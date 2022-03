Her kan du lese om hva som skjer i krigen i Ukraina lørdag. Du kan lese om:

Ordføreren i Mariupol, Vadym Bojtsjenko sier lørdag til BBC at kampene har nådd inn i sentrum av byen.

Ifølge Bojtsjenkohar gatekampene hindret levakueringen av 1000 sivile som er fanget i kjelleren i teateret, som ble bombet onsdag.

Teaterbygningen i Mariupol skal ha blitt ødelagt i et luftangrep på onsdag Foto: HANDOUT / AFP

Det russiske forsvarsdepartementet sa fredag at styrkene deres «strammer grepet» om byen.

– Det er stridsvogner, artilleribeskytning og alle typer våpen som skyter i området, sier ordfører Bojtsjenko til BBC og legger til:

– Våre styrker gjør alt de kan for å holde posisjonen, men styrkene til fienden er større enn oss, dessverre.

Mariupol har nå vært beleiret i tre uker, nesten siden krigen begynte.

På meldingstjenesten Telegram skriver Bojtsjenko at flere tusen av byens innbyggere skal være sendt til Russland. Han skriver at flere skal ha blitt sendt til fjerntliggende byer i Russland.

Det russiske nyhetsbyrået Tass og nyhetsbyrået AP melder i tillegg om beboere som er sendt fra Mariupol til det russisk-kontrollerte Donetsk.

Mange skal også ha kommet seg vestover i Ukraina. Ifølge Kyrylo Tymoshenko ved presidentens kontor har 4128 personer klart å forlate den beleirede byen Mariupol lørdag.

Bilder som er kommet ut fra byen viser at store deler er ødelagt av artilleribeskytning og luftangrep. Ifølge Reuters er 80 prosent av bygningene i byen skadet.

Ukrainske myndigheter opplyser at rundt 350.000 innbyggere fortsatt er innesperret i byen.

FNs matvareprogram (WFP) klarer ikke å nå inn til menneskene i Mariupol med hjelp.

WFPs beredskapskoordinator, Jakob Kern sier til nyhetsbyrået AFP at taktikken for å hindre nødmat er uakseptabel i det 21. århundre.

Men også i andre byer lider folk av mangel på de mest grunnleggende ting. Ifølge FN er det nesten umulig å få levert forsyninger til Kharkiv og Sumy, men i den siste byen har man i det minste klart å komme gjennom med en hjelpesending.

Til sammen er flere hundre tusen mennesker mer eller mindre innesperret i de tre byene.

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) sier minst 847 sivile har mistet livet i krigen i Ukraina og at minst 1399 er såret.

Det reelle tallet antas å være langt høyere, da OHCHR ikke har kunnet verifisere tall på drepte og sårede fra flere byer som har vært utsatt for kraftige angrep.

De fleste sivile ofrene er drept av eksplosiver fra bomber, raketter og granater, skriver OHCHR.

I tillegg er 1333 sivile skadd i konflikten.

Dette er kun tilfeller som er bekreftet offisielt. Det faktiske antallet drepte og sårede kan være høyere.

Ukrainske myndigheter anslår på sin side at over tusen sivile har blitt drept.

Til sammen er rundt 10 millioner ukrainere drevet på flukt. 6,5 millioner er internt fordrevet og 3,2 millioner har flyktet til naboland.

Flere skal det bli, for Ukraina har blitt enige med Russland om å opprette ti humanitære korridorer.

Det opplyser den ukrainske visestatsministeren Iryna Veresjtsjuk lørdag.

De inkluderer en korridor fra havnebyen Mariupol, flere i Kyiv-regionen og flere i Luhansk-regionen i Ukraina, ifølge Veresjtsjuk.

Russiske styrker kontrollerer nå hele den ukrainske kystlinjen til Azovhavet, der havnebyen Mariupol ligger.

– Okkupantene har delvis lykkes i Donetsk-området, og har midlertidig avskåret Ukraina fra adgang til Azovhavet, sier det ukrainske forsvarsdepartementet i en uttalelse.

Dermed har russiske styrker kontroll over området som knytter utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk sammen med Krim-halvøya.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert (19.03.22.)

Russland sier lørdag at de bruker landet nye hypersoniske missiler i angrep i Ukraina.

Kinzhal-missilene er nye i det russiske forsvaret og er først innført de siste par årene. De kan fly med en hastighet ti ganger raskere enn lyden.

Et Kinzhal kryssermissil slippes fra et russisk kampfly under en test i 2018. Foto: AP

Formålet er ifølge departementet å ødelegge et stort ukrainsk våpendepot som ligger ved byen Ivano-Frankivsk, med missiler og luftvernartilleri. Det skriver nyhetsbyrået Interfax ifølge Reuters.

Natt til lørdag har FN og partene i Ukraina fullført den første kolonnen med nødhjelp til byen Sumy, som ligger nordøst i Ukraina. Byen er en av de som er hardest rammet i krigen.

Hjelpen inneholdt 130 tonn med medisinsk utstyr, vannflasker, raske måltid og hermetikk som kan hjelpe 35.000 personer.

FNs krisekoordinator i Ukraina seier de regner med å holde fram med samarbeid på begge sider i konflikten for å sørge for flere nødhjelpsforsyninger. Foto: AFP/FN

Kolonnen med vogntog fikk en sikker passasje etter samtaler mellom det ukrainske forsvarsdepartementet og russiske styresmakter. De ble koordinert av nødhjelpskontoret til FN, OCHA.

Det er på tide at fredssamtalene mellom Russland og Ukraina starter for alvor, seier presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj i en videotale natt til lørdag,

– Jeg vil gjerne at alle hører etter – særlig i Moskva. Tiden er inne for et møte. Det er tid for å snakke sammen. Det er på tide å rette opp igjen territoriell integritet og rettferdighet for Ukraina, sier Zelenskyj.

Presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj i en videotale natt til lørdag. Foto: AP

Foreløpig har fredssamtalene foregått på lavere nivå mellom russiske og ukrainske delegasjoner.

– Dette er Russlands eneste sjanse til å redusere skadene av egne feil. Elles vil Russlands tap bli så store at det kommer til å ta flere generasjoner å bygge opp landet igjen, sa Zelenskyj.

På sin side skylder Russlands president Vladimir Putin på Ukraina for å trenere fredssamtalene. I en telefonsamtale med Tysklands statsminister Olaf Scholz sa Putin at Ukraina kjem med urealistiske forslag i fredssamtalene.