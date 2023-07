Det er knyttet stor spenning til hvor Wagner-sjefen Jevgenij Viktorovitsj Prigozjin befinner seg.

Han ble lovet eksil i Belarus. Men Belarus' president Aleksandr Lukasjenko hevdet nylig at Prigozjin befant seg i St. Petersburg, Russland.

Fredag startet et bilde av den kontroversielle Wagner-sjefen å spre seg på russiske- og ukrainske kanaler. Flere hevder dette kan være det siste bildet tatt av den omstridte russeren:

Foto: Telegram

I bildet ser vi en tilsynelatende sårbar Prigozjin som hilser til kameraet. Mangemilliardæren befinner seg her i enkle kår, inne i et telt. Bildet er verken sted- eller tidsverifisert av NRK.

Bildet er publisert på flere kanaler både på Twitter, Telegram og VKsignal.

Telegramkanalen Reverse side of the Medal, som har koblinger til Wagnergruppen, hevder bildet ble tatt for kun to dager siden, klokken 7.24 12. juli.

Mens Anton Gerasjtsjenko, rådgiver for det ukrainske innenriksdepartementet skriver at det angivelig skal være tatt inne i et telt i Belarus.

Og fredag opplyser regjeringen i Minsk at Wagnergruppen trener opp belarusiske soldater. Ifølge Minsk finner treningen sted i Asipovichy, 90 kilometer sør for hovedstaden.

Prigozjin avslo Putins tilbud

Fredag publiserte den russiske avisen Kommersant et lengre intervju med Russlands president Vladimir Putin.

I intervjuet hevder Putin at flere av Wagners toppledere er positive til å tjenestegjøre som en avdeling under den regulære russiske hæren.

Prigozjin skal ha avslått det samme tilbudet og ha sagt at «mennene er ikke enig med dette valget», ifølge Putin.

– Ikke i Belarus

I starten av juli hevdet Belarus' president Aleksandr Lukasjenko at Prigozjin hadde returnert til St. Petersburg.

Det var den belarusiske presidenten som sist måned skal ha fått på plass en avtale mellom russiske myndigheter og Prigozjin. En avtale som skulle sikre friheten til den

– Putin vil ikke «fjerne» Prigozjin, hevdet Lukasjenko.

Samtidig har den russiskeide TV-kanalen Russland-1 gått hardt ut mot Wagner-sjefen.

Under et russisk TV-program ble Prigozjin kalt en forræder og seere ble fortalt at opprøret var under etterforskning.

Fikk amnesti i Belarus

Sist måned stod Prigozjin bak et væpnet opprør mot militærledelsen i Moskva. Styrkene beveget seg voldsomt fort fra frontlinjen øst i Ukraina og mot Moskva, før de plutselig snudde.

Lukasjenko, Russlands og Vladimir Putins nærmeste allierte, skal ha fått på plass en avtale som ga Prigozjin amnesti i Belarus.

En av betingelsene var at han gikk i eksil i Belarus.

Siden opprøret har Prigozjin holdt en lav profil. Bortsett fra en lydmelding har han ikke kommet med noen uttalelser.

– Dersom Prigozjin har dratt fra Belarus til St. Petersburg kan det bety at han ikke er altfor bekymret for egen sikkerhet, sier Tormod Heier som er professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høgskole.