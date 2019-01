Hensikten med møtene skal ifølge Dagens Nyheter være å komme videre i prosessen etter toppmøtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder, Kim Jong-un i Singapore i fjor sommer. Ifølge avisa er det et forsøk på å bygge opp fortrolighet mellom partene.

Ifølge Sveriges Radio deltar også representanter fra Sør-Korea på møtene, som skal pågå gjennom helgen.

Stephen Biegun, USAs Nord-Korea-utsending er i Stockholm for møter med Nord-Koreas viseutenriksminister Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Forberedt lenge

Forberedelsene til møtene i Stockholm skal, ifølge avisas kilder, ha pågått i hemmelighet gjennom flere måneder.

Nord Koreas viseutenriksminister Choe Son Hu er tidligere direktør for Nord-Amerika avdelingen i Nord-Koreas utenriksdepartement.

Hun var til stede under møtene mellom Kim og Trump i Singapore i fjor. Choe Son Hu kom til Stockholm tirsdag, og sa da hun reiste via Beijing, at hun skulle til Sverige på en internasjonal konferanse, ifølge nettavisa The Local.

Stephen E. Biegun er en amerikansk forretningsmann som er utnevnt av Donald Trump som Nord-Korea utsending. Han har hatt flere rådgiveroppdrag tidligere, blant annet for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Mulig nytt toppmøte

Samtalene i Stockholm skjer mens forventningene øker om et nytt møte mellom Kim og Trump. Det har sammenheng med at Kim nylig var i Beijing. Han hadde samtaler med Kinas president Xi Jinping også før møtet med Trump i Singapore i fjor.

Test av det ballistiske missilet Pukguksong-2 i Nord-Korea 22. mai 2017 Foto: STR / AFP

Selv om det har vært lite framgang i forhandlingene om å redusere Nord-Koreas arsenal av atomvåpen, kan det likevel bli et nytt toppmøte.

Sør-Koreas president, Moon Jae-in, sa da Kim var i Beijing at et møte mellom Trump og Kim kan finne sted i nær framtid. USAs utenriksminister, Mike Pompeo, sa sist helg at det arbeides med detaljene for et slikt møte. Vietnam eller Thailand har vært nevnt som aktuelle land for det neste møtet.

Sveriges spesielle rolle

Det er ikke tilfeldig at det pågår møter mellom Nord-Korea og USA i Sverige. Landet har en lang tradisjon for å megle mellom Washington og Pyongyang, siden Sverige har opprettholdt sine diplomatiske forbindelser med Nord-Korea, mens USA ikke har noen representasjon i landet.

Sverige arbeidet også i kulissene for å hjelpe til med toppmøtet mellom de to landene i Singapore i fjor. Sverige har også bistått USA når amerikanske statsborgere har fått problemer under sine opphold i Nord-Korea.

Også møter i Washington

En høytstående nordkoreansk utsending har ankommet Washington, der det er ventet at han skal møte utenriksminister Mike Pompeo fredag, ifølge amerikanske tjenestemenn.

Utsendingen Kim Yong-chol er viseformann i det nordkoreanske kommunistpartiets sentralstyre. Han skal ha med seg et brev fra landets leder Kim Jong-un. Brevet skal leveres til president Donald Trump, skriver nyhetsbyrået Yonhap.