Lørdag morgen melder britisk etterretning at deler av den russiske kolonnen, som har blitt mye omtalt, er oppløst. Trolig for å minske sannsynligheten for ukrainske motangrep.

De melder også at kampene nordvest for Kyiv fortsetter, og at de russiske styrkene har trukket seg nærmere hovedstaden. Mesteparten av de russiske bakkestyrkene befinner seg nå 25 kilometer fra sentrum av hovedstaden.

Satellittbilder fra det amerikanske selskapet Maxar, viser militære kjøretøy som rykker stadig nærmere hovedstaden, ifølge Reuters.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert 12.03.22

Russland rykker fram

Ukrainas militærledelse bekreftet natt til lørdag at en russiske fremrykking fra nord mot hovedstaden Kyiv delvis er vellykket.

Russerne prøver, i et forsøk på å blokkere byen Tsjernihiv fra sørvest, å ta byene Sjestovytsja og Mykhailo-Kotsiubynske. Byene ligger rundt 15 kilometer unna, skriver den ukrainske militærledelsen på Facebook natt til lørdag.

Bildet viser ødelagte boliger, nedslagskratre og branner i byen Moschun. Foto: AP

CNN journalister i hovedstaden Kyiv sier de har hørt flere store eksplosjoner natt til lørdag.

Det er uklart om det dreier seg om eksplosjoner fra russiske eller ukrainske angrep, melder CNN. Kanalens sjefkorrespondent Clarissa Ward beskriver eksplosjonene som «en endeløs strøm av tunge smell i det fjerne» og at det varte i flere minutter.

Flyplass nær Kyiv skal være ødelagt

Den russiske hæren sier de har ødelagt flere militære mål utenfor Kyiv. De ukrainske myndighetene bekrefter at det er store ødeleggelser i Vasylkiv, sørvest for hovedstaden.

Byen Vasylkiv ligger rundt 30 kilometer sørvest for Kyiv.

Ordføreren i Vasylkiv, Natalja Balasinovitsj, sier til Interfax Ukraina at russiske styrker bombarderte byen i 7-tiden lørdag morgen.

Byens flyplass skal ha blitt truffet av åtte raketter, og ble fullstendig ødelagt. I tillegg eksploderte et ammunisjonslager i byen.

Under angrep mot byen Brovary, nordøst for Kyiv, ble en lagerbygning med frosne matvarer truffet og brant ned. Det skriver CNN.

Humanitære korridorer skal være åpne

Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk sier lørdag morgen at flere humanitære korridorer skal være åpne lørdag, ifølge Reuters. En av de humanitære rutene som skal åpnes er fra byen Mariupol.

Tidligere i uken har det vært flere mislykkede forsøk på å evakuere sivile fra byen Mariupol.

Humanitære korridorer betyr at det er pause i kamphandlingene for å kunne evakuere sivile, og få humanitær hjelp inn i landet.

Presidenten i Ukraina Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP

Ifølge visestatsministeren planlegger Ukraina å evakuere sivile fra flere mindre byer i Kyiv- og Sumy-regionene, og fra andre områder der det pågår kamper.

Lørdag formiddag hevder guvernøren for Kyiv-regionen at kampene rundt hovedstaden fortsetter, til tross for at det ble åpnet for evakuering av sivile. Det melder Reuters.

Fredag ble 7144 sivile evakuert fra ukrainske byer. Det sa president Volodymyr Zelenskyj i en tale på ukrainsk TV fredag kveld, ifølge Reuters. Det er langt færre enn onsdag og torsdag.