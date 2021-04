Det melder flere medier, deriblant CNN og The Guardian. De skriver at det er to mulige hendelser på amerikansk jord som nå etterforskes.

Det fremstår foreløpig som noe uklart hva som er årsaken til sykdomsbildet de to statsansatte nå opplever. Like fullt bekrefter Det hvite hus at man nå skal undersøke de to tilfellene.

– Det hvite hus jobber tett med departementer og etater for å se på de uforklarlige helsehendelsene, og passe på sikkerheten og tryggheten til amerikanere som tjenestegjør rundt omkring i verden.

– Ettersom vi fortsatt evaluerer de rapporterte hendelsene, og må beskytte personvernet til individer, kan vi ikke gi eller bekrefte spesifikke detaljer på nåværende tidspunkt, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus, gjengitt av The Guardian.

«Havanna-syndrom»

Den ene hendelsen er fra november i fjor. En offentlig tjenesteperson fra de amerikanske sikkerhetsmyndighetene ble uforklarlig syk kort tid etter at noe skjedde på gressplenen utenfor Det hvite hus.

Den konkrete hendelsen er ikke beskrevet nærmere i amerikanske medier. Men den skal skal angivelig ha ført til symptomer som ligner de ansatte ved den amerikanske ambassaden i Havanna fikk for noen år siden, skriver CNN. USA mistenkte da at de ansatte hadde blitt utsatt for «akustiske», eller «supersoniske» angrep.

I en forskningsstudie ble det funnet bevis for at de ansatte ved ambassaden i Cuba kan fått en form for hjerneskade. Det er imidlertid ikke slått fast hva som var årsaken, eller hvem som eventuelt sto bak.

Sammensatte symptomer

Det andre tilfellet som nå etterforskes skjedde da en kvinnelig ansatt ved Det hvite hus gikk tur med hunden i Washington-forstaden Arlington i 2019. Den ansatte passerte en varebil da en mann steg ut av bilen og passerte den ansatte, ifølge GQ Magazine.

«Hunden hennes begynte å rykke i båndet. Så kjente hun det også: En høy suselyd i ørene, en intens hodepine og kribling i ansiktet», skriver magasinet, og viser til flere kilder med kunnskap til saken.

Kvinnen skal ha fått symptomer som ligner på det som omtales som Havanna-syndromet, skriver The Guardian. Ansatte ved ambassaden opplevde blant annet at de ble svimle, fikk hørselstap eller balanseproblemer.

Verken GQ eller The Guardian oppgir navnet på den statsansatte som er rammet.

I 2016 ble det meldt om flere uforklarlige helseproblemer blant ansatte ved den amerikanske ambassaden i Havanna. Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Ingen klare konklusjoner

GQ skriver også at den samme kvinnen skal ha opplevd en lignende hendelse på en tur til London, også det i 2019. Kvinnen ledsaget da John Bolton, som var nasjonal sikkerhetsrådgiver i Donald Trumps regjering.

I en lengre reportasje om fenomenet skriver GQ at et titall amerikanske statsansatte hevder de har blitt utsatt for lignende hendelser de siste årene.

Flere kilder CNN har snakket med, sier at Pentagon og andre statlige byråer ikke har kommet med noen klare konklusjoner om hva som faktisk har skjedd, men at det faktum at det kan ha funnet sted så nær Det hvite hus er alarmerende.