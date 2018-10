Dette er bøffelen som kan blokkere Brexit

Italia kommer ikke til å godkjenne EUs handelsavtale med Canada. Et flertall i det nye parlamentet i Roma vil sende avtalen tilbake til forhandlingsbordet.

Dette er dårlig nytt for mange tilhengere av Brexit. Mange i Storbritannia har sett på Canada-avtalen som en modell for det fremtidig forholdet til EU.

– Canada-avtalen skaper en retning som vi tror er farlig for vårt kommersielle system, sier Lorenzo Bazzana, sjeføkonom i Coldiretti.

Organisasjonen er en av Italias mektige foreninger for matprodusenter.

ØKONOM: Svært mange av dokumentene på pulten til sjeføkonom Lorenzo Bazzana handler om EUs Canada-avtale. Foto: Philip Lote / NRK

Italias mektige matbransje

Foreningen har drevet en aktiv lobby. Kampanjen har vært rettet mot Italias to regjeringspartier og ser nå ut å lykkes.

Det hele dreier seg om såkalt geografisk indikering, eller GI. Dette er EUs system for å beskytte matvarer med tilhørighet til spesielle områder og som er produsert på et særskilt vis.

OSTEBASSENG; Et basseng med mozzarella. Osten er en av mange matprodukter som nyter geografisk beskyttelse. Foto: Philip Lote / NRK

Ingen land har flere GI-produkter enn Italia og Coldiretti mener Canada-avtalen svekker beskyttelsen disse matproduktene har i dag.

– Det er farlig fordi i avtalen med Canada har EU akseptert at våre navn, våre italienske opprinnelsesmerker, kan fortsette å bli brukt av andre i Canada, sier sjeføkonom Lorenzo Bazzana.

Dermed har de 10.000 bøflene til familien Garofalo uvitende havnet i midten av et politisk drama.

– Bøffelen er veldig snill og rolig. Forskjellen fra en ku er mengden melk. Den er mye rikere med høyere fett- og proteininnhold enn kumelk. Det er det som gjør mozzarella så godt, forteller Giovanni Garofalo.

Odelsgutten er en av flere fettere og kusiner som på tredje generasjon driver storfamiliens mozarella-produksjon i Capua litt under en times reise fra Napoli.

BØFFELBONDE: Giovanni Garofalo forteller at bøflene liker klima og de milde vintrene sør i Italia. Foto: Bram Verbeke / NRK

Mozzarella til verdensmarkedet

Med seks gårder og tre fabrikker er «Fattorie Garofalo» en stor leverandør av mozzarella til Europa. Et Europa som er i stor endring.

MOZARELLA: Ostemassen kuttes i mindre porsjoner. Mozzarella er en fersk ost som er best om den serveres rett etter eller noen få dager etter at den lages. Foto: Philip Lote / NRK

Storbritannia er på vei ut av EU og Italia har fått en ny regjering. Den består av den populistiske Femstjernersbevegelsen og ytre høyre-partiet Lega. En av sakene som holder regjeringspartiene sammen er skepsisen til frihandelsavtaler og til EU.

Brexit er delt i to

Brexit skjer i to deler. Den første delen, som er selve utmeldelsen, kan EU og Brussel gjøre på egenhånd. Den andre delen, som er avtalen om det fremtidig forholdet mellom EU og Storbritannia, skal godkjennes i parlamentet i samtlige medlemsland.

Det kan godt være at Italia sender den Brexit-avtalen EU forhandler frem tilbake til forhandlingsbordet.

– Det er likheter. I det øyeblikket Storbritannia går ut, blir de et land som Canada. Et land hvor det vil være nødvendig å regulere handelsregler, sier sjeføkonom Lorenzo Bazzana i matprodusentenes forening, Coldiretti.

Ikke alle frykter frihandel

Ikke alle i italiensk landbruk og matproduksjon er helt på linje med Colderetti.

De største produsentene mener de er sterke nok til å hevde sine interesser og merkevarer også i en åpen og mer global økonomi. De er redd for at Italias nye vilje til å beskytte sine matvarer vil gjøre at de vil møte hindringer når de skal selge de samme matvarene.

Eksportsjefen med ansvar for Storbritannia, Europa og Nord-Amerika i «Fattori Garofalo» er en dem.

KRITISK: Eksportsjef Mario Pietroluongo er dypt kritisk til den regjeringens vilje til å «hjelpe» hans bransje med ytterligere beskyttelse. Foto: Bram Verbeke

– Hvis ikke Italias regjering ratifiserer Canadavtalen vil vi som nasjon og en sterk økonomi bli mer og mer isolert, mer enn det vi var før, sier Mario Pietroluongo.

Akkurat nå har det politiske flertallet i Italia et annet syn på frihandel enn eksportsjefen.