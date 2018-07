Dette er dykkerne som fant guttene i Thailand

I videoen som viser sekundene etter at det savnede fotballaget blir funnet, kan vi høre en britisk stemme.

– Hvor mange av dere?

– 13?

– Strålende

Stemmen tilhører John Volanthen, skriver BBC. Sammen med ham i det mørke vannet var Rick Stanton.

Les også: Derfor er det vanskelig å få guttene ut av grotta

– Dersom noen i det hele tatt ville være i stand til å komme seg gjennom og fram til disse barna, så ville det være John og Rick, sier talspersonen i «British Caving Association», Andy Eavies til BBC.

Ifølge The Guardian, blir Stanton beskrevet som selve manifisteringen av britisk grottedykking.

FANT GUTTENE: Det er den britiske dykkeren John Volanthen vi kan høre i videoen fra grotten. Det er hans kamera som fanget opp øyeblikket. Du trenger javascript for å se video. FANT GUTTENE: Det er den britiske dykkeren John Volanthen vi kan høre i videoen fra grotten. Det er hans kamera som fanget opp øyeblikket.

Frivillige

De to var tilknyttet organisasjonen «British Cave Rescue Council» BCRC, som tidlig i forrige uke fikk en henvendelse fra myndighetene i Thailand.

Tirsdag kveld, 26. juni, tre dager etter at guttene ble meldt savnet, satt John Volanthen og Rick Stanton på flyet fra Heathrow. Med seg hadde de en annen ekspert, Robert Harper, som ikke ble med på redningsdykket.

BCRC bekrefter at det var de to britene som fant fotballaget.

– To frivillige, britisk grotte-dykkere fant guttene der de er nå, skriver organisasjonen i en oppdatering på deres hjemmesider.

BCRC poengterer at dette var mulig fordi andre i hjelpeapparatet hadde plassert ut utstyr slik at de to kunne trenge dypere inn i grotten.

BIDRO: Spesialisten Robert Harper er med i den britiske delegasjonen, men han var ikke med på selve redningsdykket. Foto: Krit Phromsakla Na Sakolnakorn / AFP

Brannmannen

Rick Stanton er en pensjonert brannmann fra Coventry.

Han har fortalt til Divernet at han fikk en åpenbaring som tenåring da han så dokumentarfilmen Underground Eiger. Den viser en gruppe som utforsker et grottesystem under vann.

– Det var da jeg forsto at grottedykking var min greie, sa Stanton.

Han taklet større og større utfordringer etter som årene gikk, og blir nå regnet som den beste grottedykkeren i Europa.

En av de store bragdene kom i forbindelse med utforskningen av Wookey Hole Caves i Somerset. I 2004 satte han, og partner John Volanthen, en ny internasjonal dypde-rekord.

ETTER REDNINGSDYKKET: Dette bildet viser de to britene etter at de hadde funnet guttene og deres trener. John Volanthen til venstre og Richard William Stanton til høyre. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Ingeniøren

Nøkkelen til rekorddykket var utstyr utviklet av John Volanthen.

Han er en meget erfaren grottedykker, som blant annet har vært med på å kartlegge grottesystemet der guttene forsvant.

IT-konsulenten fra Bristol er en intenst privat person som ikke liker å snakke om det han driver på med, forteller hans mor, Jill Volanthen, til Mail Online.

– Så jeg er sikker på at han vil bli forbauset over hvor fasinert alle er nå, sier hun.

John har fortalt andre dykkere om det han har utviklet av utstyr. Noe av den informasjonen har blitt publisert.

Det dreier seg spesielt om en gjenpuster, «rebreather», som kan bæres på brystet.

Dette har stor innflytelse på hvor trange passasjer det er mulig å dykke gjennom.

En gjenpuster bruker pustegassen mange ganger. Den tilsetter bare det som er brukt opp av oksygen og fjerner CO₂. Det gjør at dykkene kan vare lengre.

FANT DØD DYKKER: Dette er fra oppdraget i Frankrike i 2010. En av de britiske dykkerne gjør seg klar til å gå ned. De fant Eric Establie, men da var han død. Foto: PHILIPPE DESMAZES / Afp

Redningsmenn

Stanton og Volanthen har flere ganger blitt tilkalt for å redde mennesker som har blitt fanget inne i grotter.

Stanton har trukket frem en spesiell operasjon i Mexico som det foreløpige topp-punktet i det han beskriver som «min hobby»

I 2004 fikk han seks briter ut av en grotte i Mexico. Grotten hadde blitt oversvømt av flomvann.

Stanton og Volanthen arbeidet sammen da de forsøkte å redde den franske dykkeren Eric Establie fra en grotte i 2010. De fant ham til slutt, åtte dager etter at han forsvant, men da var han død.

REDDET AV STANTON: Her har de kommet opp av grotten etter å ha vært innesperret i nesten en uke. Under redningsoperasjonen i Mexico måtte Stanton lære flere av de innesperrede britene å dykke. Foto: MARCO UGARTE / Ap

Oppdragene i Norge

Stanton og Volanthen har forbindelse til Norge.

I februar 2014 omkom to finske dykkere da de forsøkte å gjennomføre et ekstremt dykk i Pluragrotten i Rana kommune.

Stanton, Volanthen og kollega Jason Mallinson ble tilkalt av norsk politi for å få likene opp.

Stanton hadde tidligere hentet en omkommet dykker fra grotten, det skjedde i 2006.

Han har fortalt til BBC at han forventet en oppringning fra norske myndigheter da han hørte om ulykken.

LEID INN AV NORSK POLITI: Dette bildet viser blant annet britiske dykkere som arbeider med å få de to omkomne finnene ut av Pluragrotta i 2014. Foto: Helgeland politidistrikt

For stor risiko

I 2014 fikk ikke britene de døde ut. De dykket ned til den ene som lå fastklemt, og konkluderte med at redningsoperasjonen ville bli for stor og vanskelig.

Noen uker senere ble de døde hentet ut av sine finske kollegaer gjennom en serie med ulovlige dykk. Grotten var formelt stengt av politiet.

Stanton gir finnene skryt for en godt planlagt og gjennomført operasjon.

– Den var litt på kanten når det gjelder risiko, sier han til BBC.

Stanton er veldig klar i sitt budskap om grottedykking og risiko.

– Med den riktige treningen og planlegging, så skal det aldri skje slike ulykker med erfarne dykkere, sier han.