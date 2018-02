Dette skriver danske medier om avdøde prins Henrik

Flere danske aviser beskriver avdøde prins Henrik (83) som en som vil bli husket som en mann som turte å være annerledes.

Danske TV2 omtaler dronning Margrethes franske kjærlighet som en ekostisk mann «med et utseende som en filmstjerne».

32 år gammel gav Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat opp en lovende karriere i det franske diplomatiet for å bli prins av Danmark. Han måtte også skifte navn, språk og religion.

Prinsen hadde problemer med å innordne seg i det danske monarkiets rangorden, og kritiserte ved flere anledninger at han ikke var likestilt med dronninga. I 2005 fikk han tittelen prinsgemal for å skille ham fra de andre prinsene.

Prins Henrik av Danmark 13 bilder Prins Henrik og dronning Margrethe vinker fra vinduet på Fredensborg Slott fredag morgen, mens fremmøte synger en sang for prinsen, som fylte 70 år. Keld Navntoft / NTB scanpix Prinsen vinker fornøyd fra sin skuter i parken utenfor Fredensborg slott. Joergen Jessen / NTB scanpix Dronning Margrethe og prins Henrik på Kongeskibet Dannebrog 5 Scanpix / NTB scanpix Prinsen lagde vin på kongefamliens vingård i Frankrike. REMY GABALDA / AP Paret viser stolt fram kronprins Frederik i 1968. Scanpix / NTB scanpix Prinsen og dronninga vinker til sangere som møtte opp og vekket dem utenfor slottet i anledning prinsens 75-årsdag. CLAUS BJORN LARSEN / AP Prinsen gir sin kone en klem under en pressekonferanse i anledning dronningas 70-årsmarkering i 2010. KHAN TARIQ MIKKEL / AP Kunstutstillingen Pas de deux royal der paret silte ut 150 verker i fellesskap i 2013. Sofia Busk Hansen / Ap Prinsens favorittsted i Frankrike, Chateau de Caix, der kongefamilien ofte tilbrakte sommerferien. CHRISTOPHE ENA / Ap Den danske kongefamilien, med prins Henrik i front, poserer for pressen under sommerferien ved Graasten slott i 2015. © Scanpix Denmark / Reuters / REUTERS Dronning Margrethe og prins Henrik hilser på de som har kommet for å ønske dronninga til lykke med 76-årsdagen. MARIE HALD / AFP Prins Henrik holder en jaktfalk i Jylland i 2006. PALLE HEDEMANN / AFP Prinsen vinker til fotografen idet han kjører forbi i en Tesla i California i 2011. Paul Sakuma / AP

Fikk kultstatus

Ifølge Ekstra Bladet kjempet prinsen for en kongetittel i 50 år. Avisa skriver at prinsen forble fransk i mangt og meget, men at han samtidig var den mest «folkelige og elskelige i det rojale sirkus.»

Han omtales som en intellektuell aristokrat som skrev dikt, lagde skulpturer og dyrket sin lidenskap for vin, mat og reiseliv.

Prins Henriks popularitet i befolkningen svingte, men selv endret han seg ikke. Prinsen var aldri redd for å si sin mening, ikle seg ekstravagante antrekk eller bryte etiketter.

Det mangler ikke på historier der prinsen oppførte seg annerledes enn forventet i kongelige kretser. Et eksempel er da han under en gallamiddag i Verdens naturfond kledde seg ut som en panda og kilte gjestene i nakken med krydderurter.

I de senere år oppnådde han kultstatus, trolig for sitt mot til å være seg selv, skriver TV2. Ifølge Politiken strevde danskene og prinsen i mange å med å komme på bølgelengde. Prinsen ble i høy grad fortsatt fransk og seg selv.

Ifølge Danmarks Radio ga prinsen det danske kongeriket «kulør». På tross av de mange uenighetene beskriver de ham som en mann med «stort livsmot, et stort hjerte og et stort smil».

Prins Henrik og dronning Margrethe vinker fra vinduet på Fredensborg slott, mens fremmøtte synger en sang for prinsen, som fylte 70 år. Foto: Keld Navntoft / NTB scanpix

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vant til slutt danskenes hjerte

«Danmark har mistet et intellektuelt, kunstnerisk og morsomt menneske,» skriver Jyllandsposten i lederartikkelen «Le Prince est mort». Ifølge avisa vant prins Henrik til slutt de skeptiske danskenes hjerter, og var med på å gjøre det danske monarkiet til et at de mest populære i Europa.

I 2017 rystet prinsen det danske folk da han uttalte at han ikke ville begraves ved sin kones side, dersom han ikke kunne likestilles med dronninga. Kort tid etter opplyste det danske kongehus at prins Henrik hadde fått en demensdiagnose.

Sine siste timer ønsket prins Henrik å tilbringe på Fredensborg slott. Ifølge Danmarks Radio var årsaken at Fredensborg minner om det franske vinslottet Château de Caïx, som kongeparet kjøpte i 1974.

Prinsen har flere ganger uttrykt sin kjærlighet til både det franske og nordsjællandske slottet.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Mestret den danske humor og selvironi

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen omtaler prins Henrik som en modig og unik mann.

– Han turte å sette seg selv og sin person i spill, og han nektet å være en tilskuer i livet. Livet skulle leves og oppleves, skriver han i et minneord.

– Kongefamilien har mistet et anker. Dronning Margrethe har mistet sin innsiktsfulle og varme livsledsager gjennom mer enn et halvt århundre. Danmark har mistet en unik representant, skriver Løkke Rasmussen videre.

Ifølge statsministeren mestret prinsen den danske humor og selvironi «på beste vis»:

– Han brant for finere fransk matlaging, hadde sjarm og sans for poesi, musikk og kunst. Med sitt internasjonale utsyn var han med på å åpne danskenes øyne for verden, skriver Løkke Rasmussen i minneordet.