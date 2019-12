Dette toalettet skal gjøre bedrifter mer effektive

Et nytt patent som er registrert hos British Toilet Association (BTA) hevder å kunne redusere tiden arbeidstakere bruker på dobesøk.

Toalettet som heller 13 grader nedover vil være så ukomfortabelt å sitte på at du rett og slett vil slite med å sitte på det i mer en fem minutter.

Da blir det visstnok svært anstrengende for bena, uten at det blir helseskadelig, skriver teknologimagasinet Wired.

– 13 grader er ikke for ubehagelig, men du vil ønske å komme av setet ganske raskt, sier Mahabir Gill, som er opphavsmannen til StandardToilet.

Fikk ideen i dokø

Gill sier han selv har oppdaget ansatte som sover på toalettet, og at han på fritiden har irritert seg over uendelige dokøer.

Dråpen som fikk begeret til å renne over for Gill var da han var på et handlesenter dagen etter en lang kveld på byen.

I desperat behov for et toalett fant Gill kun stengte båser. Ideen til det nye toalett-designet var født.

Gill sier han er i samtaler med flere kommuner, bensinstasjoner, togstasjoner, puber, kjøpesentre og bedrifter.

BERGEN: Turister i dokø i Bergen i fjor. Foto: Roald Atle Furre

Hevder det gir flere fordeler

Ikke bare skal toalettet sørge for mer effektivitet. Det hevdes også at det bedrer holdning, trener bekkenmuskulaturen og hindre hemoroider.

Men Gill erkjenner at effektivitet er hovedargumentet.

– Den største fordelen er for arbeidsgiverne, ikke arbeidstagerne, sier Gill til Wired.

Flere undersøkelser har vist at tiden vi bruker på do øker.

I en meningsmåling med 2000 kontorarbeidere oppga en av tre at de gikk på toalettet selv om de ikke måtte på do. Dette for å få en pause fra kollegaene. 39 prosent oppga at toalettet var det beste stedet for fred og ro, med en gjennomsnittlig besøkstid på 14 minutter hver dag, ifølge Daily Record.

Det er anslått at ansattes pauser koster arbeidsgiverne i Storbritannia nesten 50 milliarder kroner årlig, oppgir selskapet selv.

En av årsakene til at vi bruker stadig lengre tid på do er flere åpne kontorlandskap.

– På et kontor, er dette ofte det eneste stedet der du kan være privat. Så Gud forby at dette ene stedet nå også skal være et sted underlagt den kapitalistiske ideen om at folk alltid skal jobbe, sier Jennifer Kaufmann-Buhler, assisterende professor i designhistorie ved Purdue University i Indiana.

PS! Lesere har gjort journalisten oppmerksom på at ideen faktisk ikke er helt ny. I Folldal gruver ble skråstilte doer innført for at gruvearbeiderne skulle bruke kortest mulig tid. Her var helningen enda kraftigere enn 13 grader. Gruven har røtter tilbake til 1748.

Folldal gruver inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.