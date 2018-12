Det konservative partiet stemmer over mistillit mot Theresa May

Avstemningen vil bli holdt mellom klokken 19 og 21 i kveld britisk tid, opplyser det konservative partiet i en pressemelding onsdag morgen.

Det er mer enn 48 personer i det konservative partiet som har gått inn for et mistillitsforslag mot May. Det utgjør 15 prosent av partiets partigruppe, som er grensen for når et mistillitsforslag kan bli utløst.

– Statsminister Theresa May kan ikke ha blitt overrasket over at det blir en mistillitsavstemning mot henne, og at den vil bli gjennomført raskt, sier Graham Brady til BBC.

MISTILLITSVOTERING: Graham Brady er leder for de konservatives 1922-komité i Underhuset, og organiserer avstemningen mot May i kveld. Foto: Phil Noble / Reuters

Brady er leder for de konservatives 1922-komité i Underhuset, som omfatter flesteparten av partiets representanter i den lovgivende forsamlingen.

Om mer enn 158 parlamentsmedlemmer i det konservative partiet går inn for et mistillitsforslag, og May taper, må trolig brexit utsettes. Det vil også bli utløst en ny lederkamp der hun ikke får lov å stille, og hun vil miste statsministervervet.

Men skulle hun derimot vinne, er hun immun i ett år, slik at ingen kan utfordre henne.

Ledervalg i Det konservative partiet i Storbritannia Ekspandér faktaboks * En lederkamp i Det konservative partiet utløses enten når lederen trekker seg eller 15 prosent av parlamentsgruppa krever det. Gitt dagens sammensetning betyr det at minst 48 representanter må uttrykke mistillit gjennom et brev til lederen av den innflytelsesrike 1922-komiteen. * Onsdag ga komiteens leder, Graham Brady, beskjed om at et tilstrekkelig antall brev var kommet inn. Det konservative partiets representanter i Parlamentet må nå stemme over et mistillitsforslag mot May. Avstemningen skjer mellom klokken 19 og 21 onsdag kveld. * Hvis Theresa May taper avstemningen, vil det bli utløst en ny lederkamp der hun ikke får lov å stille. * Men skulle hun derimot vinne, er hun immun i ett år. Det vil si at ingen kan utfordre henne det neste året. * For å bli med i kampen om å bli leder må en kandidat ha støtte fra 15 prosent av parlamentsgruppa. * Parlamentsmedlemmene stemmer så over kandidatene, og den som får færrest stemmer, elimineres i hver runde inntil det står igjen to kandidater. * Til slutt stemmer Det konservative partiets representanter over de to kandidatene – med unntak av dersom det kun står én kandidat tilbake, slik det skjedde da Theresa May ble partileder. Da trakk Mays utfordrer Andrea Leadsom seg, og kun May sto tilbake som lederkandidat. Kilde: NTB

Misnøye

Innad i det konservative partiet har May høstet kritikk for brexit-planen hun har forhandlet frem.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Storbritannia-kjenner Jan Erik Mustad sier til NRK at det har vært en sterk motstand mot May i partiet lenge, med mandatet med å få Storbritannia ut av EU.

– Vi har sett i løpet av de siste to og et halvt årene, at det har vært stor motstand mot måten hun har forsøkt å gjennomføre brexit på. Det har i hele høst vært snakk om mistillit mot hennes lederskap, sier Mustad.

I går skulle egentlig det britiske parlamentet ha stemt over avtalen som May har forhandlet frem med EU, men mandag ble avstemningen utsatt.

Ifølge en kilde i Downing street, vil Theresa May komme med en uttalelse i løpet av noen timer, skriver Sky News.

Får støtte

På forhånd av den planlagte, men nå avlyste brexit-avstemningen, hadde flere spådd at et «nei» fra Parlamentet også ville bety store utfordringer for May som statsminister. Og om misfornøyde partifeller feller May, kan Brexit-krisen i Storbritannia bli enda større.

På Twitter får May støtteerklæringer fra flere partikollegaer som arbeidsminister Amber Rudd, innenriksminister Sajid Javid, miljøvernminister Michael Gove og utenriksminister Jeremy Hunt.

– Jeg støtter Theresa May i kveld. Å være statsminister er den mest vanskeligst tenkelige jobben akkurat nå, og det siste dette landet trenger er en ødeleggende og langvarig lederskapskonkurranse. Brexit ville aldri bli enkelt, men hun er den beste personen til å sikre at vi faktisk forlater EU 29. mars, skriver Hunt.

Arbeidsminister Rudd skriver at et ledervalg er det siste Storbritannia trenger nå.