Dette er Putins sjampis-krig mot Frankrike

Kan franske champagne-eksportører merke varene sine med «sjampanskoje», det russiske ordet for champagne? Nei, mener Russlands president Vladimir Putin, og signerte i juli en lov mot det.

Istedenfor skulle alle champagneprodusenter utenfor Russland merke varene sine med «musserende vin» for å få plass i russiske butikkhyller.

– Å frata folket i Champagne retten til å bruke navnet sitt er skandaløst. Det er vår felles arv og vårt øyeeple, sa Maxime Toubart og Jean-Marie Barillère, medpresidenter for Comitè Champagne etter Putins underskrift.

Kun russiske produsenter av musserende vin vil bli forbeholdt champagne-merking. Den franske avisa Le Monde omtaler den russiske champagnen som «en blek kopi masseprodusert for det lokale markedet».

Kort tid etter avgjørelsen ble Möet Hennesy nødt til å stanse salget sitt for å endre merkingen. Selskapet står for 2 prosent av fransk champagneeksport til Russland.

Venn av produsent

Russland er det 15. største eksportmarkedet for fransk champagne. De er også ett av få land i verden som aldri har anerkjent ordet «champagne» som et eksklusivt ord for boblevin som produseres i Champagne-regionen i Frankrike.

Le Monde antar at loven kommer fra et ønske om å fremme lokale produsenter av musserende vin. Novy Svet er blant disse produsentene, eid av Yuri Kovaltchouk. Kovaltchouk er ifølge Forbes venn av president Putin.

Frankrike har foreløpig fått loven utsatt til 31. desember. Franck Riester, handelsminister i Frankrike, tok nylig opp igjen diskusjonen med russiske myndigheter.

– Vi tror vi kan overbevise dem om at de også har interesse av å beskytte geografiske opphavsbetegnelser, sier handelsministeren onsdag.

Frankrikes handelsminister Franck Riester. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Krystallklart regelverk

Trond Erling Pettersen, kategorisjef i Vinmonopolet, sier at man i flertallet av land kan være sikker på at flasker merket «champagne» kommer fra Champagne-regionen i Frankrike.

– Lovverket i EU og stort sett alle land i verden er krystallklart: Står det champagne på etiketten må det være produsert i regionen og etter visse krav.

Pettersen sier videre at selv om en musserende vin er laget av samme druer og med samme metode som i Champagne-regionen, vil mange fortsatt insistere på at den franske champagnen skiller seg ut.

– På papiret kan det være store likheter, men champagneprodusentene vil si at det fortsatt ikke kan bli det samme. De peker på komplekse smaker av flere hundre års erfaring og et spesielt jordsmonn.

Blir ikke franskmennene og russerne enige, har Frankrikes handelsminister sagt til Reuters at han vil ta saken til Verdens handelsorganisasjon (WTO).

– Men jeg håper vi kan løse uenighetene gjennom dialog, la Riester til.