Ramos gikk torsdag målrettet inn i redaksjonslokalene til Capital Gazette i Annapolis, Maryland, torsdag. 38-åringen skal i 2012 ha saksøkt avisen.

– Personen var forberedt på å skyte folk. Hans intensjon var å gjøre skade, sier fungerende politimester i Anne Arudel County, William Krampf, på en pressekonferanse.

Foto: Susan Walsh / AP

Fem drepte – alle jobbet i avisen

De fem drepte var alle ansatt ved Capital Gazette. Assisterende nyhetsredaktør og spaltist Rob Hiaasen (59) og redaktør for spesialutgivelser Wendi Winters er blant de drepte. De andre er salgsmedarbeider Rebecca Smith, sideredigerer Gerald Fischman og journalist John McNamara.

Skytteren skal ha løsnet skudd mot avislokalene gjennom en glassdør.

PRESSEKONFERANSE: Fungerende politimester i Anne Arudel County, William Krampf. Foto: Alex Wroblewski / AFP

Politisjef William Krampf i Anne Arundel County opplyste under enn pressekonferanse torsdag kveld, lokal tid, at to andre personer er lettere skadd. Dette er trolig som følge av knust glass.

Fullførte fredagsavisen etter angrepet

The Capital Gazette ble grunnlagt i 1884, og er eid av The Baltimore Sun. Til tross for omstendighetene, jobbet de i natt, lokal tid, med å fullføre fredagsutgaven. Utgaven har minneord om alle de fem ofrene.

CNN beskriver Annapolis-angrepet som «det dødeligste angrepet på journalister siden 9/11».

Saksøkte avisen i 2012

I 2012 skal Ramos ha saksøkt morselskapet til avisen for æreskrenkelse, melder New York Times . Saken ble henlagt.

Søksmålet stammer fra en hendelse i 2011, da avisen skrev om at Ramos hadde trakassert en kvinne. Han skal ha sagt seg skyldig i trakasseringen, skriver CBS.

38 år gamle Jarrod Ramos skal være den antatte Annapolis-skytteren. Dette arrestasjonsfotoet er tatt i 2013 Foto: HANDOUT / Reuters

Ramos skal ha vært bevæpnet med rifle, og hadde også med seg røykgranater. De skal han ha utløst på veg inn i bygget.

Flere amerikanske medier har meldt at mannen skal ha skadet fingertuppene sine, for å gjøre det vanskeligere for politiet å identifisere ham. Fungerende politisjef William Krampf verken bekrefter eller avkrefter dette på en pressekonferanse natt til fredag.