Dette kan være veiene til fred i Ukraina

I månedsvis har Russland holdt verden på pinebenken i frykt for krig i Ukraina. Det russiske militæret omringer Ukraina med 150.000 soldater, stridsvogner og bombefly. I Øst-Ukraina skyter ukrainske soldater og prorussiske opprørere på hverandre, mens vestlig etterretning spår russisk invasjon når som helst.

Økt selvstyre for Øst-Ukraina

I 2014 ble Luhansk og Donetsk-regionene i Øst-Ukraina overtatt av prorussiske separatister. Der snakker folk russisk og de tok området etter en krig der de fikk militær hjelp fra Russland.

Løsningen på konflikten mellom Russland og Ukraina kan være at denne delen av Øst-Ukraina får selvstyre. Partene kan børste liv i de såkalte Minsk-avtalene, som har strandet.

Fakta om Minsk-avtalene Ekspandér faktaboks Våpenhvile for Ukraina, undertegnet i Hviterusslands hovedstad Minsk 12. februar 2015. * Ifølge avtalen skal alle tyngre våpen trekkes ut av en buffersone på minst 50 kilometer fra fronten i Øst-Ukraina. * Alle krigsfanger og gisler skal slippes fri. * Avtalen inneholder en fremdriftsplan for varig fred i Donbass-området. Store deler av området kontrolleres i dag av prorussiske separatister. * Ifølge avtalen skal Ukraina igjen få kontroll over sin grense mot Russland, men først etter at lokalvalg er avholdt og en ny grunnlov har trådt i kraft. Det skulle skje innen utgangen av 2015, men har foreløpig ikke skjedd. * Ukrainas nasjonalforsamling fikk 30 dager til å definere det geografiske området som skal få selvstyre. En lov om dette ble vedtatt i mars, men vil først gjelde når det er avholdt valg i områdene i tråd med ukrainske lover. * Avtalen forutsetter også «tilbaketrekkingen av alle utenlandske væpnede elementer, militært utstyr og leiesoldater». (NTB)

Men dette er vanskelig. Ukrainske myndigheter skal være innstilt på å gi regionene selvstyre, men er ikke villige til å gi ifra seg for mye makt til regionene.

I følge sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er ikke Ukraina villige til å gi regionene for mye å si i utenrikspolitiske spørsmål, som feks å holde Ukraina unna et Nato-medlemskap.

Ukrainske styrker følger med på frontlinjen i Novolugansk i Donetsk-regionen. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Nedrustning mellom USA og Russland

En annen fredelig og diplomatisk løsning på Ukraina-konflikten er at USA og Russland ruster ned i Europa og viser større åpenhet om sine militære aktiviteter.

Nato har utplassert mellomdistanseraketter i land nær Russland, mens Russland har sine. Det er imidlertid stor grad av mistillit mellom partene og de har begge revet i stykker rustningskontroll-avtaler de siste årene.

President Joe Biden sier det er fare for at Russland invaderer Ukraina om få dager. USA har samtidig signalisert forhandlingsvilje overfor Russland. Foto: Alex Brandon / AP

Ifølge oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole er Russland bekymret for at USA skal få både militærbaser og soldater altfor tett på Russland. De opplever også at de har mindre diplomatisk spillerom overfor USA fordi Natos raketter nå står så nære Russland, mener Heier.

Derfor kan både tilbaketrekking av Nato-raketter og større åpenhet om hverandres våpensystemer og militærøvelser være en vei ut av Ukraina-krisen.

Men utgangspunktet for forhandlinger om dette er ikke det beste, sier en norsk diplomatisk kilde til NRK.

Årsaken er at russerne står så hardt på at Ukraina ikke skal få bli Nato-medlem. De krever også at Nato må fjerne sine angrepsvåpen og soldater fra Baltikum, Polen, Tsjekkoslovakia og Ungarn.

Ukraina blir nøytralt land

En annen fredelig løsning på konflikten kan være at Ukraina ikke blir Nato-medlem, men i stedet blir et nøytralt land.

Fordelen er at Russland ville blitt beroliget av dette. De vil jo dermed unngå Nato-baser, våpen og soldater i sitt naboland. Ulempen er at Ukraina nok ikke stoler på at Russland vil la være å blande seg inn i ukrainsk innenrikspolitikk.

En liten gutt går under et stort ukrainsk flagg under en samlemarkering for Ukraina på onsdag 16. februar. Foto: Vadim Ghirda / AP

Bukkvoll mener denne løsningen kan gjøres ved at Nato feks bevæpner den ukrainske hæren såpass kraftig at Russlands president Vladimir Putin ikke vil ta sjansen på å invadere Ukraina.

USA og Nato vil måtte spille ned sitt mantra om at alle som vil bli medlemmer, skal få bli det. Men et Nato-medlemskap for Ukraina er uansett utenkelig i uoverskuelig framtid, ifølge Heier.

Årsaken er at Ukraina lenge har hatt en pågående konflikt med Russland på grunn av russernes annektering av Krim. Derfor vil ikke Nato miste ansikt i nato-medlemskapsspørsmålet – lovnaden står ved lag selv om det ikke er mulig, opplyser Heier.

Han mener at den annen mulighet er at Ukraina blir medlem av EU, samtidig med at de får bli med i Den eurasiatiske union, som er dominert av Russland. Dermed vil fokus flyttes fra militær mistro til økonomisk samarbeid, noe som kan bidra til fred.

Fakta om Ukraina Ekspandér faktaboks * Republikk med 41 millioner innbyggere (ikke inkludert Krim-halvøya). * Med et areal på drøyt 603.000 kvadratkilometer er Ukraina det neste største landet i Europa etter Russland. Til sammenligning er Fastlands-Norges areal rundt 324.000 kvadratkilometer. * Kievriket som ble grunnlagt i 882, var den første slaviske statsdannelsen. * Ukraina var en del av det russiske imperiet fram til revolusjonen i 1917. * Formelt innlemmet i Sovjetunionen fra 1922 til unionens oppløsning i 1991. * Erklærte seg uavhengig 24. august 1991. * President Volodymyr Zelenskyj har ledet landet siden mai 2019. * I 2014 ble Krim-halvøya annektert av Russland. Russland støtter også opprørerne i Øst-Ukraina, og den russiske Dumaen anerkjente tirsdag utbryterrepublikkene Donetsk og Lugansk. * FN-medlem fra organisasjonens stiftelse i 1945. Ukraina og Hviterussland hadde separat medlemskap i tillegg til at Sovjetunionen var medlem av FN og fast medlem av Sikkerhetsrådet. * Medlem av Europarådet og OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). * Ikke medlem av EU eller Nato. (NTB)

Økt russisk militær aktivitet

Bukkvoll tror situasjonen i Ukraina er så alvorlig at den nok ikke gå over av seg selv i takt med at mediene mister interesse.

Russiske styrker har nærmest omringet Ukraina. De siste dagene har de og hatt en storstilt militærøvelse i Ukrainas naboland Hviterussland. Foto: - / AFP

For et mulig scenario er at Russland eskalerer konflikten ytterligere. Det kan bety at russerne plasserer ut flere raketter, sender ut flere krigsfartøy i Ukrainas nærområde, eller sender u-båter i retning amerikansk farvann, hevder Bukkvoll.

Selv om det ikke er full krig, vil det skape en farlig situasjon.

Ifølge Heier så vil ikke Europa få sikkerhet om ikke Russland opplever at de får det samme. For mer sikkerhet for en, betyr mindre for den andre.