NRK identifiserer 17-åringen som er siktet for drapene i Southport, fordi det er en svært alvorlig sak med store samfunnsmessige konsekvenser. Tre barn er drept, flere andre barn og voksne er skadet. Axel Muganwa Rudakubana ble arrestert på åstedet og det er foreløpig ingen andre mistenkte i saken. I Storbritannia er det i utgangspunktet forbudt å navngi siktede som er under 18 år, men i dag fravek dommeren dette fordi det på sosiale medier er satt ut rykter om en annen gjerningsmann. For å redusere faren for forveksling og at uskyldige skal beskyldes for drapet, identifiserer også NRK gjerningsmannen. Rudakubana fyller dessuten 18 år, onsdag 7. august.

NRKs redaksjonelle avgjørelse, 01.08.2024.