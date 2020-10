Dette sier amerikanere etter Trumps koronasmitte: – Viruset ble sendt hit for å skade USA

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag slo nyheten om USAs president Donald Trumps positive koronatest ned som et lyn. Men om det lynet kom fra klar himmel eller ei er folk uenige i, i alle fall de amerikanerne NRK møtte i USAs hovedstad Washington, D.C.

– Jeg tror det for mange er en slags gjengjeldelse at Donald Trump var en av de første, du vet, store personene, i det minste i den pågående valgkampen, som fikk viruset. Jeg tror landet bare venter på å se hva som vil skje med ham, og om han blir frisk, sier Michael Pannatary.

Men han er i likhet spent på hvordan dette vil påvirke både valget og folks holdninger til viruset.

– Trump har kanskje sett mindre alvorlig på viruset enn hva de på den andre siden av politikken gjør. Så mange vil nok tenke og tro at viruset er mindre alvorlig om Trump kommer seg fra dette.

Michael Pannatary er spent på om Trumps smitte vil påvirke folks holdninger overfor koronaviruset. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Et fabrikkert våpen

Andre ser ikke like alvorlig på koronasituasjonen.

– Jeg tror alle vil få korona, så blir man immune. Jeg tror vi er for redde for noe som ikke er særlig dødelig, sier Scott Peters.

– Har koronaviruset blitt en politisk sak i USA?

– Det har blitt en politisk sak, ja. I høyeste grad. Som Trump sa; dette er et kinesisk virus som ble lagd der borte. Det er sendt hit for å skade vår økonomi, og det har det definitivt fått til. Vi må få valget overstått og komme oss tilbake til våre normale liv.

Scott Peters er ikke i tvil om at koronaviruset er fabrikkert. Her med sin utkårede. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Så du tror at viruset var menneskeskapt?

– ja! Det er et naturlig virus som ble gjort om til et våpen for å skade USA.

Troen på munnbind

Munnbind-bruken har vært et heftig diskutert tiltak i USA.

Så sent som under den første debatten mellom president Trump og demokratenes kandidat Biden, var nettopp munnbind tema.

Da ertet Trump Biden for å bruke munnbind hele tiden. Det har folk bitt seg merke i, da presidenten knappe to døgn senere ble smittet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også flere av amerikanerne NRK møtte fredag trakk fram munnbind som et godt tiltak.

– Jeg har troa på bruken av munnbind, og at alle burde bruke det. Det har ikke Trump og hans følge vært flink med. Men jeg håper han og førstedama kommer seg, sier en dame iført munnbind selv.

Også flere amerikanere støtter bruken av munnbind.

– Vel, jeg tenkte trump har jo ikke brukt munnbind. Og de er viktig, som vi ser. De er viktige, sier Michelle Owens.

LATTERLIGGJORDE: Trump latterliggjorde Bidens bruk av munnbind under den første debatten mellom de. Foto: Julio Cortez / AP

– Tror du det at Trump er smittet vil påvirke valget?

– Jeg vet ikke. Jeg håper bare vi kan stå samlet og komme sammen igjen. En gang var vi et stort land.

Mens andre er sikker på at det vil få følger.

– Jeg tror spørsmålet nå som han har viruset og vi akkurat har hatt den første debatten er: Kommer Joe (Biden) til å få det? Så får vi se deretter. Men jeg tror det vil påvirke valget på en eller annen måte, vi får se.

Trump har måtte tåle en del kritikk for å ikke ta koronaviruset på alvor. Som for eksempel har han holdt flere valgkampsmøter hvor smittevern ikke akkurat har stått først på programmet. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

– Global sårbarhet

Trumps koronasmitte har fått stor oppmerksomhet internasjonalt, også her i Norge.

– Når jeg først hørte at han var smitta, tenkte jeg det viser hvor sårbare vi er globalt. Men dette er også ironisk. Han har vært uforsiktig. Det blir interessant å se de neste dagene hvordan begge partier reagerer, sier Lisa Cooper, tidligere styreleder i Democrats Abroad Norway.

Mens et av republikanernes alibi her til lands tar det hele med ro.

– Jeg tror vi er tilbake til det normale om et par dager, sier Vincent Baugh, nestleder i styret til Republicans abroad.

– Tror du ikke dette vil påvirke valgkampen?

– For å være ærlig så tror jeg tror ikke det. Når dette går over kommer vi til å si at han har hatt viruset og gå videre.

Men Cooper tror det vil få en klar påvirkning på valget.

– Covid-håndteringen er demokratenes første prioritet, vi kommer til å se resultatene av det i innspurten av valgkampen. Hvordan myndighetene har håndtert viruset, eller snarere; mangelen på håndtering, sier Cooper.

Baugh mener det er viktig å ikke kun fokusere på koronaviruset.

– Men hva med det amerikanske folk? Korona er ikke alt. Presidenten er bare en mann, det er mange andre ting som skjer som man også må fokusere på. Og viktigst av alt er; hva kommer til å skje med USAs økonomi?

– Ja, men da har man glemt det viktigste. Hvordan man håndterer dette påvirker hvordan man kan gjenåpne, og derfor hva som vil skje med økonomien.