna er, men flere medier skriver at dansetimen var for barn mellom seks og elleve år.

Alle de skadde blir behandlet på sykehus, ifølge Sky News.

De grufulle minuttene

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokka 11:47 mandag formiddag. De rykket da ut med flere politibiler og 13 ambulanser.

Ifølge ITVX fikk politiet relativt rask kontroll over den 17-år gamle mannen.

De beslagla da også en kniv.