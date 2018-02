Dette er våpenet som brukes i flest masseskytinger i USA

Masseskytingen i den amerikanske delstaten Florida i forrige uke, der 17 mennesker ble drept på en skole, har satt ny kraft i motstanden mot skytevåpen.

Det handler spesielt om våpen av typen AR-15, en såkalt «assault rifle». Disse våpnene er de helt klart mest populære halvautomatiske riflene i USA.

EKSTREMT KRAFTIG: En skytter med et AR-15-type våpen kan gjøre meget stor skade på kort tid. Våpenet er blitt brukt i de fleste store masseskytingene i USA de siste årene. Foto: GEORGE FREY / AFP

National Rifle Association (NRA) anslår at det finnes omtrent åtte millioner av dem i landet.

Tilgjengelig tallmateriale tyder på at ett av fem våpen solgt i USA, er av typen AR-15.

Ungdommene protesterer

En protestbevegelse er satt i gang av elevene ved Stoneman Douglas, skolen der angrepet 14. februar fant sted. Bevegelsen har fått navnet Never Again – «aldri mer».

ALDRI IGJEN: Demonstranter har samlet seg utenfor Stoneman Douglas High School i Florida. De vil at politikerne går sammen om strengere våpenlover. Foto: Gerald Herbert / AP

Eleven Chris Grady er en av lederne i Never Again. Han forteller til nyhetsbyrået AP at han ikke er våpenmotstander. Han planlegger en karriere i forsvaret, og han vil at bare forsvaret skal ha våpen av typen AR-15.

– De er krigsvåpen som er lagd for å drepe så mange mennesker som mulig på kortest mulig tid, sier den 19 år gamle eleven.

Men ikke alle er enige i det. NRA sier at AR-15-type våpen er utmerket for jakt og aktiviteter på skytebanen.

SKAL STANSE DISSE: Målet med lovene i California er å forby private å eie våpen ment for krig. Lovene har møtt mye motstand, og det er flere smutthull i dem. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Foreslår å gjøre som California

Chris Grady og hundre andre elever fra skolen reiser nå til delstatshovedstaden Tallahassee for å si fra til politikerne at lovene må endres.

Ett forslag går på å gjøre det samme som delstaten California. Der er det innført en rekke våpenlover de siste årene. Målet med lovene er å sterkt begrense salg og eierskap av såkalte «assault weapons».

Én mulig begrensning er at magasiner bare kan ha ti patroner. En annen er at det ikke skal være enkelt å bytte magasin.

HELT FORBUDT: Et avtakbart magasin som kan ta mer enn ti patroner. Dette er helt forbudt i California. Det er slike magasiner som gjør det mulig for massedrapsmenn å gjøre så stor skade på kort tid. Foto: JUSTIN SULLIVAN / Afp

Aggressivt markedsført

AR-15 er det samme våpenet som forsvaret bruker, og får derfor mye gratis markedsføring. At det er «godtatt» av forsvaret har gitt våpenet en spesiell status som pålitelig og anvendelig, skriver NBC.

Det blir også aggressivt markedsført som det «beste» verktøyet når du skal forsvare hjem og familie.

AR-15-type våpen ble sammen med en gruppe andre «assault weapons» forbudt i 1994. Forbudet ble opphevet i 2004.

Før forbudet var ikke salgstallene store, men etter opphevelsen kunne nesten ikke fabrikkene produsere nok.

Her har våpnene blitt brukt i masseskyting i USA Ekspandér faktaboks Dette er en liste over masseskyting der våpen av denne typen har blitt brukt de siste seks årene. Våpentypen har blitt brukt tidligere, første registrerte masseskyting kom i 1984, men det var i 2012 at denne bølgen begynte. Masseskyting er her definert som hendelser der minst fire mennesker er drept. 20. juni, 2012: James Eagan Holmes, 24 år gammel, brukte en AR-15-type Smith and Wesson rifle og andre våpen da han drepte 12 mennesker og skadet 58 på en kino i Aurora, Colorado.

14. desember, 2012: Adam Lanza, 20 år gammel, brukte en AR-15-type Bushmaster da han drepte 27 mennesker i barneskolen Sandy Hook i Newtown, Connecticut.

7. juni, 2013: John Zawahri, 23 år gammel, brukte en AR-15-type rifle han hadde satt sammen selv av forskjellige deler til å drepe fem mennesker i Santa Monica, California.

2. desember, 2015: Syed Rizwan Farook og Tashfeen Malik, 28 og 27 år gamle, brukte to AR-15-type Remington rifler og andre våpen da de drepte 14 og skadet 21 i San Bernardino, California.

12. juni 2016: Omar Mateen, 29 år gammel, brukte en AR-15-type Sig Sauer MCX og en pistol da han drepte 49 mennesker og skadet 50 i Orlando, Florida.

1. oktober, 2017: Stephen Paddock, 64 år gammel, brukte mange våpen, inkludert en AR-15 Colt da han drepte 58 mennesker og skadet flere hundre i Las Vegas, Nevada.

5. november, 2017: Devin Kelley, 26 år gammel, brukte en AR-15-type Ruger da han drepte 26 mennesker i en kirke i Sutherland Springs, Texas.

14. februar, 2018: Politiet sier at Nikolas Cruz, 19 år gammel, brukte en AR-15-type rifle da han drepte minst 17 mennesker i Parkland, Florida. KILDE: Stanford Geospatial Center, Stanford Libraries og USA TODAY

Salget økte under Obama

Salgstallene har blitt forklart med at våpenet under forbudet ble ettertraktet som en slags «forbuden frukt». Noe som «alle» ville ha, men ikke kunne få, skriver New York Times.

I 2004 var også innbyggerne i USA blitt mer vant til å se våpenet på offentlige steder. Reaksjonen på terrorangrepene 11. september 2001, førte blant annet til at flere politifolk ble utstyrt med AR-15-type våpen.

SALGET ØKTE: President Barack Obama gråt da han snakket om sitt ønske om å stanse våpenvolden i USA i januar 2016. Politikken til Obama blir dratt fram som en av hovedgrunnene til at salget av AR-15-type våpen økte under hans presidentperiode. Foto: JIM WATSON / Afp

Under president Barack Obama økte salget på ny. Det blir forklart med at folk trodde våpentypen ville bli forbudt igjen, og sikret seg et eksemplar, skriver NBC.

Det store salget har også blitt forklart med at det å eie et AR-15-type våpen er et slags politisk budskap – at du støtter retten til å eie våpen.

TUNG BEVÆPNET: Dette har blitt et relativt vanlig syn i USA. Politi utstyrt med AR-15-type våpen står vakt utenfor Trump Tower på Manhattan i New York. Foto: Drew Angerer / AFP

Kopierer andre

Det er antatt at folk som planlegger masseskytinger ønsker å bruke våpentypen fordi det er brukt i andre masseskytinger.

– Dette er en slags «copy cat»-effekt, sier våpeneksperten Dean Hazen til USA Today

Han tror at potensielle massedrapsmenn ikke nødvendigvis vet så mye om våpen, og at de velger dette fordi andre har brukt det.

– De tror at dette er det mest effektive våpenet, og bra er det, for det finnes mer ødeleggende og farligere våpen der ute, sier Hazen.

MASSESKYTING: Våpnene som skal ha tilhørt 19-åringen Nikolas Cruz, gjerningsmannen bak skoleskytingen i Florida. I midten ligger det et AR-15-type våpen som skal ha blitt brukt under angrepet. Foto: AP

Et svært farlig verktøy

AR-15-type er et svært farlig verktøy. Det er et lett, halvautomatisk våpen som gir brukeren mulighet til å skyte veldig fort. Det kan mestres med lite trening, og kan utstyres med hjelpemidler som gjør det enda farligere.

Du kan i enkelte stater kjøpe magasiner med en kapasitet opp mot hundre patroner. Det finnes også utstyr som i praksis gjør det mulig å bruke det som et meget ødeleggende maskingevær.

Det var det som ble gjort under massakren i Las Vegas i fjor, der 58 personer ble drept og rundt 500 såret da en mann skjøt ned på en folkemengde fra 32. etasje på hotellet Mandalay Bay.

BLITT ET IKON: AR-15-type våpen har fått høy status blant våpenentusiaster i USA. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Slik ble våpenet til

Den opprinnelige AR-15 ble utviklet av produsenten Armalite og het Armalite Rifle 15. Det er fra dette, og ikke fra «assault rifle», at forkortelsen kommer.

Armalite forsøkte i 1957 å selge AR-15 til forsvaret, men tapte konkurransen. Produsenten Colt kjøpte rettighetene til våpentypen av Armalite. De bygde raskt om våpenet, og solgte det til væpnede styrker i mange land.

Colt er de eneste som kan kalle våpenet AR-15. De andre som produserer lignende våpen nå, etter at Colt mistet patentet, må selge dem som AR-15-type.

MEST POPULÆRT: Av de seks riflene vi kan se i bildet, er fem av dem basert på teknologien i AR-15. Foto: GEORGE FREY / AFP

Ble utbredt i Vietnam

AR-15, med den militære betegnelsen M-16, ble i 1969 et av de offisielle standardvåpnene i det amerikanske forsvaret.

I 1963, da M-16 begynte å bli utbredt blant de amerikanske og sørvietnamesiske styrkene i Vietnam, begynte Colt å selge AR-15 på det sivile markedet.

LANG TJENESTE: Fra Vietnam i 1968. På dette tidspunktet brukte nesten alle de amerikanske soldatene M-16. Foto: Nick Ut / AP

Dette var halvautomatiske utgaver av våpenet. Colt har fortsatt å markedsføre det under navnet AR-15.

Forsvaret bruker våpen som kan skyte kontinuerlig til magasinet er tomt. Med de sivile våpnene må avtrekkeren trykkes inn for hvert skudd.

Det amerikanske forsvaret har fortsatt å bruke våpentypen. Den siste utgaven, M4A1, er i hovedsak det samme våpenet som den originale AR-15.

DE TO STORE: Mikhail Kalashnikov og Eugene Stoner holder eksemplarer av våpnene AK-47 og AR-15. Foto: Mikhail Kalashnikov museum

Rollen til Stoner

Eugene Morrison Stoner er den viktigste enkeltpersonen bak AR-15. Han og Mikhail Kalashnikov, skaperen av AK-47, blir regnet som de to mest innflytelsesrike personene på dette feltet det siste hundre årene.

Stoner lagde forløperen til AR-15, AR-10, i 1955. Dette våpenet krympet han, og det ble til AR-15.

Det var flere nyvinninger som gjorde dette til et revolusjonerende våpen. Mye av det var prøvd før i andre våpen, men nå ble det kombinert i én våpentype.

En stor forskjell fra hvordan tidligere amerikanske våpen fungerte, er i bruken av kruttgassene. Noe av kruttgassene som driver prosjektilet framover i AR-15, blir hentet ut gjennom et hull i løpet og sendt direkte bak i våpenet. Denne gassen gir energi til alle de nødvendige bevegelsene.

NY MEKANISME: Her er det mulig å se hvordan gassen fra løpet blir sendt bak i våpenet. Foto: US ARMY

Et lettere og mindre våpen

AR-15 var et lettere og mindre våpen enn de samtidige «battle rifles» som var basert på andre mekanismer og kraftigere ammunisjon.

Det var også lettere fordi det ble brukt aluminium og glassfiber i konstruksjonen.

AR-15 hadde et sikte som var hevet. Det betyr at toppen av kolben lå i rett linje med løpet. Rekylkraften gikk rett inn i skulderen til skytteren. Resultatet var at våpenet ikke hevet seg under avfyring, og ga mer presis og rask ildgiving.

SMÅ PROSJEKTILER: Ammunisjon som kan brukes i AR-15. Patronene er vesentlig mindre enn det som var standard på den tiden AR-15 ble lansert. Foto: Alex Brandon / Ap

Diameteren på prosjektilene som skulle brukes i AR-15, det vil si kaliberet, var mindre enn normalen på den tiden.

Soldatene kunne derfor bære mer ammunisjon, noe som var en stor fordel. Selve våpenet ble også lettere og mindre på grunn av reduksjonen av kalibret.

STORE SKADER: Denne illustrasjonen viser hvordan energien fra 5,56 mm ammunisjon fra en rifle blir spredd i materialet den treffer. Dette er såkalt ballistisk gel. Foto: Black Hills Ammunition

Høyesterett har forsvart våpeneiere

Da forbudet ble opphevet i 2004 var argumentet fra våpenlobbyen og politikere at det ikke hadde vært mulig å se noen effekt av det i kriminalstatistikken. Undersøkelsene ser ut til å støtte dette.

I det store antallet tilfeller av dødelig våpenvold i USA, er halvautomatiske rifler brukt forsvinnende få ganger. Det er vanlige pistoler som er helt dominerende. Men i de dødeligste tilfellene av masseskyting er det AR-15-type våpen som dominerer overlegent. Våpentypen har derfor fått stor symbolsk kraft.

Et eventuelt forbud vil til slutt bli prøvd i Høyesterett i USA. Den forsamlingen har gjentatte ganger de siste årene forsvart rettighetene til landets våpeneiere.

FORSVARER VÅPENEIERE: Trump har gjort det klart at han vil forsvare retten til å eie og bære våpen, men kan komme til å åpne for strengere bakgrunnssjekk. Foto: Saul Loeb / AFP

Trump kan åpne for bakgrunnssjekk

Landets sittende president, Donald Trump, har klart slått fast at innbyggernes våpenrettigheter ikke vil bli begrenset mens han er president, men han ser ut til å åpne for strengere bakgrunnssjekker, ifølge New York Times.

NRA melder rutinemessig etter hver masseskyting at disse kunne ha vært forhindret. Ikke forhindret gjennom et forbud, men med flere våpen. Nok våpen til at folk kan forsvare seg.