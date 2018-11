Bare for å ha det klart med en gang: Trump sitter trygt og skal ikke velges eller vrakes.

Dette er en litt annerledes analyseartikkel. Når jeg skriver en analyse, pleier jeg først å drøfte med meg selv om hva den skal handle om, deretter lese noen artikler og se noen debatter på TV og innlegg i sosiale medier, og kanskje diskutere litt med redaktørene her i NRK hvilket fokus analysen bør ha.

Når dere stilte meg noen spørsmål på Instagram så ble det lettere å fokusere på hva som er viktig. Foto: Guro Lindahl Flåten / NRK

Denne gangen gjorde vi det annerledes.

Vi, det vil si noen som er skikkelig gode på sosiale medier og jeg, laget en instagramstory der vi spurte folk hva de lurer på om USA og valget på tirsdag.

Vi dro også på et kjøpesenter i Oslo og samlet inn flere spørsmål.

Deretter satte vi spørsmålene sammen i grupper.

Jeg laget i mellomtiden en plan for hvordan jeg vanligvis lager en analyse, men da jeg fikk inn spørsmålene fra dere, ble jeg en god del klokere.

Det er Trump og stemningen i USA nå de fleste spørsmålene handler om.

Mellomvalget er nokså teknisk og tungt å forklare. Spørsmålene gjorde det lettere å fokusere på det som faktisk er viktig: Hvordan vil dette mellomvalget påvirke hva Trump kan gjøre og stemningen i USA?

Det er en mann alle retter sitt fokus mot og som de zoomer inn på. Donald Trump er mannen det handler om, selv om det ikke gjør det. Egentlig. Foto: Cathal McNaughton / Reuters

Her er noen av de tingene flest lurer på:

1. Hvor stor makt har Trump egentlig?

Som president har Trump ganske stor makt alene. På mange måter har han større makt enn for eksempel statsministeren i Norge. Presidenten i USA kan sende militære styrker ut i kamp, bombe et annet land og melde USA ut av avtaler om for eksempel klima og handel.

Men han kan ikke bestemme hva mesteparten av pengene i statskassen skal gå til, eller lage lover om for eksempel hvem som kan kjøpe våpen eller hvem som får innvandre til USA.

Alle disse tingene er det politikerne i Kongressen, USAs lovgivende forsamling som gjør.

Kongressen består av demokratiske og republikanske politikere. I dag har Trumps parti, Republikanerne, flertall.

Dersom Demokratene overtar for eksempel Representantenes hus kan de blant annet stanse bevilgninger til prosjekter presidenten ønsker å gjennomføre, for eksempel å bygge en mur langs grensen mot Mexico slik Trump ønsker.

2. Hvorfor liker folk i USA Trump?

Donald Trump er ikke en veldig populær president når en sammenligner andre presidenters meningsmålinger.

Men mange liker ham også svært godt, fordi Trump er flink til å få oppmerksomhet i mediene. Han har blant annet gjennom hele sin periode holdt store folkemøter, noe politikere vanligvis bare gjør før valg.

Der hører vi ganske mye fra de som liker ham.

Amerikanere som liker Trump sier ofte at han snakker direkte til dem på en måte de ikke er vant til at politikere gjør, og at han virkelig forsøker å hjelpe dem.

For eksempel er han tøffere med Kina, Mexico, Norge og andre land USA handler med, fordi han mener beskyttelsestiltak i andre land har gjort at mange arbeidsplasser har forsvunnet fra USA.

Trump mener også det skader USA at det kommer mange innvandrere ulovlig inn i landet, at det øker kriminaliteten og gjør det vanskeligere for vanlige amerikanske statsborgere å få jobb.

Derfor uttaler han seg svært direkte om innvandring og beskylder demokratene for å ha sluppet for mange inn i landet mens Obama var president. Her er for eksempel en video han la ut på Twitter for et par dager siden:

3. Er USA helt annerledes nå enn da Obama var president?

Trump fører en annen politikk enn Barack Obama gjorde på mange områder, og har forandret mye de knappe to årene han har hatt makten.

Obama var opptatt av at USA skulle samarbeide med andre land gjennom internasjonale avtaler og organisasjoner. Han var blant annet en pådriver for den store klimaavtalen som skal tvinge land til å senke utslippene sine, og for en annen avtale med Iran som skulle stanse landet fra å utvikle atomvåpen.

Trump har trukket USA ut av begge disse avtalene. Det er veldig uvanlig at en president i USA gjør noe sånt.

På andre områder er imidlertid utviklingen i USA lik det den var under Obama. Økonomien går bedre og bedre, og flere får jobb etter at det var ganske store økonomiske problemer i USA etter finanskrisen i 2008.

Den 20. januar 2017 overtok Donald Trump som president etter Barack Obama. Foto: POOL / Reuters

Likevel øker forskjellene mellom rike og fattige. Det gjorde de også mens Obama var president, men de store forskjellene er en sak som har gjort amerikanere mer uenige om hvilken vei landet deres bør utvikle seg.

Det er stadig vanskeligere for folk med lite utdanning å få en jobb de kan leve av og som også gir dem en trygghet hvis de skulle bli syke.

Det er også stadig dyrere å ta utdanning og mange unge kommer ut av universiteter og høyskoler med store studielån.

Mange av dem som likte Obama, men ikke liker Trump, er også svært sinte på det som skjer nå.

En skytemassakre mot en synagoge i delstaten Pennsylvania i forrige uke der elleve mennesker ble drept, har også bidratt til å forsterke dette raseriet.

I en meningsmåling som den amerikanske radioallmennkringkasteren NPR har gjennomført, sier fire av fem spurte amerikanere at de er redde for at uenigheten og sinnet blant amerikanere vil føre til vold og terrorhandlinger.

4. Så hva skjer etter valget på tirsdag?

Valget på tirsdag kommer neppe til å forandre så veldig mye med en gang.

Trump vi ikke bli avsatt, og politikerne vil sannsynligvis ikke klare å stille ham for riksrett som ville tvunget ham til å gå av.

Noen demokrater ønsker å gjøre dette, andre ikke.

Men en kongress har aldri klart å fjerne en president ved riksrett. For å få til det må to tredeler av de 100 i politikerne i Senatet stemme for.

På tirsdag kan imidlertid Demokratene vinne flertall i den andre delen av kongressen som heter Representantenes hus. Da kan de si «nei» til ting Trump ønsker, og bestemme ganske mye rundt statsbudsjettet for eksempel. Trump vil måtte forhandle med Demokratene for å få igjennom en god del av politikken sin.

Om Demokratene får flertall, er det store sjanser for at de vil sette i gang gransking av ting Trump har gjort, slik at det amerikanske folket vil få mer informasjon om det.

Valget på tirsdag vil først og fremst gi en pekepinn om hvor populær Trump er etter to år og i hvilken grad Demokratene har klart å overbevise velgerne om å bruke stemmeretten.

Det som egentlig gjorde at Trump ble president, var at veldig mange amerikanere ikke stemte i 2016.