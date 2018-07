Det innesperrede fotballaget får hjelp av Tesla-gründer

Eksperter fra mange hold har forsøkt uten hell. Fotballaget med gutter i alderen 11 til 16 år er fortsatt innesperret to uker etter at de sammen med treneren gikk inn i grotten etter en fotballtrening 23 juni.

Kraftig regnvær gjorde at grotten ble fylt av vann mens guttene var langt inne i den.

Ni døgn senere klarte to britiske dykkere å finne dem der de hadde søkt tilflukt på en fjellhylle langt inne i grotten.

Tesla-gründer Elon Musk har sagt ja til å komme de innesperrede guttene i Thailand til unnsetning. Foto: Peter Parks / AFP

For Tesla-gründeren sin del begynte hans engasjement på formiddagen 2. juli, omtrent et halvt døgn etter at de 13 hadde blitt funnet.

Fra en twitterkonto som bærer navnet MabzMagz kom det en bønn til Elon Musk.

– Om det er mulig, kan du hjelpe til med å få de tolv guttene og deres trener ut av grotten?

Elon Musk brukte litt tid på å oppdage eller bli gjort oppmerksom på tweeten. Flere tusen ganger om dagen blir milliardæren nevnt på Twitter.

Dagen etter, på den amerikanske nasjonaldagen, kom det et svar.

– Jeg antar at myndighetene i Thailand har dette under kontroll, men jeg bidrar gjerne dersom det er noe jeg kan gjøre, skrev Musk.

Det ser ut til å ha startet en større prosess.

Bakkeradar

På kvelden dagen etter, 5. juli, svarer Musk igjen tilbake til MabzMagz:

– Boring Co har avanserte radarer som kan se ned i bakken, og de er ganske gode til å lage hull. Jeg vet ikke om pumpene er begrenset av tilgangen på strøm, eller om de er for små. Dersom det er tilfellet, kan jeg sende ferdig ladede batterier og pumper.

Boring Co er ett av selskapene til Elon Musk. Det er nå involvert i flere tunnelprosjekter, og bruker avansert utstyr.

TENKTE FØRST PÅ Å LAGE ET HULL: Selskapet til Musk, The Boring company, er flinke til å lage tunneler. Det var derfor det Musk ser ut til å ha tenkt på først, men nå har han lagd en annen plan. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Plastrør

Musk har også søkt etter mer informasjon om utfordringene i forbindelse med å få de tretten menneskene trygt ut av grotten.

Gjennom romfartsentreprenøren James Yenbamroong har han fått kontakt med myndighetene i Thailand.

Yenbamroong videreformidlet akkurat hvor vanskelig det kan bli. Det smaleste delen av grotten har en diameter på bare 70 centimeter, og den delen er hele femten meter lang.

Løsningen Musk tenkte ut, var et oppblåsbart, fleksibelt nylonrør. Dersom det har høyt nok trykk, kan det gi en vei gjennom vannet. Han sammenligner røret med et hoppeslott, som hele tiden blir forsynt med ny luft for å holde trykket oppe.

Større plan

Tankene til Musk, og sannsynligvis folkene rundt ham, har tydeligvis kvernet en del mer på hva som kan gjøres.

Musk har nå presentert en plan for hvordan mobile pumper, batterier, kompressorer og flere eksemplarer av nylonrøret kan brukes til å gjennomføre en redningsoperasjon.

DÅRLIG PLASS: Den smaleste delen av ruten de innesperrede må følge, er også under vann. Det blir sett på som det farligste punktet. Musk tenker at et oppblåsbart rør kunne gi en tryggere måte å forsere punktet på. Foto: Handout . / Reuters

Han skriver at løsningen ser ut til å være å komme seg inn i røret, lukke igjen åpningen og så bevege seg gjennom de oversvømte områdene inne i røret.

Tidligere i dag sendte han ut melding om at folkene hans vil dra til Thailand i morgen for å undersøke hva de kan bidra med. Han poengterer at det alltid er utfordringer som ikke blir synlig før en ser på en situasjon selv.