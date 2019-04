Dette er verdens første 3D-printede hjerte

Dette er første gang noen har klart å printe et helt hjerte bestående av celler, blodkar og hjertekamre, sier professoren som ledet forskningen ved Universitetet i Tel Aviv, Tal DVir, ifølge The Jerusalem Post.

– De har brukt menneskelig vev og klart å få det til å produsere hjertemuskelvev og celler, hjertemuskelvegg og blodårer. Det er første gangen det har blitt gjort, sier Wasim Zahid, hjertespesialist ved Drammen sykehus og lege i programmet «Hva feiler det deg?» på NRK.

Han legger til at forskere også for tre år siden klarte å dyrke et menneskehjerte til å pumpe, som kunne bevise konseptet. Men Zahid mener at det de har kommet frem til nå er annerledes.

– Dette er et viktig skritt i forskningen, men vi er langt fra å printe 3D-organer som kan brukes i behandling, sier Zahid.

De israelske forskerne la frem nyheten på en pressekonferanse mandag. Der ble det opplyst om at neste trinnet er å få cellene til 3D-hjertet til å pumpe blod, står det i Advanced Science.

Hjertet har kunstige hjertekamre som nå klarer å trekke seg sammen og hvile. Men det gjenstår en del arbeid før det vil kunne pumpe og fungere som et normalt hjerte.

– Hjertets viktigste jobb er at hjertemuskelen klarer å pumpe blod, så det er noen år frem i tid før vi kan se dette, tror Zahid.

Hjertespesialist Wasmin Zahid tror 3D-printet hjerte er et viktig steg videre for kommende hjertepasienter. Foto: Anniken Eidem / NRK

– Kan bli en revolusjon

I Norge er hjerte- og karsykdommer den nest vanligste dødsårsaken etter kreft, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. I 2017 døde 10.370 mennesker av hjerte- og karsykdommer til tross for at dødeligheten i denne kategorien synker.

Til enhver tid står det mellom 400 og 500 mennesker på venteliste for et nytt livreddende organ, ifølge Stiftelsen Organdonasjon.

Dersom man lykkes med å lage kunstige organer ut fra humant vev i 3D, vil det kunne være gode nyheter for mennesker som trenger å bytte ut organer.

– Om man i fremtiden får til å bytte ut hjerte eller andre organer på denne måten, kan det bli en revolusjon, sier Zahid.

I fjor døde 14 nordmenn mens de ventet på organdonasjon.

– Den dagen vi mestrer denne teknikken, og har perfeksjonert organer, kan vi bytte ut organer som er syke eller slitne. Da vil i teorien kunne leve i mange hundre år, forteller Zahid.

Men også organisk vev i 3D vil slites ut.

3D-print av et hjerte som er laget av menneskevev. Foto: Amir Cohen / Reuters

Langt igjen

3D-hjertet som ble presentert mandag er tilpasset en kanin, men professorene sier at det vil være mulig å produsere menneskehjerter ved hjelp av samme metode. Håpet til de to forskerne er at 3D-printing av organer vil være vanlig prosedyre innen ti år.

Når det kunstige hjertet er i stand til å pumpe blod vil forskerne transplantere hjertet inn i små dyr som rotter og kaniner.

Professor Tal Dvir anslår at de vil være i stand til å utføre dyretransplantasjon innen ett år.

Hjertespesialist Wasim Zahid tror det vil ta mer enn ti år før dette vil være en mulig behandlingsform.

– Vi har langt igjen og svært mye arbeid som gjenstår før dette vil være en realitet, sier hjertespesialisten Wasim Zahid.