Det republikanske partiets nasjonalkomite (RNC) er samlet i Salt Lake City for å behandle mulig eksklusjon av de to kongressmedlemmene Liz Cheney og Adam Kinzinger.

Cheney og Kinzinger er de to eneste republikanerne som sitter i komiteen som gransker Trumps rolle i stormingen av Kongressen.

Tilhengere av Trump stormet Kongressen 6. januar i fjor i et forsøk på å hindre at Joe Biden ble godkjent som ny president.

Liz Cheney og Adam Kinzinger i komitémøte 19. oktober 2021. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Cheney og Kinzinger ble ikke ekskludert fra Det republikanske partiet. Men ved å delta i granskingen ble de to skarpt fordømt for å «delta i en demokrat-ledet forfølgelse av vanlige borgere som er engasjert i legitim politisk ytring», ifølge New York Times.

Partiet har dermed gått fra å opprinnelig fordømme stormingen hele veien, til å nå benekte at den var illegitim, skriver avisen.

Adam Kinzinger sa på torsdag at den republikanske ledelsen har tillatt «konspirasjonsteorier og giftig flokkmentalitet» å forhindre dem i å se ting med klare øyne, skriver The Huffington Post.

– Jeg anerkjenner ikke de i mitt parti som har sviktet konstitusjonen for å omfavne Donald Trump, sa Liz Cheney.

Latterliggjøres for uttalelse

Ikke alle republikanere støtter at partiet har definert storming av Kongressen som en måte ytre seg politisk på.

– De har ingen visjoner, ingen agenda, og de er fullstendig underkastet Trump, selv om det betyr å undergrave vårt demokrati og hisse til mer vold, sier senator Mitt Romney, partiets presidentkandidat i 2012.

På Twitter latterliggjøres også Det republikanske partiets vedtak.

Den amerikanske forfatteren Silas House skriver «5 døde. 140 politifolk skadet. 30 millioner dollar i skader. Avføring smurt på veggen. GOPs (RNCs) definisjon av legitim politisk ytring.»

Andre tvitret en rekke lignende utsagn, melder The Huffington Post.

«Jeg har deltatt i mye 'legitim politisk ytring' i løpet av årene, og det innebar aldri å slå en politimann i hodet med et flagg eller klatre opp veggen på en offentlig bygning.»

«Formuleringen 'legitim politisk ytring' er så ille at du regner med at den er tatt ut av kontekst, men nei – den er akkurat så ille.»