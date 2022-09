Dokumenter som er lekket til nettstedet Politico viser detaljerte planer for det som skjer når dronning Elizabeth dør. Planene har fått kodenavnet «London Bridge».

Dronningen har den siste tiden avlyst flere planlagte oppdrag på grunn av svekket helse. Torsdag kom beskjeden om at legene var bekymret for dronningens helse.

Dronning Elizabeth har sittet på tronen i over 70 år. Foto: Kirsty O'Connor / AP

Parallelt med feiringen av dronningens 70 år på tronen, pågikk planleggingen av hennes død. Dronning Elizabeth har tross sine 96 år regnet for å være ved god helse, men planene for hennes død ble likevel regelmessig oppdatert. Planene har vært der siden 1960-tallet.

Alt gjøres for å sikre at dronningens død og begravelse håndteres med verdighet og respekt, men samtidig med den pomp og prakt som hun fortjener – og som forventes.

Her er planene. Alle tidspunkter er oppgitt i norsk tid.

Dag 0: «London Bridge is down»

Når døden er et faktum, er den første i arverekken automatisk å regne som ny monark.

Dronningens privatsekretær ringer sittende statsminister og noen statsråder på sikker linje med kodemeldingen «London Bridge is down». Dette igangsetter Operasjon London Bridge, og dagen refereres til som «D-day».

Charles er den første i arverekken, og vil automatisk bli å regne som ny konge når dronningen dør. Foto: Aaron Chown / AP

Når alle de viktigste er informert, er det offentlighetens tur. Målet er at alle får samme informasjon på én gang for å redusere risiko for at feilinformasjon får spre seg.

Pressemelding sendes til mediene samtidig som en av dronningens tjenere, iført sørgeklær, henger en skriftlig kunngjøring innrammet i svart, på hovedporten til Buckingham Palace.

Det flagges på halv stang. Kongehusets nettside informerer om dødsfallet på svart bakgrunn. Regjeringens nettside får et svart sørgefane.

Statsministeren holder tale. Kanonsalutter hedrer dronningen. Det blir avholdt ett minutts stillhet.

St. Paul`s Cathedral holder minnegudstjeneste, der statsministeren og noen sentrale regjeringsmedlemmer er til stede. Foto: Dan Kitwood / AP

Statsministeren får audiens hos den nye kongen, og klokken 19.00 holder kong Charles en tale til nasjonen. St. Pauls-katedralen holder minnegudstjeneste, der statsministeren og noen sentrale regjeringsmedlemmer er til stede.

Flagg på offentlige bygg skal fires på halv stang.

Nyhetsredaksjonee har egne planer om at de skal gå over til å spille passende musikk, droppe all satire og kle seg i sort.

Dag 1: Charles blir konge

Kong Charles kunngjøres som nytt statsoverhode. Dette skjer klokken 11 om morgenen på St. James' Palace i London.

Flaggene heises til topps igjen. Dette følges opp av proklamering i Londons gater, trompeter og en sju minutter lang skuddsalutt fra Hyde Park.

Hundrevis av inviterte gjester er til stede, blant dem statsministeren.

Parlamentet møtes for å bli enige om en kondolansemelding. All annen politisk virksomhet settes på vent i ti dager. Politikerne hedrer dronningen i Underhuset.

Klokken 16.30 møter statsminister og regjeringsmedlemmer med ektefeller til audiens hos kongen.

Dag 2: Kisten kommer til slottet

Kisten med dronningen ankommer Buckingham Palace. Dronningen flyttes til tronerommet i Buckingham Palace, der fire av vaktene med de karakteristiske bjørneskinnshattene skal stå vakt ved båren.

Transporten til London er avhengig av hvor dronningen er når hun dør. Det foreligger ulike planer for ulike scenarioer. Statsminister og statsråder tar imot kisten.

Politikernes heder fortsetter i Underhuset.

Det er ventet at kisten med dronningen skal til Buckingham Palace. Foto: DANIEL LEAL / AFP

Dag 3: Rundtur i kongeriket

Kong Charles mottar en kondolansehilsen i Westminster Hall om morgenen.

På ettermiddagen starter han en rundtur i Storbritannia. Første stopp er det skotske parlamentet og en gudstjeneste i St. Giles-katedralen i Edinburgh.

Dag 4: Kongen i Nord-Irland

Den nye Kongen kommer til Nord-Irland, der han mottar kondolansehilsen på Hillsborough slott og deltar på gudstjeneste i St. Annes-katedralen i Belfast.

I London er det øvelse på prosesjonen som skal ta kisten fra Buckingham Palace til Westminster neste dag.

Dag 5: Kisten fraktes gjennom London

Prosesjon fra Buckingham Palace til Westminster. Kisten med dronningen skal fraktes langs en seremoniell rute gjennom London.

Deretter er det gudstjeneste i Westminster Hall, hvor dronningen blir liggende på «lit de parade» de neste tre dagene. «Lit de parade» er en seng hvor en berømt avdød person ligger på utstilling, til ære og offentlig hyllest.

Dag 6: Dronningen på paradeseng

Det vil være øvelse på begravelsesprosesjonen.

Dronningen ligger på «lit de parade» i Westminster Hall. Åpent for publikum 23 timer om dagen.

Dag 7: Kongen i Wales

Kong Charles reiser til Wales for å motta kondolanser i parlamentet der og delta på gudstjeneste i Llandaff-katedralen i Cardiff.

Dronningen ligger på «lit de parade» i Westminster Hall. Åpent for publikum 23 timer om dagen.

Dag 8-9: Terrorberedskap

Regjeringsapparatet fortsetter arbeidet med utfordringene som må løses for selve begravelsen.

Et stort antall statsoverhoder vil komme fra utlandet. Det samme gjelder turister.

Sikkerheten skal ivaretas. Terrorberedskapen er i høyberedskap. Et scenario beskriver et London som er fullt, hvor folk ikke får overnatting, transportnettverket er overbelastet, mat og helsetjenester blir utilstrekkelige.

Dronningen ligger på «lit de parade» i Westminster Hall. Åpent for publikum 23 timer om dagen.

Dag 10: Statsbegravelse

Statsbegravelse i Westminster Abbey, med påfølgende bisettelse i St. George's kapell ved Windsor Castle. Etter seremonien skal kisten senkes i kapellets kongelige hvelv. Der ligger levningene av 25 andre kongelige, blant dem dronningens ektemann, prins Philip.

To minutter stillhet over hele Storbritannia kl. 13.00.

Det meste i landet vil være stengt, også børsen, og det blir prosesjon gjennom gatene i London og Windsor.

Gudstjeneste i St. Georgs kapell i Windsor. Dronningen begraves i kong Georg VI minnekapell i Windsor.

Nasjonal sørgedag i Storbritannia.