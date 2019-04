Dette skjer med Frode Berg nå: Kan bli sendt til øde fengsel

I dag ble Frode Berg dømt til 14 års fengsel. Han bedyrer fortsatt sin uskyld, men har valgt å ikke anke, ifølge nordmannens advokat Ilja Novikov.

Det har vært mange spekulasjoner rundt hva som blir Frode Bergs videre skjebne i Russland.

Og de blir ikke færre av at norske myndigheter nekter å si noe om hva som eventuelt foregår i kulissene.

Hvor aktuelt er det med benådning?

Da statsminister Erna Solberg besøkte Russlands president Vladimir Putin i St.Petersburg for en uke siden, ville hun ikke si om hun tok opp Frode Berg-saken.

KJENNER SAKEN: Russlands president Vladimir Putin sa til NRK at russerne skal se nærmere på Frode Berg-saken når det foreligger en dom.

Begrunnelsen var at det var best for Bergs sak og for hans nærmeste.

Men NRK spurte presidenten på starten av møtet, og han sa russerne skal se nærmere på saken når det foreligger en dom. Ifølge Putin kan en benådning heller ikke vurderes før dommen er rettskraftig.

Nå finnes ikke denne formelle juridiske begrensningen lenger.

Og i et land som er så toppstyrt som Russland er det sannsynligvis ganske viktig at presidenten selv kjenner godt til saken.

Det er bare han som kan undertegne en benådning.

Les mer: 40 svært viktige minutter for Norge og Russland

Hva er russiske myndigheter tjent med?

En rådgiver for Det russiske sikkerhetsrådet sa nylig til NRK at Russland ikke kommer til å la Frode Berg sitte lenge i et russisk fengsel.

Frode Berg sammen med sin russiske advokat Ilja Novikov. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Russiske myndigheter har vist ganske klart at nordmannen var innblandet i spionasje, i hvert fall som kurer.

Nå som dialogen mellom norske og russiske toppledere ser ut til å ha kommet i gang etter fem år nesten uten kontakt, er neppe russiske myndigheter tjent med at Frode Berg-saken kommer til å overskygge hvert eneste møte i årene som kommer.

Les også: Solberg: – Samarbeidet med Russland blir framleis krevjande

Utveksling eller soningsoverføring?

Det er ganske vanlig praksis at etterretningsagenter som blir tatt, blir byttet mot en annen agent hos motparten.

Nå har ikke Norge noen russisk agent som er dømt for spionasje, men det kan være en mulighet å bytte mot en som sitter fengslet i et annet Nato-land.

Hvem det skulle være, er litt uklart.

Det har også vært nevnt at Frode Berg kan overføres til et fengsel i Norge for å sone i stedet for i Russland.

Det er ikke kjent hvor interessert russiske myndigheter kan være i en slik løsning.

Et par uker utsettelse

Formelt er det slik at Frode Berg har ti dager til å bestemme seg for om han vil anke dommen eller ikke.

Og de ti dagene begynner ikke å telle før han har fått en norsk oversettelse av dommen i sin hånd.

BERYKTET: Frode Berg har sittet i det russiske sikkerhetspolitiets fengsel Lefortovo siden han ble arrestert den 5. desember 2017. Foto: Sergey Ponomarev / Ap

Hvis normal prosedyre følges, skal altså nordmannen sendes til et fengsel ganske langt unna Moskva i løpet av et par ukers tid for å begynne soningen av dommen.

Hverken norske eller russiske myndigheter har sagt noe offiesielt om det pågår forhandlinger om Frode Berg.

Men det har heller ikke blitt benektet.

Og det ville vel nesten være merkelig om det ikke pågår hemmelige samtaler.

Frode Berg har tidligere sagt at han håper på å komme raskt hjem igjen til Norge.

Så spørs det naturligvis om det kan inngås en avtale så raskt at den tidligere grenseinspektøren unngår å bli sendt langt av gårde til et fengsel i Russlands øde områder.