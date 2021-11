Dette er Sveriges nye statsminister

Torsdag velges Andersson til partileder på landsmøtet til Socialdemokraterna.

Dermed er det duket for at 54-åringen blir Sveriges første kvinnelige statsminister, etter at Stefan Löfven i sommer overraskende varslet at han ville kaste inn håndkleet.

Magdalena Andersson har siden 2014 vært finansminister i Löfvens regjering. Hun ble headhuntet til politikken som rådgiver av tidligere statsminister Göran Persson på 90-tallet.

– Pleier å få ting gjort

Andersson beskrives som kjapp, nøye, utålmodig og sta, og skal ikke være redd for å hevde sin mening. Hun omtales som mer direkte i stilen enn Löfven. Enkelte mener at hun også kan bli sint.

ARVTAGEREN: Magdalena Andersson overtar som partileder for Socialdemokraterna og statsminister etter Stefan Löfven, som har trukket seg. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Som finansminister har Andersson fått merkelappen «gjerrig». Selv beskriver hun seg selv som svært hardtarbeidende.

– Folk pleier å si at jeg er står rakt og er tydelig, at jeg pleier å få ting gjort. Jeg er utålmodig, sa Andersson nylig til svensk presse.

Kombinasjonen av å være skarp og hegne om eget privatliv, har til og med ført til at kommentatorer har stilt spørsmål om Sverige er i ferd med å få sitt motstykke til tyske Angela Merkel.

Lederen av komiteen i Socialdemokraterna som nominerte Andersson som Löfvens arvtager, beskrev henne som en som «sier det som det er og gjør det som trengs». Andre politikere skal ha beskrevet henne som «litt kompromissløs», ifølge SVT.

Taus om privatlivet

Magdalena Andersson er utdannet økonom fra Handelshøyskolen i Stockholm, som mange andre i den svenske elite.

Hun ble født i Uppsala i 1967 og hadde lærerforeldre. Andersson hadde toppkarakterer på skolen og var best i sin årsklasse i svømming. Allerede som 17-åring ble hun med i det sosialdemokratiske partiet. Mannen sin traff hun på handelshøyskolen, og sammen har de to barn. De bor i Näcka utenfor Stockholm og hun liker å padle kajakk og klatre.

LANG MINISTER-ERFARING: Andersson har vært finansminister siden 2014 i Löfvens regjering. Foto: Fredrik Sandberg / Tt / NTB

Stort mer vet man ikke om henne. Hun er ikke av typen som bretter ut sitt privatliv i avisene, på TV eller på glanset papir. Men på ett punkt har hun brutt tausheten om seg selv. Hun har valgt å være åpen om faren som døde av Alzheimer i en alder av 66 år.

– Jeg forteller om dette fordi det er viktig at flere prater om Alzheimer og belyser dette temaet, for det er en folkesykdom, sa Andersson til Expressen i fjor.

Gjengkriminalitet og pandemi

Sverige har gått fra krise til krise de siste årene. Flyktningbølgen har skapt integreringsvansker og sosiale problemer. Gjengkriminaliteten har økt, antall skytinger og drap har gått opp.

Samtidig har pandemien rammet landet hardt med rundt 15.000 døde.

Arbeidsledigheten er høy og Sverige har vært nødt til å låne store summer for å berge koronarammede bedrifter.

Det største problemet er likevel kriminalitetspolitikken.

Uansett hvor mange nye politifolk Socialdemokraterna foreslår, er det fortsatt høyresiden i Sverige som regnes for å ha størst troverdighet når det kommer til kriminalitetsbekjempelse og innvandringsspørsmål.

At Moderaterna tok innvandringskritiske Sverigedemokraterna inn i varmen, vil bli en av utfordringene Andersson må forholde seg til.

RAPPER DREPT: Blomster og lys på stedet der den svenske rapperen Einár ble skutt og drept i Stockholm i oktober. Foto: Tt News Agency / Reuters

Ulendt politisk terreng

Som i Norge er det lenge siden det sosialdemokratiske partiet kunne nyte en oppslutning på 40 prosent. Som leder av Socialdemokraterna vil Magdalenda Andersson lede en mindretallsregjering i formelt samarbeid med Miljøpartiet.

For å bli statsminister må Andersson få tommel opp fra over halvparten av medlemmene i Riksdagen. Det regnes som sikkert. Skulle det mot formodning ikke skje, kastes Sverige ut i nok en regjeringskrise.

Men partiene vil stille krav. Centerpartiet vil ha et mer fleksibelt arbeidsliv og en oppmykning av strandsonepolitikken. Vänsterpartiet vil ha bedre sykelønnsordning og høyere pensjoner.

Fra arbeiderbevegelsen ropes det om en mer radikal politikk, og partiets nystartede radikale pressgruppe ønske høyere skatter for de rikeste – den såkalte millionærskatten. Analytikere i Sverige har ikke helt klart å bestemme seg for hvilken side Andersson tilhører i Socialdemokraterna – om hun er venstredreid eller mer sentrumsorientert.

Valget neste høst blir Magdalena Anderssons store test. Landsmøtetalen hennes fredag blir en pekepinn på hva svenskene kan vente seg framover.