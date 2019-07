Dette tjener verdens topp-politikere

Han er statsminister i et av de minste land på kloden. Men han ligger på lønnstoppen blant verdens stats- og regjeringssjefer, ifølge nettstedet «24/7 Wall Street».

Hvert år går det 13,7 millioner kroner inn på kontoen til Lee Hsien Loong – statsminister i lilleputtstaten Singapore. Han leder riktignok et rikt land der folk tjener godt, men forskjellene er enorme.

Brutto nasjonalprodukt pr. innbygger i Singapore er rundt 87.000 dollar – rundt 20 ganger lavere enn regjeringssjefens lønn.

De 20 best betalte

Det amerikanske nettstedet «24/7 Wall Street» har laget en liste over de 20 best betalte lederne i verden. Lista er basert på opplysninger fra Det internasjonale pengefondet, CIA World Factbook og nettsidene til de ulike lands regjeringer.

Islands statsminister er på topp 20-lista over verdens beste betalte ledere. Men ikke Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Blant navnene på lista er det statsministre fra tre av de nordiske land. Danmark er nummer 15, Sverige nummer 16 og Island nummer 17.

Norge er ikke på lista, for Erna Solbergs årslønn er «bare» 1.680.277 kroner i året – rundt tre ganger norsk gjennomsnittslønn. Det er en svært lav lønnsforskjell i internasjonal sammenheng.

Det er også interessant å merke seg at statsministeren i lille Island tjener mer enn to millioner kroner i året, altså en del mer enn sin norske kollega.

Trump gir bort lønna

Nummer to på lista over verdens best betalte ledere er Hong Kongs omstridte regjeringssjef Carrie Lam, som har en årsinntekt på 568.000 US dollar – i underkant av fem millioner norske kroner.

Deretter følger Ueli Maurer, som er leder av det sveitsiske Forbundsrådet, og dermed landets statsoverhode. Han har en årslønn på 483.000 dollar, drøyt fire millioner kroner, som er rundt åtte ganger en sveitsisk gjennomsnittslønn.

President Donald Trump er en verdens best betalte ledere, men han gir bort pengene til det han mener er gode formål. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Først på fjerdeplass kommer presidenten i verdens eneste supermakt. Donald Trump tjerner fire millioner kroner i året som USAs statssjef, men han har valgt å donere lønna til «gode formål». Men, som vi vet: Den styrtrike forretningsmannen har til salt i maten likevel.

Statsministeren i Singapore, 13,7 millioner kroner (1.610.000 dollar) Lederen i Hongkong, 4,8 millioner kroner (568.400 dollar) Presidenten i Sveits,4,1 millioner kroner (482.958 dollar) Presidenten i USA, 3,4 millioner kroner (400.000 dollar) Statsministeren i Australia, 3,2 millioner kroner (378.415 dollar) Forbundskansler i Tyskland, 3,1 millioner kroner (369.727 dollar) Statsministeren på New Zealand, 2,9 millioner kroner (339.862 dollar) Presidenten i Mauritania, 2,8 millioner kroner (330.000 dollar) Forbundskansler i Østerrike, 2,8 millioner kroner (328.584 dollar) Statsministeren i Luxembourg, 2,3 millioner kroner (278.035 dollar) Presidenten i Sør-Afrika, 2,3 millioner kroner (273.470 dollar) Statsministeren i Canada, 2,2 millioner kroner (267.041 dollar) Statsministeren i Belgia, 2,2 millioner kroner (262,964 dollar) Statsministeren i Leichtenstein, 2,1 millioner kroner (254.660 dollar) Statsministeren i Danmark, 2,1 millioner kroner (249.774 dollar) Statsministeren i Sverige, 2 millioner kroner (244.615 dollar) Statsministeren på Island, 2 millioner kroner (242.619 dollar) Forsvarsministeren i Irland, 2 millioner kroner (234,447 dollar) Presidenten i Guatemala, 1,9 millioner kroner (227,099 dollar) Statsministeren i Frankrike, 1,8 millioner kroner (220.505 dollar)

Ledere i land som Qatar, Brunei og Saudi Arabia er ikke med på lista på grunn av manglende data.

Lønn i himmelen

Pave Frans, som er et slags overhode for nærmere 1,3 milliarder mennesker, tjener til gjengjel null. Paven i Roma får ikke lønn, men får selvsagt sine utgifter dekket av Den katolske kirken og Vatikanstaten.

Etter tradisjonen skal en pave motta tre mynter for hvert tjenesteår, en i gull, en i sølv og en i kopper. Og når han dør skal alle disse myntene legges i hans kiste. Det er vel det man må kalle å få sin lønn i himmelen.