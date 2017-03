Dette huset ble printet på én dag

Det russisk-amerikanske start up-selskapet, Apis Cor, har funnet en løsning på hvordan man enkelt og billig kan bygge nye hus, skriver nettstedet 3dprint.com og tek.no. En stor, mobil maskin som printer i betong kan erstatte mange bygningsarbeidere og jobber hurtig uten å behøve lunsjpauser.

Det 38 kvadratmeter store huset ble bygget utenfor Moskva og er ment for en til to personer. Ifølge produsenten skal kvaliteten på huset være så god at det kan stå i 175 år. Totalprisen for boligen er ca. 10.000 dollar, eller rundt 86.000 kroner. Det vil si omtrent 2000 pr. kvadratmeter.

PRINTEREN: maskinen er mobil og kan leies eller kjøpes. Foto: Apis Cor

Vil bygge på Mars

Nikita Chen-yun-tai, oppfinneren av printeren og gründeren av Apis Cor, ønsker å bygge billige hus rundt om i verden til mennesker som mangler et ordentlig sted å bo.

– Vårt mål er å bli verdens største byggefirma. Og når det ikke er plass nok til alle her på jorda, er vi klare til å bygge på mars. Jeg er inspirert av Elon Musk (Tesla-gründeren red.anm.) og tanken på at en person kan utrette veldig mye.

Mennesker trengs fortsatt

Selve byggingen, eller printingen, tok 24 timer, men maskinen gjorde ikke all jobben. Man hadde, heldigvis vil kanskje noen si, bruk for menneskelig muskelkraft under byggingen. Isolering, maling, montering av tak og vinduer er noen av oppgavene som ble utført av håndverkere.

HJEMMEKOSELIG: Huset er emnt for en til to personer. Foto: Apis Cor

Kan leies

På nettsidene til Apis Cor kan du leie eller kjøpe maskinen for å bygge ditt eget hus. Hvor mye det koster har ikke NRK klart å finne ut. Lykke til med husprintingen.