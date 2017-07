Både norske og svenske myndigheter har det siste året åpnet for at personsensitive opplysninger kan komme på avveie gjennom å sette bort datadrift til utenlandske selskap – uten å sikre at dataene er beskyttet.

Hensikten var å gjøre det billig og effektivt. Men gjennomføringen var preget av feil og lekkasjer, og faren for datatyveri oversett.

Hemmelig info på avveie

Den svenske skandalen har rullet siden årsskiftet. Flere og flere uheldige detaljer har kommet frem.

Transporttilsynets registre og identiteten til hemmelige svenske agenter kan ha kommet på avveie.

MÅ SVARE: Etter uker med taushet sier statsminister Stefan Löfven at han er klar til å svare på kritikken. Foto: Christine Olsson/TT / NTB scanpix

Nå åpner opposisjonen for mistillits­forslag mot regjeringen.

Löfven: – Et havari

Stats­minister Stefan Löfven siar at han nå vil ta flere grep for å hindre at noe lignende skjer igjen.

– Det som har skjedd er et havari, det er særdeles alvorlig. Det har utsatt Sverige og svenske borgere for risiko, sier Löfven under en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Statsministeren vil blant annet gjør det vanskeligere å sette bort håndtering av sensitiv informasjon.

– Bak dette ligger en lang tid med outsourcing og utkontraktering. Regjeringen kommer til å legge frem et forslag som trekker en skarpere grense for hva som er mulig å utkontraktere. Får regjeringen det som den vil blir det altså vanskeligere å outsource denne typen informasjon, sier Löfven.

Han kommer også til å sette i gang en gransking av Transportstyrelsens outsourcing av IT-driften til IBM våren 2015.

Uten sikkerhetsklarering

Opprullingen av IT-skandalen viser at sensitiv informasjon fra blant annet førerkortregisteret med navn, fødselsdata, restriksjoner og bilder liggende åpent for tsjekkiske IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering.

SVT skriver at deler av det svenske militære kjøretøyregisteret lå ved i datamengden som Transporttilsynet overlot til de utenlandske IT-arbeiderne. Dette benekter Transporttilsynet.

De fikk også tilgang på følsomme detaljopplysninger om svenske bruer, T-bane, veier og havner. Dette er informasjon som er viktig i beredskapssammenheng og som har betydning for rikets sikkerhet.

Sendte skjult identitet i åpen e-post

Det har også kommet fram at Transporttilsynet ved en feil sendte ut kjøretøy-opplysninger på e-post om personer med skjult identitet til både svenske og utenlandske firmaer.

Da feilen ble oppdaget, ble en korrigering sendt ut, også denne på e-post. I denne e-posten ble det åpent redegjort for hvilke personer som hadde beskyttet identitet, og ba selskapene selv rydde i listene.

Dette har hendt:

I januar kom den overraskende beskjeden om at Transporttilsynets generaldirektør Maria Ågren sluttet med øyeblikkelig virkning. Årsaken ble oppgitt å være uenighet mellom henne og regjeringen.

6. juli kom det fram at Ågren etterforskes for å ha avslørt hemmeligstemplet informasjon som kan være til skade for rikets sikkerhet. Hun ilegges en bot på 70 000 kroner.

Samme dag bekreftet statsminister Löfven at mistanken mot Maria Ågren eksisterte allerede i januar. Ågren skal i sin jobb som øverste sjef i Transporttilsynet ha undertegnet beslutninger om å gjøre unntak fra lovpålagte krav til datasystemer og servere.

14. juli ble det kjent at også Transporttilsynets styreformann Rolf Annerberg kjente til lovbruddene – uten å gjøre noe. Annerberg har nå bedt om å få avløsning.

16. juli avslørte SVT at regjeringen ikke har informert utenrikskomiteen i Riksdagen om de sikkerhetsmessige aspektene ved IT-skandalen.

Flere ansatte i Transporttilsynet oppgir ifølge SVT at de har vært forsøkt kneblet når de ville varsle tjenestevei.

