Dette skjer med rakettene til Kim

Videoopptak som ble gjort fredag kveld viser at raketten som hadde blitt sendt opp fra Nord-Korea brant opp før den nådde bakken.

Opptaket som ble gjort fra det japanske fastlandet tyder på at Nord-Korea ennå ikke har greid å bygge en atomrakett som kan true USA.

Derfor er det vanskelig Ekspandér faktaboks En av de mange utfordringene for de nordkoreanske rakettingeniørene er å beskytte det som kalles nyttelasten i raketten for kreftene som oppstår under ferden.

Nyttelasten kan være en kjernefysisk innretning, en vanlig sprengladning eller et kjemisk/biologisk våpen.

Slike nyttelaster kan ikke utsettes for sterk varme eller for store rystelser.

De blir derfor beskyttet med det som kalles en tilbakevendingskapsel – reentry vehicle – på engelsk.

Dette er vanskelig teknologi å mestre.

Raketten Nord-Korea sendte ut i forrige uke hadde to trinn. Det første og andre trinnet akselererte nyttelasten opp i høy nok hastighet til å nå et topp-punkt i banen på 3700 kilometer.

Det betyr at nyttelasten i en høyde av 3700 kilometer hadde null vertikal hastighet. Deretter begynte den å falle ned mot bakken.

I denne høyden er det nesten ingen luftmotstand, og nyttelasten hadde en hastighet på over seks kilometer i sekundet da den begynte å merke atmosfæren omtrent hundre kilometer over bakken.

I en høyde av 30 kilometer begynte den å bli bremset betraktelig ned.

Det som skjer med slike legemer som kommer fra verdensrommet, er at det danner seg ekstrem varm plasma i forkant.

Det er luft som ikke slipper unna og blir trykt sammen. Det er varmen fra dette plasmaet som varmer opp legemet, ikke friksjonen fra luftmolekyler.

Opptaket fra det japanske værkameraet som kringkasteren NHK hadde montert på en bygning i byen Muroran, viser at nyttelasten begynner å gløde i en høyde av 20 kilometer.

I en høyde av åtte til seks kilometer kommer det et lysblaff. I en høyde av fem til fire kilometer løsner glødende deler fra nyttelasten.

Så slutter den å lyse.

Ifølge analytikerne i 38north betyr dette at nyttelasten ble ødelagt før den nådde bakken.

Hadde nyttelasten vært intakt, ville den fortsette å lyse.

For å ha en brukbar atomrakett må Nord-Korea greie å beskytte atomladningen fra kreftene som oppstår når den nærmer seg målet.

De må ha et fungerende varmeskjold.

Opptaket ser ut til å vise at nyttelasten går i stykker. Det vil si at et eventuelt varmeskjold ikke fungerte.

Den nordkoreanske lederen Kim Jong Un blir i mars i fjor vist det som skal være varmeskjoldet til en atomrakett. Ekspertene tviler på om landet har greid å utvikle et fungerende skjold. Foto: KCNA / REUTERS

Er den kraftig nok?

Ballistiske raketter heter ballistiske fordi de først får et dytt fra rakettmotorene, og så beveger de seg fritt som en kanonkule etter det.

Det er altså kraften i rakettmotorene som bestemmer hvor langt en rakett kan nå med en gitt nyttelast.

Har Nord-Korea et våpen? Ekspandér faktaboks Det kommer ingen bekreftet informasjon fra Nord-Korea om hvordan det står til med stridshodearbeidet.

Landet selv hevder de har utviklet et fungerende stridshode som de kan plassere på rakettene sine.

Ekspertene er uenige, men flertallet tror Nord-Korea er i stand til å lage en atomladning som veier rett i underkant av tusen kilo.

Raketten landet brukte på fredag har ingen problemer med å løfte en slik vekt, men det er usikkert om den kan løfte noe så tungt helt fram til USA.

Dersom de ikke var noe reell nyttelast i raketten, så nådde den mye lengre enn dersom den var veid ned med en demonstrasjonslast.

Normalt sett plasserer våpenutviklere noe i raketten som skal simulere massen til det tiltenkte stridshodet. På den måten får de bedre data fra testen av våpensystemet.

Det er også ikke utenkelig at raketten ble skutt ut uten varmeskjold for å ytterligere redusere vekten og med det øke rekkevidden.

Det kan bety at Nord-Korea har et fungerende varmeskjold, men ofret uttesting av det under denne oppskytningen for å få en propagandaeffekt.

Små endringer i vekten på nyttelasten gir dramatiske endringer i rekkevidden.

Nord-Korea har utvilsomt en rakettmotorer som kan sende noe mot et stort antall av storbyene i USA.

Spørsmålet er hva dette noe er.

Er det et fungerende atomstridshode, så har Nord-Korea en troverdig trussel.

Grafikk som viser ytelsen til de siste rakettene Nord-Korea har sendt ut. Den høyeste kurven er fra forrige uke og viser at raketten dersom den hadde blitt sendt ut i en normal bane for atomraketter ville ha nådd et mål i overkant av 10.000 kilometer unna. Foto: Yonhap

Kan den treffe?

Den kraftigste atomladningen Nord-Korea har detonert til nå hadde en ytelse på omtrent ti tusen tonn TNT. Det er i underkant at sprengkraften til den amerikanske atombomben som traff Hiroshima i 1945.

Ødeleggelsene fra en slikt våpen er betydelige, men vil ramme relativt få dersom den ikke treffer en by.

Det betyr at Nord-Korea må ha nøyaktige raketter dersom de ønsker å ramme et bysenter.

Under en høring i det amerikanske senatet for to uker siden, sa nestkommanderende i fellesstaben, general Paul Selva at Nord-Korea fortsatt ikke har nøyaktige nok våpen til å treffe den byen de sikter på.

Det er et lands kapasitet innen mekanisk konstruksjon, sensorer, regnekraft og elektronikk som styrer hvor nøyaktig ballistiske missiler kan bli.

Blir den skutt ned?

Da USA begynte å arbeide med det som populært ble kalt «Star Wars», rakettskjoldet som skulle kunne stoppe et kjernefysisk angrep fra Sovjetunionen, sa kritikerne at det aldri kunne fungere.

Hovedbegrunnelsen var at Sovjetunionen kunne sende så mange raketter mot USA, at et effektivt forsvar ville bli for stort og dyrt.

Amerikanske politikere blir vist en av rakettene i Alaska som skal stoppe en nordkoreansk ICBM. Foto: JOHN WAGNER / AP

Rent teknologisk var det også motforestillinger, men det lå solide ingeniøranalyser bak tanken om å skyte ned innkommende raketter.

Det ble ikke noe av Stjernekrigen, men arbeidet i de forskjellige våpenlaboratoriene stoppet ikke helt opp.

Det USA og landets allierte har nå, etter tiår med utvikling, skal kunne skyte ned et interkontinentalt ballistisk missil som kommer fra Nord-Korea.

Systemet er ikke prøvd ut under helt realistiske forhold, og det er ikke mange raketter som eventuelt kan stoppes.

Det regnes likevel som utenkelig at Nord-Korea skulle ha økonomiske muskler til å bygge så mange fungerende våpen at forsvarssystemene ikke får en rimelig mulighet til å stoppe dem.