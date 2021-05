Det kan bli mer styr å dra til Storbritannia

Storbritannia er ett av landene vi nordmenn har vært mest glad i å besøke.

Mange har nok planer om å ta en ny tur, så fort de kan gjøre det uten å havne i karantene.

Men skal du på en svipptur til London eller Liverpool vil du antagelig måtte planlegge det mer i fremtiden.

For britiske myndigheter varsler at de vurderer å innføre visum også for europeere.

Alle utlendinger som ikke allerede har visum eller oppholdstillatelse, vil måtte søke om innreisetillatelse.

Planen er å innføre slike visum innen 2025.

Kjedelig for nordmenn og fotballfans

En gruppe nordmenn som pleide å ta mange turer til Storbritannia er de mange supporterne til britiske fotballklubber.

Liverpools hjemmebane Anfield er blant dem nordmenn har flokket til i årevis.

ANFIELD: Bilde av Liverpool-supportere før pandemien rammet. Bildet er tatt fra The Kop på Anfield. Foto: Tore Hansen / Privat

Tore Hansen er daglig leder i Liverpool Official Supporters Club Norge. Han savner reisene til Storbritannia og å se publikum på stadion.

MESTERLIGA-TROFÉ: Tore Hansen poserer med troféet Liverpool hentet hjem fra Istanbul i 2005. Foto: PRIVAT

Liverpool-supporteren er overrasket over at det i fremtiden kan bli visumplikt for europeere.

– For oss anglofile fotballelskere, så har man ofte kunnet kaste seg kjapt rundt og hive seg på flyet hvis man får en billig billett eller det er trekning i en eller annen cup, sier Hansen.

Han er spent på hvordan det nye visumsystemet vil fungere, og hvor lenge et visum vil gjelde når man først har fått det innvilget.

Detaljene er ikke klare

Innenriksminister Priti Patel presenterte mandag planene for visum-systemet de kaller ETA.

Det ligner det amerikanske systemet, ESTA.

Folk som vil ha innreisetillatelse må søke om dette på nett, og få et ja før de reiser.

– Vår nye, digitale grense vil gi oss muligheten til å telle folk inn og ut av landet, sa Patel på en digital konferanse for den borgerlige tenketanken Bright Blue.

Men i spørsmålsrunden etterpå svarte ikke Patel på om reisende må søke før hvert besøk til Storbritannia, eller hva et visum vil koste, skriver The Guardian.

VIL HA KONTROLL: Britenes innenriksminister Priti Patel avbildet under en pressekonferanse i januar 2021. Patel er opptatt av å stopp ulovlig immigrasjon til Storbritannia. Foto: Matt Dunham / AP

EU innfører visa for briter også

Allerede nå har britene en versjon av et visumsystem på plass, Det er for å unngå import av koronasmitte.

Her må søkere oppgi helseinformasjon.

I den fremtidige versjonen vil søkere bli vurdert ut fra andre kriterier.

Visumsøknaden vil gi myndighetene mulighet for å gjøre bakgrunnssjekk for å forhindre at kriminelle eller uønskede immigranter kommer inn i landet, skriver Politico.

I sammenheng med brexit har EU har allerede varslet at de i fremtiden vil kreve visumsøknad fra briter.

Det nye europeiske systemet vil antagelig bli innført neste år. Dette visumet vil gjelde for tre år, hvis ikke passet går ut på dato.