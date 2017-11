Dette er prins Harrys framtidige kone

Meghan Markle er kjent for sine roller i de amerikanske TV-seriene «Suits», «Horrible Bosses», «Remember Me» og «A Lot Like Love».

I dag ble det kjent at hun til våren skal gifte seg med Storbritannias prins Harry.

Hun ble født 4. august 1981 i Los Angeles i California med hvit far og svart afroamerikansk mor, men bor nå i Toronto i Canada.

Området der hun vokste opp har blitt beskrevet som «de svartes Beverly Hills» hvor gjennomsnittsprisen på et hus ligger på 771.000 dollar eller rundt 6,5 millioner kroner, skriver BBC.

Meghan Markle gikk på en privat skole før hun begynte å studere på et katolsk college for jenter.

Hun har studert teaterfag og internasjonal politikk ved Northwestern University i Illinois og i 2003 tok hun en universitetsgrad i kommunikasjon samme sted.

Samtidig startet karrieren som skuespiller.

EKTESKAP: Meghan Markle har forlovet seg med prins Harry og skal gifte seg våren 2018. Foto: Mark Blinch / Reuters

Levde av bryllupsinvitasjoner

Mellom prøvespillingene som skuespiller, tjente hun penger på å bruke kalligrafi på bryllupsinvitasjoner. Evnene til vakker skjønnskrift, skal hun ha tilegnet seg på skolen, skriver BBC.

Faren jobbet også i filmbransjen og hennes første TV-opptreden i USA, skal ha vært i det medisinske dramaet General Hospital da hun var 21 år gammel.

Hun har også vært drevet sin egen livsstilsnettside «The Tig» i tre år. Nettstedet tok opp temaer som mat, skjønnhet, mote og reiser, men ble lagt ned i april 2017.

Det ble da spekulert i om hun var i ferd med å foreberede seg på å bli en del av kongefamilien.

Hun har også vært aktiv på sosiale medier med 1,9 millioner som følger henne på Instagram og over 350.000 på Twitter.

FORLOVET: Meghan Markle på den røde løperen i 2014. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Problemer som skuespiller på grunn av hudfargen

I en artikkel for det britiske magasinet Elle i 2015, skrev hun om vanskelighetene hun har hatt i bransjen på grunn av hudfargen.

– Å være «etnisk tvetydig» som jeg ble omtalt som i bransjen, burde bety at jeg kunne prøve meg i alle roller, skrev hun.

– Men dessverre, fungerte det ikke sånn: Jeg var ikke svart nok for roller for svarte kvinner og ikke hvit nok for roller for hvite kvinner. Dermed havnet jeg midt imellom som en etnisk kameleon som hadde problemer med å få jobb, skriver Markle.

– Stolt av å være feminist

Meghan Markle har også jobbet med humanitært arbeid for organisasjonen World Vision Canada som jobber for bedre utdanning og helsehjelp til fattige barn. Og hun har engasjert seg i likestillingsspørsmål.

– Jeg er stolt av å være kvinne og feminist, sa hun i en tale til FN på den internasjonale kvinnedagen i 2015, ifølge CNN.

Likestillingsengasjementet startet tidlig. Da hun var 11 år, klarte hun å få en såpeprodusent til å endre en annonse, etter at hun hadde skrevet brev til blant annet daværende president Bill Clintons kone, Hillary Clinton.

Gift tidligere

Prins Harrys framtidige kone har vært gift en gang før. I 2011 giftet hun seg med skuespilleren og produsenten Trevor Engelson, men forholdet tok slutt i 2013.

Eksmannen jobber nå med et TV-show basert på en manns kamp med ekskona som gifter seg med en i den britiske kongefamilien, ifølge BBC.

I november 2016 bekreftet prins Harry at han var sammen med Markle, samtidig som kongehusets pressekontor benyttet anledningen til å kritisere pressens dekning av forholdet mellom de to.

