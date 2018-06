Palestinske helsemyndigheter sa først at det var tåregass som tok livet av spedbarnet, men er ikke lenger sikre.

Leila al-Ghandour ble verdenskjent før hun rakk å ha sin første bursdag. Hun døde den 14. mai, under demonstrasjonene ved grensen til Israel. NRK og andre medier meldte at hun døde av tåregass.

Dette var den dødeligste dagen av dem alle. Minst 58 mennesker ble drept, rundt 2800 mennesker ble såret, mange av dem av skarpe skudd.

KAOS: 14. mai var den voldeligste dagen hittil langs grensegjerdet mellom Gaza og Israel. Det skjedde samtidig med at USA åpnet sin ambassade i Jerusalem. Foto: Adel Hana / AP

Forvirring

For palestinske Leilas familie var dette en dag med forvirring. Moren var hos tannlegen, og andre i familien hadde fått beskjed om å passe på henne.

De skal imidlertid ha trodd at moren deltok i demonstrasjonene, og tok henne med seg dit.

Volden foregikk stort sett tett opp til grensegjerdet, mens det var teltleirer og andre markeringer lenger bak som mange deltok i. Demonstrasjonen mobiliserte mellom 30.000 og 40.000 mennesker.

TÅREGASS: Israelske soldater bruker store mengder tåregass for å spre demonstrantene langs grensegjerdet. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Kaos

Ifølge familien selv ble også de rammet av tåregass som israelske soldater skjøt fra den andre siden av grensen.

Etter kaoset som da oppstod, fant de babyen liggende rolig. De trodde hun sov, inntil de oppdaget at hun ikke pustet. Hun var død før hun nådde sykehuset.

Så langt er de fleste enige om hva som hendte. Deretter blir alt mye vanskeligere.

Bildene gikk verden rundt

Helsemyndighetene i Gaza rapporterte at hun var død etter å ha pustet inn tåregass, avfyrt av de israelske soldatene. NRK og andre medier siterte helsemyndighetene på dette, og det ble en stor internasjonal nyhetssak.

Bildene fra begravelsen av babyen nådde forsider verden over, og hun ble et symbol på krigens grusomhet. Hvorfor tok familien med seg et spedbarn til demonstrasjonene, spurte riktignok noen kritiske røster.

BEGRAVELSE: Leila al-Ghandour ble begravet dagen etter at hun døde, og begravelsen fikk stor oppmerksomhet. Foto: THOMAS COEX / AFP

Babyen led av hjertefeil

Usikkerheten kom da det ble kjent at jenta hadde lidd av en hjertefeil siden fødselen, og den ble ytterligere styrket da de palestinske helsemyndighetene fjernet henne fra listen over «martyrer», altså mennesker som hadde omkommet under demonstrasjonene. Det ble kjent gjort den 24. mai, ti dager etter dødsfallet.

Lailas foreldre benekter alt dette. Ifølge nyhetsbyrået AFP, som har vært i kontakt med familien, står de ved at hun døde av tåregass og sier at hun ikke hadde noen kjente sykdommer.

Hamas-forbindelse?

Saken fikk en ny vri torsdag i forrige uke. Da offentliggjorde israelske myndigheter en tiltale mot en palestiner som skal ha forsøkt å ta seg inn i Israel i forbindelse med demonstrasjonene.

HAMAS-LEDEREN: Hamas-leder Yahya Sinwar (midt i bildet) sies å ha tilknytning til den angivelige utbetalingen av 18.000 norske kroner til familien til Leila al-Ghandour. Foto: Khalil Hamra / AP

I et avhør er det sagt at Hamas skal ha betalt familien for å påstå at Laila døde av tåregass. Det sies videre at familien skal ha fått rundt 18.000 norske kroner, og at mannen bak skal være Hamas-leder Yahya Sinwar.

Fortsatt uklart

Hamas har sagt at de utbetaler erstatning til drepte eller skadde langs grensegjerdet. Erstatningen kan gå fra om lag 1600 norske kroner til 25.000 ved død.

Til dags dato er det ikke klarlagt hva Leila al-Ghandour døde av. Helsemyndighetene i Gaza regnes til vanlig for å være en pålitelig kilde. De sier at saken fortsatt er under etterforskning.

Og på en tørr gravplass i Gaza by ligger graven til en liten baby, helt uvitende om at hennes død fortsetter å skape overskrifter og kontroverser verden rundt.