Donald Trump kunngjorde utnevnelsen av Ohio-senator J.D. Vance på dag én av republikanernes landsmøte.

Han valgte offentliggjøre nyheten på Truth Social mandag kveld.

«Etter lengre overveielse og ettertanke, og tatt i betraktning det enorme talentet til mange andre, har jeg bestemt at personen som er best skikket til å innta posisjonen som visepresident i USA, er senator J.D. Vance fra den stolte delstaten Ohio», skriver Trump i innlegget.

Mandag kveld er det også klart at Republikanerne formelt nominerer Donald Trump som presidentkandidat.

Han sikret støtte fra nærmere 2300 delegater, godt over det nødvendige antallet.

Trump deltar på landsmøtet som planlagt, til tross for attentatet mot ham på et valgmøte i Butler i Pennsylvania lørdag.

Fra kritiker til støttespiller

Tre menn var på forhånd utpekt som mulige visepresidentkandidater:

Ohio-senator J.D. Vance.

Nord-Dakota-guvernør Doug Burgum.

Florida-senator Marco Antonio Rubio.

På forhånd hadde mange holdt en knapp på at 39 år gamle Vance var den mest sannsynlige kandidaten.

Vance har vært senator i Ohio siden 2022. Han er kjent for å være energisk og ungdommelig. Mange mener han kan være en person som vil tre frem som en fremtidig leder i det republikanske partiet.

Doug Burgum ble ikke valgt av Trump, men skriver på X at han ser fram til å drive valgkamp for Trump og Vance

– Hans røtter fra en liten by og arbeid for landet gjør ham til en mektig stemme for Amerika først-agendaen, skriver Burgum.

Marco A. Rubio formulerer seg slik på X:

– #TrumpVance2024!!!

J.D. Vance (til venstre) sammen med Donald Trump i Delaware i Ohio i 2022. Foto: GAELEN MORSE / Reuters

Vance har tidligere kommet med kritikk mot Trump og blant annet anklaget ham for løgn. Men de siste årene har pipen fått en annen lyd. Og senator-utnevnelsen skjedde delvis som følge av støtte fra Trump.

Vance var en av de republikanske politikerne som hevdet at det var Donald Trump og ikke president Joe Biden som vant valget i 2020.

– Oversvømt med kriminelle og narkotika

På sin egen nettside beskriver Vance seg som en «konservativ outsider» (en konservativ utenforstående).

Han løfter frem at han vil jobbe for følgende saker:

Mindre offentlig pengebruk og lavere inflasjon.

Amerikansk «energiuavhengighet» ved å kutte ned på import av olje fra utlandet.

Flere jobber i produksjonen i USA.

Slå ned på innvandring til det sørlige USA og fortsette byggingen av muren langs grensen til Mexico.

Donald Trump (til venstre) sammen med J.D. Vance på valgmøtet i Vandalia. Foto: Jeff Dean / AP

På nettsiden står det også at «USAs fall er et valg».

Det står blant annet at amerikanske ledere har «valgt å oversvømme landet med kriminelle og narkotika». Vance mener at tiden er kommet for å «kjempe imot».

President Joe Biden er som ventet ikke overmåte begeistret for Trumps valg.

– Her er greien med J.D. Vance. Han snakker mye om arbeidsfolk. Men nå vil han og Trump øke skattene for middelklassefamilier og kutte skattene for de rike, skriver han på X.

– Splittende retorikk

Statsviter og redaktør for AmerikanskPolitikk.no, Are Tågvold Flaten sier Vance er en populær mann i MAGA-bevegelsen.

– Han beskrives som en MAGA-arvtaker. En 39-åring som snakker språket til bevegelsen på en overbevisende måte, sier Tågvold Flaten.

Are Tågvold Flaten er statsviter og redaktør for AmerikanskPolitikk.no. Foto: Privat

Han mener visepresidentvalget ikke er den mest samlende av kandidatene.

– Han framstår splittende i sin retorikk, sier han og viser til Vances uttalelser etter attentatet mot Trump.

KLANDRET BIDEN: Ohio-senator J.D. Vance. Foto: AP

J.D. Vance var raskt ute med å hevde at angrepet var demokratenes skyld.

– Retorikken førte direkte til attentatforsøket på Trump, skrev Vance X, med henvisning til Biden-kampanjen og demokratene.

Trump unnslapp attentatet med kun mindre skader. Han ble raskt skrevet ut fra sykehus. Men en 50 år gammel mann i publikum ble drept og ytterligere to skadet.

Den antatte gjerningsmannen, 20 år gamle Thomas Matthew Crooks, ble skutt og drept på stedet. Han skjøt mot Trump fra et tak litt under 150 meter fra stedet der Trump talte.

FBI vet foreløpig ikke hva som var Crooks motiv.

