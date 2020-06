– I dag, som et forent folk, i denne militære katedralen, husker vi våre soldaters bragder, og vi ber for vårt fedreland, at Herren beskytter vårt land fra ytre og indre fiender, sa patriark Kirill under innvielsen.

Han takket president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Shoigu for å ha støttet byggingen av kirken.

VAKKERT: Det ble holdt en storslått seremoni i den nye militære katedralen utenfor Moskva. Foto: ANDREY RUSOV

Katedralen ble bygget på under 600 dager, og skal ha blitt finansiert ved hjelp av private gaver. Dette er et av de største ortodokse kirkebygg i verden.

– Jeg er helt sikker på at de som besøker katedralen kommer til å huske vårt lands tidligere bragder og at de vil forberede seg på fremtidige bragder, sa forsvarsminister Sergej Shoigu.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her

President Putin ville ikke på veggen

Mens den militære katedralen var under bygging, viste russiske medier et bilde av president Vladimir Putin i mosaikk. Det skulle etter planen settes opp på veggen i kirken, sammen med et bilde av den sovjetiske lederen Josef Stalin og andre nåværende militære og sivile ledere.

NÆRE BÅND: Patriark Kirill i Den russiskortodokse kirken sammen med forsvarsminister Sergej Shoigu under innvielsen av den militære katedralen. Foto: ANDREY RUSOV

Men ifølge russiske medier skal president Putin ha sagt nei til å havne på kirkeveggen, han mente at det var for tidlig for han å bli avbildet der.

Stalin sto bak voldsom forfølgelse av kirkens prester og medlemmer, og ødela et svært stort antall kirkebygg. Men i det russiske samfunnet har det de siste årene blitt lagt større vekt på sovjetlederens innsats i kampen mot Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

Nære bånd

– Det er harmoni mellom de væpnede styrkenes makt og kirkens åndelige makt, sa patriark Kirill under innvielsen i dag.

Han ønsket også at fremtiden må bringe flere seire for det russiske folk, og at det aldri må oppleve nederlag.

STØTTER HVERANDRE: Den russiske patriarken sier at det er harmoni i forholdet mellom kirken og forsvaret. Foto: ANDREY RUSOV

Den russiskortodokse kirke har i mange år nå fått en stadig viktigere rolle i samfunnet og i politikken. Kirken er i stor grad med på å legitimere den politiske ledelsen som nå er i Russland.

Den nye katedralen er bygd i tilknytning til «Patriot-parken», et stort militært anlegg med utstillinger som viser russiske militære seire og historiske og moderne våpen.

Sovjetunionen mistet om lag 26 millioner mennesker under andre verdenskrig, blant disse var 8,5 millioner soldater.

Svært mange russiske familier mistet noen av sine, og det som har med krigen å gjøre, har en svært sentral plass i det russiske samfunnet.