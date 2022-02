Dette er laget av barn – for 200.000 år siden

Avtrykkene ble funnet ved siden av en varm kilde i Quesang, Tibet. Barna som har laget dem hadde funnet myk kalkstein som nettopp var avsatt av vannet fra kilden.

Forskerne har målt avtrykkene, og mener de ble plassert i den myke steinen av to individer.

På grunn av størrelsen kan det ikke være voksne som har gjort det. Forskerne mener det er en sjuåring og en tolvåring.

HELE STEINEN: Det som en gang var bløtt og leirelignende er nå hard stein. Derfor har avtrykkene fra barna blitt bevart. Foto: D.D. Zhang et al. / Science Bulletin

Det er usikkerhet knyttet til dateringen, men forskerne er sikre på at barna gjorde dette en eller annen gang for mellom 169.000 og 226.000 år siden.

Funnene er publisert i Science Direct og forskerne mener det er kunst, og ikke noe som er avsatt tilfeldig.

Barna som setter spor

– Jeg ser for meg barn som setter spor. Det med kunst er ikke noe vi kan få sikkerhet i, sier arkeolog Knut Paasche.

Han er avdelingsleder ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

VELDIG FRISTENDE: Disse barna fikk lov til å sette igjen håndtrykkene sine, men fersk betong/sement og barn er en kjent greie. Foto: Peachtree Corners City

En av forskerne som var med på å studere avtrykkene i Tibet antyder også det samme.

– Disse avtrykkene er forsiktig plassert og arrangert på en kontrollert måte. Tenk på barn som trykker hendene inn i våt sement, sier Thomas Urban til Gizmodo.

Barn i steinalderen har etterlatt seg mye. En del kan bli sett på som mer enn et ønske om å sette spor. Barn som kunstnere i steinalderen har blitt studert.

FOR 27.000 ÅR SIDEN: Hvem det er som tegnet omrisset av sin egen hånd inne i denne franske hulen for så mange år siden er ukjent. Foto: HO / Reuters

Barn har alltid vært der

Arkeolog Paasche har ofte kommet over gjenstander som en gang for lenge siden ble holdt i en barnehånd. Han forteller at det eldste som er funnet i Norge er fem tusen år gamle pil- og spydspisser lagd i stein.

– De er opplagt for små til at de ble brukt som våpen av voksne. Det som er viktig for de voksne, dukker opp som leker for barna, forteller Paasche.

LAGD I TRE: Bortsett fra materialet det er lagd av, så ligner en del leker på det som kan kjøpes i butikken nå. Foto: Svein Skåre / Universitetsmuseet i Bergen

Det samme gjennom tidene

På samme måte som avtrykkene i Tibet er nøyaktig lik avtrykk barn nå setter i myk sand eller sement, er barnelekene også like.

TENKER OFTE PÅ BARNA: Det er spesielt når han kommer over bostedene til folk som levde helt på kanten i de gamle samfunnene at arkeolog Knut Paasche tenker på hvordan barna hadde det. Foto: NIK

– Dukker, dyrefigurer og lekevåpen. Lagd i stein eller tre. Slikt som foreldrene kan lage til sine barn, forteller Paasche.

Han legger til at det store skillet kom med innføringen av plast. Dagens barn bruker i liten grad leker som er formet av pappa- eller mammahender.

LAGD FOR BARN I VIKINGTIDEN: Små trevåpen ment for barnehender. Foto: Svein Skåre / Universitetsmuseet i Bergen

Som på barnerommet nå

Det plasten ikke har gjort, er å endre barnetegningene. De er helt like gjennom historien og forhistorien. Et eksempel er det den seks eller sju år gamle russiske gutten Onfim lagde for omtrent åtte hundre år siden.

IKKE BARE LEKSER: Onfim skulle egentlig øve på å skrive, men brukte en del tid på å tegne. Foto: Onfim

Leksene hans ble funnet under en arkeologisk utgraving i byen Novgorod. Onfim brukte den hvite barken fra bjørk til skriveøvelsene. Sammen med ordene dukker det opp tegninger.

TEGNET PÅ BARK: Her har Onfim kanskje tegnet seg selv. Jeg er et beist står det ved siden av figuren. Foto: Onfim

Kanskje også det aller eldste

Når menneskene begynte å lage kunst, er et omstridd tema. Det er nært knyttet til hva som egentlig er kunst, og hva som ikke er det.

Det er funnet en rekke gjenstander fra steinalderen som kanskje kan kalles kunst. De europeiske hulemaleriene som ble produsert for så lenge som 65.000 år siden, blir sett på som kunst.

Det aller eldste eksempelet på det som kan være kunst, et 500.000 år gammelt dekorert skjell, kan til og med ha vært formet av barnehender.