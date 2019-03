Det kan ende med ny folkerøysting om brexit

Tysdag kveld blei statsministerens forslag til avtale om brexit avvist.

Onsdag kveld blir truleg eit forslag om brexit utan nokon avtale avvist.

I så fall må parlamentet torsdag truleg stemme over om brexit – altså britanes skilsmisse med EU – skal utsettast.

Og kanskje endar det med ei ny folkerøysting om heile brexit.

Dette skjedde tysdag

I brexit-avtalen – som statsministeren foreslo og parlamentet avviste – heitte det at det skulle vere ein overgangsfase på to år. Og at britane skulle betale den såkalla skilsmisserekninga tilsvarande 420 milliardar kroner.

I PARLAMENTET: Statsminister Theresa May i underhuset under debatten tysdag. Foto: MARK DUFFY / AFP

Avtalen regulerte også EU-borgaranes rettar i Storbritannia etter brexit.

Og avtalen inneheld den omstridde garantiordninga for Nord-Irland. Altså korleis ein skulle handtere grensa mellom britiske Nord-Irland og EU-landet Irland ved ulike utfall av framtidige forhandlingar.

For tanken var at brexit-avtalen skulle danne grunnlaget for en ny handelsavtale mellom Storbritannia og EU i framtida. Men no er altså avtalen avvist.

Dette skjer truleg onsdag

No skal parlamentet ta stilling til om dei Storbritannia skal forlate EU utan ein avtale. Eller rettare: Parlamentarikarane får no sjansen til å stemme over om dei vil utelukke å gå ut av EU utan ein avtale med EU.

Det er etter alt å døme fleirtal for å utelukke ein exit utan avtale, og dermed er ein like langt.

Då vil avtalen Theresa May foreslo tysdag vere avvist, og alternativet med å forlate EU utan ein avtale vil vere avvist.

I så fall er vi framme ved torsdagens avstemming i parlamentet.

Dette skjer i så fall torsdag

Torsdag vil britane – etter alt å døme – stemme over å utsette brexit, altså å ikkje forlate EU 29. mars slik planen er.

Skulle også det bli avvist, altså at eit fleirtal stemmer mot å utsette brexit, vil Storbritannia går ut av EU utan ein avtale med EU. Altså det same som parlamentet avviste dagen før.

Men skulle det ende med ei utsetting av brexit – altså at Storbritannia held fram som EU-medlem inntil vidare – er uansett ikkje dei grunnleggande spørsmåla løyst.

Statsminister Theresa May gjorde det klart i Underhuset etter nederlaget tysdag kveld at parlamentarikarane er nøydde til å gjere val.

PÅ VEG HEIM: Theresa May i bilen på veg heim etter nederlaget i går. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Enten avlyse utmeldinga, eller halde ny folkerøysting, eller gå for ein eller annan form for avtale.

Ny folkerøysting?

Det er krise i Storbritannia. Ei politisk krise som kan ende med mistillit mot statsministeren og hennar avgang. Det er også ei potensiell økonomisk krise dersom britane skulle krasje ut av EU utan nokon form for avtale.

Dessutan tyder meiningsmålingar på at det knappe fleirtalet som stemte for brexit er borte, og at det er fleirtal i det britiske folket mot å forlate EU.

Kaoset som no utspelar seg kan gi nyval i Storbritannia, og det kan føre til at kravet om ei ny folkerøysting om brexit aukar i styrke.